Stern

Die Schwimmhalle am Stern wird zum zweiten Schulhalbjahr wiedereröffnet. Am 7. Februar 2022 lädt das „Kiezbad“ wieder zum Schwimmen ein. „Wir halten Wort und werden unseren Badegästen ein schönes, modernes und saniertes Haus präsentieren, das für die Zukunft gerüstet ist. Wir freuen uns auf den Neustart, bereiten alles vor und haben spezielle Aktionen zur Eröffnung geplant“, teilte Ute Sello, die Geschäftsführerin der Stadtwerke-Tochter Bäderlandschaft Potsdam, am Freitag.

Ursprünglich sollte das Bad bereits im August wieder öffnen

Neben der grundsätzlichen und kompletten Sanierung des Schwimm- und des Kinderbeckens wurden einige technische Anlagen sowie die Dusch- und WC-Bereiche saniert. Die großen Glasfassaden und die Decke über den Becken wurden ebenfalls erneuert. Außerdem werden durch die Sanierung künftig Emissionen von 38 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr vermieden. 4,8 Millionen Euro kostete die Sanierung. Das Projekt wurde mit EFRE-Mitteln der Europäischen Union gefördert.

Seit April 2020 dauerte die Sanierung an, die durch Corona und unvorhergesehene Probleme etwa ein halbes Jahr länger als erwartet, dauerte. Eigentlich sollte die Schwimmhalle bereits im August wieder öffnen.

Von MAZonline