Wenn die halbe Leber raus muss: So arbeitet eine OP-Schwester in Potsdam

Zu siebt rücken sie dem Krebs zu Leibe. Drei Operateure, zwei Schwestern, ein Anästhesist, ein Anästhesie-Assistent. Der Mann auf dem Tisch ist 60 Jahre alt. Mit einem Tumor im Dickdarm fing sein Leiden an; die Gefahr hat man gebannt. Jetzt hat er Metastasen in der Leber; die müssen raus. Doch wieviel Leber darf man entfernen, damit das Organ noch arbeitet?

Viereinhalb Stunden Schwerstarbeit im Stehen

Zwei Drittel seiner Leber wird der Mann verlieren in viereinhalb Stunden, die das Trio – ein Mann, zwei Frauen – operiert. Es ist ein schwerer Job, auch körperlich, denn sie arbeiten im Stehen, den Rücken gekrümmt über dem Patienten, angestrengte Blicke ins tiefste Innere eines Körpers gerichtet, in der Hoffnung, am Ende das Problem gelöst und dem Mann sein Leben gerettet zu haben.

Zur Galerie Ohne OP-Schwestern wie Vivian Schönherr ginge im Operationssaal gar nichts. Die MAZ hat sie an ihrem Arbeitsplatz in Potsdam begleitet.

Was immer sie brauchen bei diesem Eingriff an diesem frühen und langen Mittwochvormittag, bekommen sie von einer Frau. Völlig hilflos wären sie ohne sie: Vivian Schönherr (41) ist OP-Schwester. Sie reicht ihnen alles, was sie brauchen, oft schon, bevor es vom Arzt verlangt wird. Und eine andere Schwester sorgt für Nachschub, wenn ihr selbst das Material ausgeht.

Schönherr kennt viele Operationsabläufe in den Grundzügen schon auswendig und weiß, was wann gebraucht wird. Sie reicht es immer so, dass der Arzt es richtig fassen kann: Seine Finger schlüpfen dann wie von selbst in die Griffe einer Schere oder Zange. Einem Linkshänder – wie dem Chef-Operateur an diesem Tag – muss sie anders begegnen als der Rechtshänderin, die ihm als assistierende Ärztin zur Seite steht, gegenüber in diesem Fall.

Vivian Schönherr hat Kinderkrankenschwester gelernt, wollte aber immer in den Operationssaal. Das war vor 20 Jahren plötzlich möglich im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ in Potsdam. Familiär vorgezeichnet war ihr Berufsweg nicht: Der Vater war beim Zoll, die Mutter in einer Kita. „Vielleicht“, sagt sie schmunzelnd, „hab ich zu viel Schwarzwaldklinik geguckt.“ Sowas schaut sie sich heute nicht mehr an; sie hat es viel echter jeden Tag, oft auch blutiger.

Metastasen in der Leber

Vieles ist schon längst Routine, doch es gibt immer wieder Fälle, die ihr unheimlich nahe gehen und die sie nur schwer verdrängen kann. Eine Phase hatte sie mal, da in jedem Bereitschaftsdienst jemand starb. Wie verkraftet sie sowas? Sie versucht, danach nicht mehr daran zu denken und lenkt sich ab, gönnt sich was Gutes. Dann geht sie zu einem Edel-Lebensmittelhändler in die Brandenburger Straße. Und sie sprechen unter Kollegen drüber.

Vivian Schönherr legt das Operationsbesteck zurecht. Quelle: Rainer Schüler

Sie ist froh, den Menschen nicht zu kennen, der da „unters Messer“ muss. Vor dem Eingriff weiß sie nur, was ansteht. Der Computer wirft eine kurze Vorgeschichte aus; so erfährt sie von den Metastasen in der Leber. Die kann man sehen, wenn man bis zur Leber vorgedrungen ist und einen Ultraschall macht am Organ. Man kann einen Teil der Krebs-Auswüchse aber auch mit bloßem Auge erkennen.

Schönherr hatte das schon öfter vor sich und weiß, dass Rettung möglich ist. Und wenn nichts mehr hilft und das Leben nicht zu bewahren ist, tröstet es sie zutiefst, wenn der Gestorbene Organe spendet, die dann anderen das Leben retten. Manches, was sie sieht beim Operieren, will sie lieber nicht sehen und nie wieder sehen, doch sie wird es immer wieder mal ertragen müssen.

