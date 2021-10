Potsdam

Sexistische und diskriminierende Werbung soll keinen Platz in Potsdam haben. In einem gemeinsamen Antrag sprechen sich 18 der 22 weiblichen Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung dafür aus, dass derartige Werbung in Potsdam aktiv verhindert wird.

18 Frauen aus sechs Fraktionen haben den Antrag eingereicht

„Dazu soll ein Vorschlag erarbeitet werden, wie in der Landeshauptstadt Potsdam und den kommunalen Unternehmen sichergestellt werden kann, dass keine Auftragsvergabe an Unternehmen erfolgt, deren Werbung sexistisch und diskriminierend ist“, heißt es in dem Antrag. Die von Linken, Grünen, Sozialdemokraten, FDP, Die Partei und der Fraktion Die Andere getragene Initiative entstand in der sogenannten „Fraktionärinnen-Runde“ des Stadtparlaments, in der über Fraktionsgrenzen hinweg frauenpolitische Themen behandelt werden.

Stadtwerke hatten 2020 selbst mit nackter Haut geworben

Schon 2018 versuchte die Fraktion Die Andere gegen sexistische Werbung im Stadtbild vorzugehen, fand damals aber keine Unterstützer im Stadtparlament. „Wir haben damals den Anstoß gegeben, aber es gab jetzt wiederholt derartige Werbung. Letztes Jahr machten sogar die Stadtwerke selbst mit leicht bekleideten Frauen auf eine Veranstaltung im Strandbad aufmerksam. Vor allem aber betrifft es eine Reihe von Baufirmen, die im Auftrag der Stadt arbeiten“, sagt Anja Heigl, die bis vor kurzem noch Stadtverordnete von Die Andere war.

Ein Beispiel sind die gelben Transporter der TRP Bau GmbH aus Teltow, auf denen mit sexuellen Anspielungen um Auszubildende geworben wird. Da heißt es neben dem Foto einer Frau, die auch im Blaumann mehr Haut als nötig zeigt: „Richtig baggern will gelernt sein!“ oder auch die Variante „Wir stehen auf Jungs, die gut baggern können.“ Das soll künftig nicht mehr mit Aufträgen unterstützt werden.

Sexistische Werbung des Potsdamer Bauunternehmens TRP auf einem Firmenfahrzeug. Damit könnte die Firma bei öffentlichen Aufträgen in Potsdam Probleme bekommen. Quelle: privat

Anzügliche Werbung schadet dem Image der kommunalen Unternehmen

Der Antrag der 18 Stadtverordneten sieht daher vor, dass in den Ausschreibungsbedingungen der Stadt und ihrer kommunalen Unternehmen entsprechende Regelungen für Aufträge vertraglich gesichert werden. Die Linken-Stadtverordnete Anja Günther, die den Erstentwurf des Antrags verfasst hat, sagt: „Wenn ein Auftrag vergeben wird, steht heute schon in den Bedingungen, dass beispielsweise Mindestlohn gezahlt werden muss. Wer sich auf eine solche Ausschreibung bewirbt, erklärt sich künftig bereit, den Verzicht auf sexistische und diskriminierende Werbung auch einzuhalten“, so Günther. Wer sich nicht daran halte, bekomme den Auftrag nicht.

In der Antragsbegründung heißt es dazu: „Transportieren im Auftrag der Stadt und der kommunalen Unternehmen beauftragte Firmen, etwa im Straßen- oder Tiefbau, sexistische und diskriminierende Werbebotschaften, schaden sie dadurch einerseits den von dieser Werbung betroffenen Personengruppen, zugleich aber auch dem Image der städtischen Unternehmen.“

Der deutsche Werberat soll entscheiden, was sexistisch ist und was nicht

Doch wer entscheidet, wo Sexismus und Diskriminierung bei einer Werbebotschaft beginnen? Die Antragstellerinnen verweisen auf den Deutschen Werberat und dessen Richtlinien, was eine solche Werbung ausmacht. Sollte die Stadtverordnetenversammlung dem Antrag folgen, müsste die Verwaltung bis Februar 2022 einen Vorschlag erarbeiten, wie man die neuen Ausschreibungsregeln umsetzen will. Die Gleichstellungsbeauftragte Martina Trauth befürwortet das. „Unser Stadtbild fällt zwar nicht ständig damit auf, aber es kommt vor und dann ist das einfach ein Zeichen, dass wir das nicht wollen“, sagte sie am Montag der MAZ.

Ein zweiter Aspekt des Antrags ist die Möglichkeit für Bürger, sexistische oder diskriminierende Werbung zu melden. Das ist heute schon beim Fachbereich „Mobilität und Infrastruktur“ möglich, aber kaum bekannt. Der Antrag sieht vor, dass diese Beschwerdemöglichkeit „evaluiert und nachhaltig an alle kommuniziert werden“ soll.

Von Peter Degener