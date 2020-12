Potsdam

„Es wird eng“, sagt Viola Lehmann, die Initiatorin und Pflegerin der Potsdamer Demenz-WG. Bis Ende Dezember sollen sieben Seniorinnen und Senioren zwischen 70 und 90 Jahren aus dem Apartment ausziehen. Lehmann, die seit fast 30 Jahren Altenpflegerin ist, gründete 2013 die WG für Demenzkranke im Norden der Innenstadt: Wie sie der MAZ erzählt, seien die Bewohnerinnen und Bewohner mittlerweile eine „eingeschworene Gemeinschaft“.

Doch damit soll Ende Dezember Schluss sein. In einem Schreiben, das der MAZ vorliegt, stellte die Stadt Potsdam am 18. September eine Nutzungsuntersagung der Räumlichkeiten aus. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen demnach innerhalb der nächsten drei Monate ausziehen. Sonst droht ein Zwangsgeld in Höhe von 1000 Euro.

Der Konflikt zwischen der Wohngemeinschaft, der Stadt und der Hausverwaltung „DRG Deutsche Realitäten“ besteht seit rund einem Jahr. Doch wie kam es dazu?

Zwei Probleme kommen auf die WG zu

Laut Lehmann stellte die Bauaufsicht am 31. Januar 2019 fest, dass in der Demenz-WG ein zweiter Rettungsweg fehlt. Einige Zimmer der Bewohnerinnen und Bewohner gehen nämlich nicht zur Straße raus, sondern zum Hinterhof. Wie Lehmann erklärt, habe die Bauaufsicht bemängelt, dass die Feuerwehr im Brandfall vom Hinterhof aus nicht in die Wohnung gelangen kann. Die Pflegerin sagt, sie habe das Problem mit der Hausverwaltung besprochen. DRG habe ihr zugesichert, das Problem zu beheben und einen zweiten Rettungsweg zu bauen. Bis jetzt ist das nicht geschehen.

Viola Lehmann initiierte die Demenz-WG im Jahr 2013. Quelle: Alisha Mendgen

Der fehlende Rettungsweg ist aber nicht das einzige Problem, das auf die WG zukommt. Auch der aktuelle Nutzungsstatus führt zu Ärger mit der Stadt Potsdam. Wie in dem Schreiben der Stadt festgestellt wird, sei für die Wohnung nur eine Büronutzung genehmigt worden. Eine Baugenehmigung für die Nutzungsänderung in ein betreutes Wohnung liege laut der Stadt nicht vor.

Lehmann gibt gegenüber das MAZ zu, dass diese Nutzungsänderung eigentlich ihre Aufgabe gewesen sei. Doch die Hausverwaltung DRG habe ihr zugesichert, das zu übernehmen und den Antrag zu stellen. Lehmann sagt der MAZ: „Für uns war das Problem damit erledigt.“ Aber zu dieser Nutzungsänderung sei es ebenfalls nicht gekommen.

Keine Reaktion von der Hausverwaltung

Die Stadt Potsdam bestätigt auf MAZ-Anfrage, dass „Nutzungsuntersagungen ausgesprochen werden mussten“. Dabei gehe es laut einer Stadtsprecherin um „brandschutzrechtliche Mängel, insbesondere das Fehlen eines erforderlichen zweiten Rettungsweges“. Zu Einzelheiten könne man aufgrund „laufender ordnungsrechtlicher Verfahren“ und anhängigen „Widerspruchsverfahren“ keine weitere Auskunft geben. Die Hausverwaltung DRG äußert sich gegenüber der MAZ nicht zu dem Fall: Auch nach mehreren schriftlichen und telefonischen Anfragen gab es keine Antwort. Lehmann erzählt ebenfalls, dass seit dem Brief der Stadt „gar keine konkrete Reaktion“ von DRG kam.

Umzug in ein Pflegeheim?

Nun sorgen sich die Angehörigen darum, dass die demenzkranken Seniorinnen und Senioren bis Ende des Jahres ausziehen müssen. Lehmann geht davon aus, dass der Umzug in ein Pflegeheim als einzige Option bleibt.

Das wäre fatal, erklärt Lehmann. „Wir machen in der Demenz-WG eine 1:1-Betreuung. In einem Pflegeheim ist das gar nicht möglich.“ Sie berichtet von dem WG-Alltag: „Wir essen gemeinsam und wir gestalten den Tag gemeinsam. Der Tagesablauf entsteht spontan.“ So gebe es auch kein starres Abendprogramm. „Das ergibt sich meistens von alleine“, erzählt sie. „Manchmal hören wir zusammen schöne Musik und wir lachen viel.“

Der Gemeinschaftsraum der Demenz-WG. Quelle: Privat

Frist rückt immer näher

Doch die Frist rückt immer näher und ein zweiter Rettungsweg sei immer noch nicht installiert worden, so Lehmann. Es wird umso wahrscheinlicher, dass die „Großfamilie“, wie die Pflegerin die WG nennt, sich trennen muss. „Sie wollen nicht ins Heim“, erklärt Lehmann. Die Pflegerin und die Angehörigen der Demenzkranken machen sich zudem Sorgen um die Corona-Pandemie. So sei im ersten Lockdown ein striktes Sicherheitsprotokoll eingesetzt worden, das nun durch den drohenden Auszug zunichte gemacht wird. „Es ist riskant, den Leuten einen Umzug zuzumuten“, sagt sie.

In der Zwischenzeit habe der Hausmeister der Pflegerin berichtet, dass ein zweiter Rettungsweg installiert werden soll. Allerdings könne er nicht sagen wann. Doch die Zeit rennt den Bewohnern davon. In weniger als 30 Tagen sollen die demenzkranken Seniorinnen und Senioren ihre Wohnung verlassen. Wo genau sie dann wohnen sollen, ist nach wie vor unklar.

Von Alisha Mendgen