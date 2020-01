Diese Sensoren ersetzen Parkscheiben auf Supermarktparkplätzen

Potsdam

Wie ein platt gedrücktes Brillenetui sehen sie aus: Park-Sensoren auf den Kundenparkplätzen von Supermärkten. Auch in Potsdam greifen die ersten Märkte nun auf dieses System zurück.

Beim Aldi am Weidendamm neben dem Toom-Baumarkt in Babelsberg sind die Sensoren seit wenigen Tagen installiert. Auch der Lidl-Markt an der Zeppelinstraße in Potsdam West hat aufgerüstet. „Einfach ohne Parkscheibe“, heißt es auf den Hinweisschildern an der Einfahrt.

Wer die Höchstparkdauer von 60 Minuten überschreitet, zahlt dort 19,90 Euro an den Betreiber des Parkplatzes, das Düsseldorfer Unternehmen Safe Place. Lidl hat die Firma ist mit der Bewirtschaftung ihrer Parkplätze beauftragt. Der Aldi-Parkplatz wird von einem anderen Dienstleister im Auftrag des Discounters bewirtschaftet. Hier ist „Park & Control“ verantwortlich, einer der Branchenriesen. Dort werden bei Überschreitung der Höchstparkdauer gleich 30 Euro Vertragsstrafe fällig.

Auf dem Parkplatz am Weidendamm in Babelsberg überwachen Sensoren, wie lange ein Auto dort steht. Quelle: Anna Sprockhoff

Wie funktioniert das?

Die Sensoren sind mittig auf jedem einzelnen Parkplatz angebracht. Sie registrieren über ein Magnetfeld, sobald ein Fahrzeug darüber fährt. Wenn die geltende Höchstparkdauer erreicht ist, wird das direkt an die Mitarbeiter der verantwortlichen Unternehmen gemeldet. „Jeder Mitarbeiter betreut mehrere Parkplätze und macht sich dann auf den Weg“, sagte ein Park&Control-Sprecher auf Anfrage der MAZ. Die Vertragsstrafe werde nicht sofort erteilt. „Es gibt in der Regel Kulanz-Zeiten“, heißt es vage.

Wird die Parkscheibe unnötig?

Für die Kunden der Supermärkte wird es durch die Parksensoren einfacher: Sie können die Parkscheibe nicht mehr vergessen und wenn sie beim Einfahren auf den Parkplatz im Trubel des Verkehrs die Schilder übersehen, auf denen die Vertragsstrafe angedroht wird, entsteht auch kein Gefühl der „teuren Abzocke“ wegen eines Versehens. „Die Pflicht zur Parkscheibe entfällt, es soll ein bequemer Ersatz sein“, sagt der Park & Control-Sprecher.

Der Einsatz der Technik ist allerdings unter den Parkdienstleistern umstritten. Direkt neben dem Aldi-Markt liegt ein weiterer Parkplatz, der vor allem von Kunden des Toom-Baumarktes und des Bowlingcenters an der Großbeerenstraße genutzt wird. Dieser Bereich wird von der Firma „fair parken“ bewirtschaftet, wo keine Sensoren installiert sind. Die Firma rät vom Einsatz der Technik ab.

Fehlmessungen und rechtliche Unsicherheit

„Durch Fehlmessungen kommt es vor, dass Fahrzeugwechsel auf Stellplätzen nicht erkannt werden. Die Parkdauer des vorherigen Fahrzeugs wird dann der Parkdauer des nachfolgenden Fahrzeugs hinzugerechnet“, teilt Firmensprecherin Sabine Klaas mit. Es würden damit Überschreitungen der Parkdauer festgestellt, die gar nicht stattgefunden hätten.

Auch rechtliche Unsicherheit führt Klaas an. Die Uhrzeit des Parkbeginns werde „nur als Datenbankeintrag hinterlegt“ – was „gemäß Zivilprozessordnung kein anerkanntes Beweismittel“ sei. Damit ist für die Firma die rechtliche Durchsetzbarkeit der Vertragsstrafe „nicht gegeben“.

Bei Park & Control widerspricht man: „Zu Fehlmessungen oder gerichtlichen Problemen bei der Speicherung der Daten ist uns nichts bekannt.“

Dritter Kritikpunkt von „fair parken“: Die Sensoren seien auch eine Stolperfalle und würden „von Versicherungen teilweise als Beeinträchtigung der Verkehrssicherungspflicht bewertet“, so Klaas. Ihr Fazit: „Die klassische Parkscheibe ist unserer Einschätzung nach auch für Kunden das gängigste und aus dem Alltag bekannteste Mittel, um die Nutzung eines kostenfreien Parkplatzes zu regulieren“, resümiert sie.

Ist das teure Knöllchen legal?

Wer auf einem privaten Parkplatz sein Auto abstellt, geht mit dem Eigentümer oder dessen beauftragtem Dienstleister einen Vertrag ein. Auch die Höhe der Vertragsstrafe ist erlaubt. Der Bundesgerichtshof hatte erst im Dezember entschieden, dass ein „erhöhtes Parkentgelt“ von 30 Euro nicht unangemessen sei – sofern die Beschilderung ausreichend und inhaltlich rechtsgültig ist.

Wer auf städtischen Straßen vom Ordnungsamt erwischt wird, zahlt je nach Stadtteil ähnliche Summen – allerdings zeitlich gestaffelt. Wer die Höchstparkdauer überschreitet, hat mindestens zehn Euro auf dem Knöllchen stehen. Jede halbe Stunde kommen fünf Euro hinzu.

Warum ist das überhaupt nötig?

Die Supermärkte begründen die Bewirtschaftung der Kundenparkplätze mit dem hohen Parkdruck in manchen Stadtteilen. Dort würden die kostenfreien Parkplätze ganztägig von Berufspendlern genutzt und stünden damit nicht mehr den eigentlichen Kunden zur Verfügung. An den Einnahmen aus der Vertragsstrafe sind die Parkplatzeigentümer nicht beteiligt. Sie gehen allein an die beauftragten Dienstleister.

