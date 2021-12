Potsdam

Feiern im kleinen Kreis, mit Freunden und Familie anstoßen – und dann sicher und bequem nach Hause durch die Potsdamer Silvesternacht. Wer zum Jahreswechsel aufs Taxi setzt, sollte zweierlei Dinge mitbringen: Spontanität und Geduld.

Wie komme ich in Potsdam an ein Taxi?

Die Taxi-Zentrale in Potsdam ist auch Silvester rund um die Uhr telefonisch unter (0331) 29 29 29 zu erreichen. Vorbestellungen sind laut deren Leiter Detlef Baatz Silvester aber nur bedingt möglich. „Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, dass Kunden die vereinbarten Abholzeiten selten einhalten – weil man noch gerne länger feiern oder aber früher nach Hause möchte, weil die Stimmung oder die Leute nicht passen“, so Baatz. „Daher sagen wir: Einfach anrufen, wenn es losgehen soll!“

Ausnahme: Gäste, die zum Bahnhof oder Flughafen möchten, können laut Detlef Baatz selbstverständlich vorbestellen: „Die Kollegen in der Taxi-Zentrale beraten Sie gerne!“

Und noch ein Tipp vom Chef: Wer in der Warteschleife landet, soll Geduld mitbringen. „Wer auflegt und neu wählt, landet automatisch wieder am Ende.“

Welche Corona-Regeln gelten im Taxi in Potsdam?

Übrigens: Die 3G-Regel gilt zwar für Bus und Bahn, nicht aber für Taxen. „Dort gelten die allgemeinen Kontakt- und Hygieneregeln“, so Baatz. Allerdings könne jedes Taxi-Unternehmen selbst entscheiden, strenger vorzugehen. „Es gibt auch Taxen mit Trennscheibe.“

Und wie fahren Bus und Straßenbahn in Potsdam?

Wer kein Taxi-Glück hat oder es erst gar nicht herausfordern möchte, kann Silvester auch auf Bus und Straßenbahn setzen. Zum Jahreswechsel verschlankt der Vip allerdings die Fahrpläne der Tram- und Buslinien in Potsdam.

Das bedeutet: Am Silvestertag (Freitag, 31.Dezember) fahren Bus und Bahn im Tagesverkehr wie an einem Samstag, im Spät- und Nachtverkehr wie in einer Nacht zu Sonntag. Am Neujahrstag (Samstag, 1. Januar) sind Bus und Tram tagsüber wie an einem Sonntag unterwegs, spät und nachts wie in einer Nacht zu Sonntag.

Von Nadine Fabian