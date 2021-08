Potsdam

In der Landeshauptstadt leben derzeit etwa 36 500 Menschen über 65 Jahre. Sie machen ein Fünftel der Einwohnerschaft aus – und wollen mitreden, wenn es darum geht, Potsdam zu gestalten. Möglich ist das zum Beispiel über den Seniorenbeirat. Der hat einen neuen Vorsitzenden: Peter Mundt (68).

Potsdam wirbt gern damit, eine besonders kinderfreundliche Stadt zu sein – ist Potsdam auch eine seniorenfreundliche Stadt?

Peter Mundt: Kinderfreundlichkeit ist sehr wichtig, ich sehe dabei allerdings nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche. Ich bin der Meinung, dass die Probleme der jungen und die der älteren Menschen meist ähnlich sind. Wenn ich mir allein die Wohnungsproblematik ansehe: Ältere suchen oft kleinen, günstigen Wohnraum, aber die jungen Leute, zum Beispiel die Studenten dieser Stadt auch. Somit ist die Problematik dort wirklich gleich und wir sollten bei der Bearbeitung solcher Themen immer darauf achten, dass wir sie nicht nur seniorenspezifisch sehen, sondern generationenübergreifend. Das ist auch beim Thema Barrierefreiheit so: Nicht nur Senioren oder Menschen mit Behinderung, auch der Vati und die Mutti mit Kinderwagen brauchen ein schwellenarmes Umfeld. Man sollte nicht so viel unterscheiden. Dennoch ist für ältere Menschen in unserer Stadt noch viel zu tun.

Wie zufrieden sind die Potsdamer Senioren mit ihrer Lebenssituation?

Ich sehe die ältere Generation eher aus dem Blickwinkel der aktiven Generation. In den vergangenen Jahren hat sich der Seniorenbeirat sehr stark um die Bedürfnisse Pflegebedürftiger und Gehandicapter gekümmert – das setzen wir fort, aber wir wollen auch den Schwerpunkt ein bisschen verschieben. Sie sehen zum Beispiel bei mir jemanden, der aktiv im Leben steht, der digital vernetzt ist, die öffentlichen Verkehrsmittel wahrnimmt, aber auch noch Auto fährt – so ist die Mehrzahl der Senioren. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht als Seniorenbeirat zurückdrängen lassen auf die Rollator-Fahrer. Wir sind lebensfroh, wir sind aktiv und wollen auch so behandelt werden. Unsere Senioren sind sehr Potsdam-bezogen. Die Leute leben oft seit Langem hier. Dadurch ist die Verbundenheit zu Potsdam unheimlich hoch. Von daher sehe ich die Stimmung und Zufriedenheit als positiv an.

Was haben Sie als neuer Vorsitzender des Seniorenbeirats für Ziele?

Da ist Wohnen natürlich ein großer Aspekt. Wir haben eine sehr engagierte Leiterin der Arbeitsgruppe „Wohnen im Alter“, die den Traum hat, dass wir unsere Ideen in ein von der Stadt betriebenes Objekt für betreutes Wohnen einbringen können. Dazu gibt es sogar schon einen Beschluss der SVV, der bisher bloß nicht umgesetzt wurde. Ein anderes Ziel, das mir am Herzen liegt: die Digitalisierung – ein weites Feld, das wir immer wieder punktuell bearbeiten müssen. Der Beirat wird an vielen Kleinigkeiten arbeiten müssen, um die Daseinsvorsorge älterer Bürger zu gewährleisten. Es wird in der nächsten Zeit immer schwieriger werden, alle möglichen Vorgänge, etwa in Behörden, sowohl digital als auch in Schriftform zu vollziehen – das ist nicht durchzuhalten. Die digitale Affinität der Älteren muss und kann systematisch mit Hilfe vieler Institutionen und Akteure gefördert werden. Wenn das nicht geschieht, werden die alten Leute abgehängt. Das ist natürlich auch eine Frage sozialer Voraussetzungen – also eine Frage der persönlichen Geldmittel und der Bildung. Wir müssen beim Thema Digitalisierung ältere Menschen finanziell und technisch unterstützen und auch dabei, sich mit dieser Welt vertraut zu machen. Der Seniorenbeirat drängt deshalb auch darauf, dass in Potsdam ein flächendeckendes, freies W-Lan entsteht – dabei geht es uns nicht nur um ältere Bürger, sondern um alle.