Ohne Frühstück in den OP

Kurz vor fünf an diesem Morgen hat der Wecker sie aus dem Schlaf gerissen; sie schläft gut, auch wenn sie weiß, was kommt an diesem Tag: Zwei Lebern mit Tumoren, und es ist dringend. Sie trinkt einen Kaffee und macht sich ohne Frühstück auf den Weg. 6.45 Uhr kommt sie an im Klinikum und macht sich an die Arbeit, sucht die OP-Gerätschaften zusammen, die in Metallkörben steril gelagert sind.

Immer wieder desinfiziert Vivian Schönherr im OP ihre Hände. Quelle: Rainer Schüler

Sie wäscht unendlich oft die Hände und die Unterarme, schlüpft mit schwesterlicher Hilfe in die OP-Handschuhe und den grünen Kittel, den man hinten schließt. Haube auf, das Haar darin verstaut, fertig. Im OP-Saal packt sie die rund 15 Kilo schweren „Siebe“ mit der Grundausstattung aus, die mit den Spezialgeräten kommen später. Sie breitet es nach Sorten aus auf den grün betuchten Instrumententischen, bestückt Zangen mit Tupfern und Skalpellgriffe mit ultrascharfen Einmal-Klingen.

Viele davon wird man gar nicht brauchen; die meisten Schnitte setzt der Arzt mit einem elektrischen Skalpell, das glüht und brennt und gleichzeitig die vielen kleinen Blutgefäße verödet, die es durchtrennt. Es dampft und zischt und stinkt. Vivian Schönherr ist den Geruch verbrannten Fleisches längst gewöhnt. Seit 20 Jahren steht sie im OP, hat ein bis vier Eingriffe am Tag und viele technische Umwälzungen erlebt, so auch den vom kinoüblichen Skalpell zum „Elektro-Messer“.

Manchmal muss es schnell gehen

Bei Bereitschaftsdiensten hat sie Patienten aus allen medizinischen Bereichen auf dem Tisch, vor allem natürlich Unfallopfer, aber auch Kaiserschnitte: „Das“, sagt sie, „muss jeder können.“ Alles wird durchgezählt bei einem Eingriff, mehrfach, sogar die Zahl der Lappen, mit denen man Blut aufsaugt. Nichts darf im Körper bleiben, dafür muss die OP-Schwester sorgen.

Sie bewahrt die Ruhe, auch dann, wenn der Operateur mal flucht oder ein „Oh oh!“ brummt, weil etwas schlimmer aussieht als erwartet. Manchmal muss es echt schnell gehen, und man stellt die Uhr. Bei diesem Patienten etwa muss man die Blutzufuhr zur Leber unterbinden, länger als eine Viertelstunde darf das nicht dauern. Es wird etwas hektischer, und immer wieder fragt der Arzt, wie viel Zeit noch ist.

Jeder Handgriff muss sitzen: Drei Operateure und zwei Schwestern kümmern sich um den Patienten. Quelle: Rainer Schüler

Nach der OP essen? „Das schmeckt sogar“

Sie schaffen es und trennen die Metastasenteile vom gesunden Restorgan. Manchmal wirbeln die Arme von Vivian Schönherr wie die eines Dirigenten: Während sie mit einer Hand ein Instrument reicht, greift sie mit der anderen schon das nächste; sie nimmt mit rechts eine gebrauchte Zange und hält dem Arzt mit links eine neue hin. „Es gibt Ärzte, mit denen ich sehr gerne arbeite“, sagt Vivian Schönherr, „und welche, die eher schwierig sind.“

Der Patient wird wieder „zugemacht“: Sie ziehen die aufgeschnittene Bauchdecke mit Kraft zusammen, vernähen die Teile miteinander. Der Operateur hat seinen Job gemacht und geht; seine Assistentinnen tackern die Oberhaut des Mannes zu. Vivian Schönherr räumt die Instrumente weg und schält sich aus den grünen Sachen. Sie hat Mittagspause: „Ich kann auch nach der OP essen. Es schmeckt sogar.“

Von Rainer Schüler