Am Samstag bietet die Potsdamer Polizei in Kooperation mit der Stadtverwaltung Potsdam, dem ADAC und anderen zum „Tag der Verkehrssicherheit“ ein buntes Programm mit einigen informativen Aktionen für Groß und Klein. Zwischen 10 Uhr und 14 Uhr gibt es am 9. April 2022 auf dem Luisenplatz in Potsdam allerhand Wissenswertes rund um sicheres Fahren und Sicherheit fürs Fahrrad.

Erwachsene können beispielsweise auf einem Fußgängerparcours mal testen, was Alkohol oder Drogen mit unserem Sinnen macht – beim Radfahren oder Laufen. Wie gefährlich allein Radfahren ohne Licht ist, wird in einem sogenannten Lichttunnel anschaulich gemacht. Ein Blick hinein macht deutlich, wie wichtig richtige Bekleidung und Beleuchtung im Straßenverkehr sind.

Nach einem Unfall aus dem Auto befreien

Und auch für Autofahrer ist der „Tag der Verkehrssicherheit“ in Potsdam lehrreich. Eine Situation, die hoffentlich niemals eintreten wird: Nach einem Unfall überschlägt sich das Auto und bleibt auf dem Dach liegen. Wie befreit man sich nach einem Unfall aus einem auf dem Dach liegenden Fahrzeug?

Die Polizei wird am Samstag auf dem Luisenplatz mit einem Rettungssimulator vor Ort sein, in dem „mutige Erwachsene oder jugendliche Fahranfänger“ die Gelegenheit haben, zu üben, wie man sich in einer solchen Situation richtig verhält.

Zahl der Fahrraddiebstähle in Potsdam stark angestiegen

Ein weiteres großes Thema ist die Diebstahlsicherheit. Die Polizei möchte den Samstag in Potsdam explizit dazu nutzen, um für den Fahrrad-Diebstahlschutz zu werben. Es wird vor Ort daher nicht nur Beratungen zum Thema „Verkehrssicherheit des Fahrrades“ geben, sondern auch über die „richtige Sicherung vor Diebstahl“.

Zudem besteht die Möglichkeit, das Fahrrad kostenlos codieren zu lassen – wenn der Eigentumsnachweis vorgezeigt werden kann. Die Polizei rät aufgrund der großen Nachfrage, sich schon jetzt einen Termin zu sichern. Einfach eine E-Mail an codierungpm.pipdm@polizei.brandenburg.de schreiben.

Im vergangenen Jahr hat der Sachbereich Prävention der Polizeiinspektion Potsdam rund 1.000 Fahrräder individuell codiert. Die Polizei Potsdam hat jedoch angekündigt, dass es sich bei dem „Tag der Verkehrssicherheit“ lediglich um den Auftakt für eine Reihe von Codierungs-Terminen handelt. Aktuelle Termine werden auf www.polizei.brandenburg.de veröffentlicht, individuelle Termin können per E-Mail (codierungpm.pdm@polizei.brandenburg.de) vereinbart werden.

Von MAZonline