„Wir müssen uns auch darum kümmern, dass es eine breite Schicht von Älteren gibt, die voll im Leben stehen“

Welches Bild von Senioren ärgert sie?

Wenn man heute Plakate sieht mit dem Motiv älterer Bürger, sieht man oft den Rollator-Fahrer mit Hörgerät, der in die nicht gerade altenfreundliche Tram einsteigt. Diese Gruppe gibt es und sie muss berücksichtigt werden, keine Frage. Aber wir müssen uns auch darum kümmern, dass es eine breite Schicht von Älteren gibt, die voll im Leben stehen. Wir müssen auch Angebote für fittere ältere Leute machen. Wir haben bisher vor allem die Gruppe der Hochbetagten im Fokus, aber der größte Teil der Senioren fällt da raus. Das fängt schon dabei an, wie wir uns nennen: Seniorenbeirat? Das vermittelt vielen ein falsches Bild. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen der Generation 65plus sich nicht zuständig, sich nicht angesprochen fühlen, wenn das Wort „Seniorenbeirat“ fällt – weil sie sich nicht so empfinden oder empfinden wollen. Vielleicht hat das auch etwas mit Stigmatisierung zu tun und damit, dass man als voller Mensch gesehen werden möchte und nicht bloß als älterer Bürger. Ich glaube, davor haben die Leute Angst.

„Nie habe ich als 18-Jähriger gedacht, dass ich mit 68 noch die Welt bereisen würde.“

Sie sind jetzt 68. Wie haben Sie sich mit 18 das Leben mit 68 vorgestellt?

Als 18-Jähriger habe ich gedacht, 68 ist kurz vorm Lebensende. Unbeweglich, unbeteiligt, zurückgezogen – das ist einfach nicht so. Ich bin zum Beispiel sehr getroffen von den Reiseeinschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie. Meine Frau und ich sind sehr Asien-affin, wir sind sehr reisefreudig und würden den Ruhestand gern nutzen. Es bedrückt uns, dass wir nicht rauskommen; wobei das aus ökologischer Sicht schon von Vorteil ist. Nein, mit 18 habe ich nicht gedacht, dass ich mit 68 noch die Welt bereisen würde. Ich hatte wohl in etwa das Bild von Senioren, das auch heute noch in der Gesellschaft vorherrscht und das wir wenigstens zum Teil gerade rücken wollen.

„Das Ausspielen der Interessen hat mich sehr geärgert.“

Wir haben viele fordernde Pandemie-Monate hinter uns. In dieser Zeit sind die Interessen älterer und jüngerer Menschen oft gegeneinander ausgespielt worden. Hat sie das geärgert?

Das hat mich fürchterlich geärgert! Genau deshalb werden wir als Seniorenbeirat immer wieder darauf hinweisen, dass die meisten Probleme in den verschiedenen Generationen die gleichen sind oder sich zumindest ähneln. Die Spaltung der Gesellschaft ist schrecklich. Wir sollten immer darauf achten, dass wir eine bunte, lebenswerte Stadt bleiben – dafür müssen wir generationenübergreifend denken. Ein Beispiel: In vielen Seniorenheimen war die Sorge groß, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in der Pandemie vereinsamen. Andererseits hören wir auch von Kindern und Jugendlichen, die nun viel öfter psychologische Hilfe brauchen, weil sie nicht in die Schule gehen, keine Freunde treffen konnten. Ich bin geradezu verzweifelt, wenn ich sehe, dass in zwei Wochen die Ferien vorbei sind und wir die Zeit nicht genutzt haben, einen sicheren Präsenzunterricht zu ermöglichen, weil noch immer keine Luftfilter vorhanden sind, weil die Digitalisierung der Schulen stagniert. Wir müssen jetzt endlich an die Jüngeren denken! Die ältere Generation, die lange im Mittelpunkt aller Bemühungen stand, ist geschützt: Wer geimpft sein will, ist geimpft. Wir leben doch nicht getrennt voneinander! Wir Älteren sind Eltern, Großeltern. Wie viele von uns betreuen ihre Enkel! Genau das ist der Punkt: Die Älteren sollten nichts auf Kosten der Jüngeren durchsetzen und umgekehrt – es geht nur gemeinsam. Auch die Jüngeren sollten verpflichtet werden, für die Älteren mitzudenken. Wir müssen zurück zu einem Geben und Nehmen von allen Generationsseiten her. Dieses Übergreifende zu gewährleisten, ist ein ganz großes Ziel, das ich mir auch persönlich setze.

