Drücken, schäkern, in den Arm nehmen: Das lassen sich die Ärztinnen und Ärzte, die Krankenschwestern und Pfleger in der Potsdamer Kinderklinik des Klinikums Westbrandenburg nicht nehmen. „Die Nähe zu den Patienten ist hier einfach viel größer als in der Erwachsenenmedizin“, sagt die Pflegedienstleiterin Cornelia Kropp. Das sei auch in Zeiten von Corona so – trotz strengster Hygieneregeln. Aber ja: Auch in der Kinderklinik gehe es seit Monaten viel distanzierter zu als sonst.

Kinder finden sich gut ein in dieser begrenzten Welt

Wie es in Zeiten der Pandemie in der Kinderklinik läuft? „Anders!“ Mehr Worte braucht Petra Degenhardt, Chefärztin der Kinderchirurgie nicht, um den Corona-Alltag zu beschreiben. Eine längere Version ließe sich so formulieren: mehr Hygiene, weniger Besuch, kein Kontakt zu anderen Patienten. Die Kinder, sagt Petra Degenhardt, finden sich dennoch gut ein in dieser eng begrenzten Welt. Den Eltern falle das schwerer: „Kinder sind einfach cooler als Erwachsene.“

Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Westbrandenburg Das Klinikum Westbrandenburg ist eine Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und besteht seit dem Jahr 2014. Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum hält daran 50 Prozent, die andere Hälfte das städtische Klinikum Brandenburg/Havel. Am Potsdamer Standort zählt das Klinikum Westbrandenburg 251 Beschäftigte. Die Kinderklinik in der Landeshauptstadt verfügt über 57 vollstationäre Betten. Eine Besonderheit am Standort Potsdam ist die eigenständige Kindernotaufnahme, in der mehr als 13.000 Patienten im Jahr versorgt werden. nf

Ganz am Anfang der Pandemie galt auch in der Kinderklinik ein rigoroses Besuchsverbot. Unabhängig vom Alter des Kindes wurde damals lediglich ein Elternteil stationär mit aufgenommen und jeder Patient mit Mutter oder Vater in einem Einzelzimmer untergebracht – das Zimmer und die Station zu verlassen war nicht erlaubt. „Inzwischen wissen wir mehr über das Virus, deshalb sind wir etwas liberaler geworden“, sagt Bernhard Kosak, der Leiter der Kindernotaufnahme. Mütter und Väter ziehen zwar noch immer mit ins Krankenhaus ein, die Patienten liegen noch immer auf Einzelzimmern, die sie nicht verlassen dürfen – die Kinder können nun aber Besuch bekommen: einmal am Tag von einer Person für eine Stunde. „Diese Möglichkeit ist von den Eltern und Großeltern sehr wertgeschätzt worden“, sagt Petra Degenhardt. Sie könne sich noch gut an die herzergreifenden Szenen aus dem Pandemiejahr 2020 erinnern: „Die Kinderklinik hat große Fenster und nachmittags standen oft Großeltern mit Kuscheltieren unten und haben den Kontakt zur Familie gesucht.“

Das war schön, sagt Petra Degenhardt, „aber jetzt ist es viel besser.“ Worauf das Team von der Kinderklinik besonders stolz ist: „Wir hatten keine Phase, in der Kinder nicht begleitet werden durften“, sagt Bernhard Kosak, „im großen Gegensatz zu erwachsenen Patienten, die auf ihren Zimmern liegen und kein Angehöriger zu Besuch kommen kann. Da waren wir uns auf Leitungsebene immer einig: Das kann es in der Kinderklinik nicht geben. Dafür hätten wir uns auch mit dem Gesundheitsamt gestritten – mussten wir aber nicht.“

Petra Degenhardt ist am Klinikum Westbrandenburg, Standort Potsdam, Chefärztin der Klinik für Kinderchirurgie. Quelle: Fotostudio Vonderlind

Dennoch bleiben die Auflagen hart. Die Speisezimmer der verschiedenen Stationen sind für alle passé. Auch in das große Spielzimmer dürfen die Kinder nicht – nicht einmal alleine. „Es ist nicht zu gewährleisten, dass das Zimmer komplett nach jedem Kind desinfiziert wird“, sagt Petra Degenhardt. „Kinder dürfen sich aber Spielzeug ausleihen – das ist besser zu handhaben. Sie dürfen mit ihren Eltern auch regelmäßig an die frische Luft. Zwar nur auf dem Klinik-Campus. Aber schon so eine kleine Runde zu gehen, wieder einen gewissen Freiheitsgrad zu haben, verbessert das Allgemeinbefinden deutlich.“

„Wir haben es durch die Zeit ohne Ausbrüche geschafft“

Einen Sonderweg haben die Mediziner von Anfang an der Neonatologie ermöglicht. „Dort durften die Eltern immer beide zu Besuch und waren von Anfang an im Abstrichmanagement mit drin – so wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch“, sagt Bernhard Kosak. „So durften und konnten die Eltern und ihr Neugeborenes eine Bindung aufbauen. Das war nicht überall so.“ Man habe durchaus auch Eltern positiv auf das Coronavirus getestet: „Aber wir haben es durch die Zeit ohne Ausbrüche geschafft.“

