Potsdam

In der Babelsberger Straße ist am Samstagnachmittag ein Busfahrer von Fahrgästen verprügelt worden. Gegen 14.35 Uhr hatte der Fahrer seinen Sightseeing-Bus an einer Haltestelle abgestellt und wollte Pause machen. Der Bus war jedoch noch offen, was sechs Männer dazu bewegte, einzusteigen. Der Busfahrer forderte sie jedoch auf, wieder aus dem Bus zu kommen, was sie nur sehr widerwillig taten. Als sie ausgestiegen waren, schlugen sie auf den Busfahrer ein.

Auch ein Kollege wurde getreten

Ein weiterer Busfahrer kam hinzu und wollte seinem Kollegen helfen, stolperte jedoch und fiel hin. Einige Personen aus der Sechsergruppe traten nun auf den am Boden liegenden Mann ein und verletzten ihn im Gesicht und an den Rippen. Passanten kamen hinzu und die Täter flüchteten daraufhin in Richtung Hauptbahnhof.

Die hinzugerufene Polizei leitete noch eine Nahbereichsfahndung ein, konnte die Täter jedoch nicht mehr erwischen. Die Angreifer wurden zwischen 18 und 25 Jahren alt beschrieben. Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen.

Von MAZonline