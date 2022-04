Babelsberg

Unter dem Motto „Radiance“ (Glanz) wurde am Mittwochabend das 51. Sehsüchte Festival eröffnet. Die Schauspielabsolventin Josephine Schumann führte durch die Veranstaltung, musikalisch begleitet wurde der Abend von der Singer-Songwriterin Cage. 

Bereits im Jahr 1972 gegründet, erhielt das Sehsüchte Festival 1995 seinen heutigen Namen. Dieses Jahr wurde das Festival durch eine Diversitätsabteilung verstärkt. Die zwei neuen Mitglieder erweitern das, aus 53 Studierenden bestehende Team und kümmern sich neben der Diversität im Team und in den Jurys, auch um die Diversität in der Auswahl der Filme. Auch die Präsidentin der Filmuniversität Susanne Stürmer wies in ihrer Rede auf die Wichtigkeit dieser neuen Abteilung hin. Außerdem lobte sie, dass, nach pandemiebedingter Pause, das Festival wieder im „alten Glanz erstrahlt“. „Endlich kann Sehsüchte wieder im gewohnten Rhythmus und in Präsenz stattfinden. Das macht mich wirklich froh“, erklärt Stürmer.

Josephine Schumann führte durch den Eröffnungsabend. Quelle: Varvara Smirnova

Vier verschiedene Lichtspielhäuser

900 Filme wurden dieses Jahr eingereicht. Diese werden in neun verschiedenen Kategorien: Spielfilm lang, Spielfilm kurz/Animation, Dokumentation, Drehbuch, Fokus Produktion, 360°, Pitch, Future: Kids und Future: Teens, von den jeweiligen Jurys bewertet. Die Filme werden vom 20. bis 24. April 2022 in vier verschiedenen Kinos in Potsdam gezeigt. In denen der Filmuniversität, des Filmmuseums, des Thalia Kinos und im Kino des Mediencampus Babelsberg.

Neben den Filmvorstellungen finden außerdem zwei verschiedene Touren durch Potsdam statt. Am Freitag um 11.30 Uhr findet eine Tour durch die Filmstadt Potsdam statt und am Samstag um 14.00 Uhr kann man an einer Fahrradtour durch Potsdam teilnehmen. Darüber hinaus finden am Freitag und am Samstag verschiedenste Workshops statt. Diese beschäftigen sich unter anderem mit den Themen Filmförderung, Diversität in der Filmbranche und vor allem mit dem Thema „Queer Cinema“. Die meisten Workshops und Touren sind online bereits ausverkauft. Tickets zu allen Veranstaltungen gibt es auf der Internetseite des Sehsüchte Festivals: https://sehsuechte.de/programm/

Raum für die oppositionellen russischen Stimmen

Dieses Jahr steht das Festival im Schatten des Krieges in der Ukraine. Mehrmals wiesen die Mitglieder des Teams „Gesamtkoordination“ bei ihrer Rede daraufhin, dass Kunst vereinen und nicht trennen sollte. Russische Filmemacher kategorisch auszuschließen, wolle man deshalb nicht, erklärt Moritz Nehlich, Mitglied des Teams Gesamtkoordination. „Wir orientieren uns dabei an den größeren Filmfestivals, die auch keine russischen Künstler pauschal ausladen, sondern versuchen den oppositionellen russischen Stimmen Raum zu geben“, so Nehlich. Deshalb findet am Freitagabend um 17 Uhr eine besondere Filmvorstellung statt. Im Kino 1 in der Filmuniversität wird der Film „Heller Weg“ gezeigt. Er handelt von einem ukrainischen Journalisten, welcher 2017 im Donbas von Separatisten verschleppt und von diesen in Isolationshaft gefoltert wird. Alle Einnahmen der Veranstaltung werden an die Opfer des Krieges in der Ukraine gespendet.

Von Nick Wilcke