Bernhard Kosak ist am Klinikum Westbrandenburg, Standort Potsdam, Leiter der Kindernotaufnahme. Quelle: Fotostudio Vonderlind

Auch auf den anderen Stationen werden die Kinder – selbst die ganz kleinen – und die Begleitpersonen regelmäßig getestet. Alle bekommen einen PCR- und einen Antigenschnelltest bei der Aufnahme, nach 48 Stunden erfolgt ein weiterer Test zur Kontrolle. Wer länger als eine Woche bleibt, wird im Wochenrhythmus abgestrichen. „Das belastet die Kinder zum Teil sehr“, sagt Petra Degenhart, „es gibt aber auch Eltern, die ängstlich sind. Als Kindermediziner haben wir allerdings das Glück, dass die Kinder – zumindest am Anfang – nicht so sehr im Fokus der Infektionen standen.“

Deutlich weniger Operationen

In den ersten zwei Phasen der Pandemie galt auch für die Kinderklinik eine Art Not-Betriebe. Es durften nur Notfall-OPs durchgeführt werden. „Natürlich ist eine Notfallsituation bei einem Kind anders definiert als bei einem Erwachsenen“, sagt Petra Degenhardt. „Wenn ich zum Beispiel einen Hodenhochstand nicht bis zum Ende des ersten Lebensjahres operiere, sondern erst mit vier, können wir einen Schaden hervorrufen, ohne dass er im ersten Lebensjahr zu einer lebensbedrohlichen Erkrankung geführt hat, aber perspektivisch lebenslang ein Problem sein kann.“ Insgesamt habe man die Anzahl der Eingriffe aber deutlich minimieren müssen: Verglichen mit dem Vorjahr auf etwa 76 Prozent. Damit stehe man allerdings besser da als die Erwachsenenmedizin.

Leere Rettungsstelle und leere Praxen

„Unsere Rettungsstelle war im ersten Lockdown wie ausgestorben“, sagt Bernhard Kosak. „Das haben wir so noch nie erlebt und das hat uns am Anfang Sorgen gemacht.“ Ähnlich habe es in den Poliklinik-Praxen, die sich auf dem Campus befinden, ausgesehen. „Familien mussten sogar aktiv angerufen werden, dass die Kinder zu den Routineimpfungen kommen. Das ist jetzt aber vorbei. Es ist eine Art Normalität eingekehrt. Die Familien haben sich daran gewöhnt, dass wir jetzt Pandemie haben. Die Rettungsstelle brummt wieder.“ Auch die Praxen füllen sich.

Cornelia Kropp, 52, ist die Pflegedienstleiterin der Kinderklinik. Quelle: Feliks Todtmann

Zugenommen haben in den Monaten der Pandemie Verbrennungen. „Es ist schon ungewöhnlich, dass jetzt jeden Tag die ganze Familie am Frühstückstisch sitzt“, sagt Petra Degenhardt. „Und plötzlich waren die Kinder auch um 14 Uhr da, wenn die Mama sich einen Tee fürs Arbeiten gekocht hat...“ Eine Woche bis zehn Tage dauert es, bis eine Verbrühung behandelt ist. „Die Kinder sind richtig krank“, so Petra Degenhardt. „Das ist auch für die Eltern schwierig: Sie machen sich Vorwürfe, sind in einer posttraumatischen Situation... Wir haben quasi sowohl die Eltern als Patienten als auch die Kinder. Und dann haben wir alle Masken auf – das ist nicht zu unterschätzen.“

„Unser Lächeln sehen sie in den Augen“

Besonders für die kleineren Kinder sei das ein Problem. „Aber wir sind Profis“, sagt Bernhard Kosak. „Wir haben immer noch unsere Augen, unsere Hände.“ – Cornelia Kropp sagt: „Unser Lächeln sehen sie in den Augen. Schlimmer ist es, dass sie in ihren Zimmern bleiben müssen. Kinder haben ja einen Bewegungsdrang – das ist die größere Herausforderung.“ Eine andere Herausforderung sind besorgte Eltern. „Es ist immer schwer, wenn ein Kind so krank ist, dass es in die Klinik muss“, sagt Petra Degenhardt. „Es gehört für uns einfach dazu, auch mal eine verzweifelte Mutter in den Arm zu nehmen.“ Das komme zwar allmählich zurück. „Aber es gibt immer diese eine Sekunde, in der man denkt: Darf ich das? Dabei weiß ich: Ich bin dreimal in der Woche getestet – und dieser Mensch braucht das jetzt. Wenn ein Kind hier drei Wochen liegt, muss man auch an das Wohlbefinden der Eltern denken.“

Von Nadine Fabian