Ein großes Thema ist in Potsdam das Wohnen. Was muss sich ändern?

Die Gestaltung von Wohnraum. Beispiel Staudenhof: Mit dem Abriss werden viele kleine und selbst im Falle einer Modernisierung erschwingliche Wohnungen in der Innenstadt – mit Balkon, mit Aufzug! – vernichtet. Wohnungen, die für alleinstehende ältere Bürger, aber auch für Azubis und Studenten genau das Richtige sind. Diese Wohnungen zugunsten von größeren, teureren Wohnungen abzureißen, halte ich für einen großen Fehler und auch für seniorenschädlich. Wir brauchen genau solche Wohnungen. Es ist doch so: Viele ältere Bürger haben langjährige Mietverträge für große Wohnungen zu Konditionen, die heute nicht mehr zu finden sind. Wer aber seine Vier-Zimmer-Wohnung gegen zwei Zimmer tauschen möchte, weil er nicht mehr so viel Platz benötigt, müsste dafür weitaus mehr Miete zahlen. Hinzu kommt: Anders als in Berlin haben in Potsdam viele Wohnungen keine Einbauküche – aber welcher Senior kann sich bei einem Umzug auch noch eine neue Küche leisten? Nicht nur die Größe der Wohnungen und die Mieten sind problematisch, auch die Ausstattung spielt eine Rolle.

Zur Person Peter Mundt Peter Mundt ist 68 Jahre alt, verheiratet, Vater zweier erwachsener Söhne. und zweifacher Großvater. Er stammt aus West-Berlin und lebt seit fünf Jahren im Potsdamer Norden. Als Maschinenbautechniker hat er unter anderem bei der Continental das Qualitätsmanagement im Segment Elektromotoren geleitet und in den letzten zehn Jahren vor dem Ruhestand beim Tüv Managementsysteme im Automotif-Sektor zertifiziert. Im Seniorenbeirat wirkt Peter Mundt seit 2019 mit und leitet dort die AG „Digitalisierung“. Er engagiert sich außerdem bei der Linken und der Volkssolidarität.

Sie rufen dazu auf, sich im Seniorenbeirat zu engagieren. Warum sollte man das tun?

Um das Positive, das man von der Gesellschaft bekommen hat, auch zurückzugeben. Das klingt ein bisschen pathetisch, aber darum geht es in erster Linie. So ein Engagement gibt einem aber natürlich auch selbst etwas. Über die Mitarbeit im Beirat lernt man Potsdam, seine Geschichte und Befindlichkeiten noch einmal neu kennen, man lernt Leute kennen, integriert sich in die Stadt, kann die Fachkenntnis seines beruflichen Lebens einbringen. Die Arbeit im Seniorenbeirat ist eine bewusste, schöne Aufgabe.

„Es gehören beide Seiten dazu.“

Weshalb ist die ältere Generation innerhalb der Stadtgesellschaft wichtig?

Weil die Älteren viel Geschichte mit sich bringen: Sie haben viele positive Erfahrungen gemacht, aber auch schlechte. Sie wissen, was man nicht wieder haben will, welche Fehler man nicht wiederholen sollte und können das weitergeben. Eine aktive ältere Generation kann aber auch die sehr unter Druck stehende jüngere Generation unterstützen und entlasten – nicht nur innerhalb der Familie, auch in der Hausgemeinschaft. Das gemeinsame Erleben, das gemeinsame Machen ist wichtig und das sollten wir im kleinen und im großen Rahmen fördern. Beide Seiten können von so einem Zusammenhalt nur profitieren.

Von Nadine Fabian