Potsdam

„Letztendlich tut einem jeder Baum, der übrig bleibt, leid“, sagt Gerald Mai, Geschäftsführer des Werderaner Tannenhofes. Derzeit werden von den rund 50 Verkaufsständen seines Unternehmens die nicht verkauften Weihnachtsbäume eingesammelt – so etwa auch vor dem Hotel Mercure in Potsdam.

Was damit geschieht? „Die fressen unsere Alpakas und Rinder“, so Mai. „Fairerweise muss man aber sagen, dass sie die nicht alle schaffen.“ Die restlichen würden entweder als Grünschnitt verkompostiert und in Humus umgewandelt oder geschreddert und in Form von Hackschnitzel auf die Flächen aufgetragen, auf denen neue Bäumchen gepflanzt werden. Andere würden auch extern als Tierfutter verwendet – wobei die Elefanten im Zoo natürlich nicht alle Tannenbäume fressen würden. „Die würden sonst Verstopfung bekommen.“

Tannenbaum-Verkauf: Drei bis fünf Prozent werden nicht verkauft

Jetzt, nach den Feiertagen, werden die Verkaufsflächen geräumt. Ein Vorhaben, das auch stark vom Wetter abhängt – Regen oder gar Schnee machen das Einsammeln schwieriger. Im Januar wird dann analysiert, wie der Verkauf vor Weihnachten lief. Aus den Vorjahren gebe es aber viele Zahlen, an denen man sich orientiert habe, sodass man ganz gut wisse, welche Größen und Sorten die Käufer suchen würden. In diesem Jahr seien die Verkaufszahlen ähnlich wie 2020 gewesen, sagt Mai. Genaue Zahlen möchte er keine nennen, „Mehrere 10.000 Bäume“ hätten den Besitzer gewechselt, sagt er aber.

Nicht an den Mann oder die Frau gebracht werden in einem normalen Jahr drei bis fünf Prozent. Meist sind es Bäume, die einen Transportschaden haben oder die „qualitativ nicht so hochwertig“ gewesen seien. „Die allererste Sahne – davon bleibt nichts übrig“, sagt er. Von den Ladenhütern hätte aber der Großteil ohnehin abgesägt werden müssen, tröstet er quasi. Denn auf dem Tannenhof muss regelmäßig ausgedünnt werden, damit sich die umgebenden Bäume entwickeln können. „Da ist dann immer die Hoffnung, dass es sich um große, starke Bäume handelt. Aber es ist eben wie in der Schule – manch einer ist dann doch unterbelichtet geblieben und findet dann eben nicht den Weg ins Wohnzimmer.“

10.000 bis 15.000 Tannen vom Werderaner Tannenhof

Doch Mai bedient bekanntlich nicht nur die Kunden in den Städten und Dörfern von Rostock bis Leipzig und über seinen Sohn mit einem zweiten Unternehmen auch in Thüringen, sondern bietet auch das Erlebnis an, dass der eigene Baum selbst auf dem Werderaner Tannenhof geschlagen werden kann. 10.000 bis 15.000 Weihnachtsbäume seien es in diesem Jahr wieder gewesen, so der Geschäftsführer. „Das nimmt jährlich zu – unabhängig von Corona. Die Leute wollen ihre Erdbeere dort pflücken, wo sie wächst und ihren Weihnachtsbaum dort schlagen, wo er herkommt.“ Mit Hofladen, Weihnachtsmann, Mini-Streichelzoo, Gastro und Stockbrot am Lagerfeuer bietet er seinen Kunden ein Rundum-Event auf insgesamt 70 Hektar Fläche an, das künftig auch noch ausgebaut werden soll: 2024 soll das neue Weihnachtsdorf eröffnet werden, dessen Umsetzung nach einem langwierigen Genehmigungsprozess endlich starten kann.

Von Konstanze Kobel-Höller