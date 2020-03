So erleben Zahnärztin, Frisörin, Risikopatientin und Café-Betreiber die Corona-Krise

Potsdam

Ob für Zahnärzte, Friseure, Risikopatienten oder Café-Betreiber – derzeit bleibt kaum jemand von den Auswirkungen von Corona verschont im Moment die wenigsten. Doch einige trifft es in ihrem Alltag besonders, gerade bei ihnen sind Sorge und Verunsicherung groß. Die MAZ hat mit dreien von ihnen gesprochen.

Die Zahnärztin

Doppelter Mundschutz, Schutzbrille, Gummihandsche – so treten Zahnärzte derzeit an den Behandlungsstuhl. Dichter als sie kommt einem Patienten kaum ein anderer Arzt: Bis auf eine Handspanne rücken sie zuweilen an den aufgesperrten Rachen des Patienten, der selbst nicht weiß, ob Corona ihn bislang verschont hat oder nicht.

„Der Wassernebel beim Bohren ist die größte Gefahr“, sagt eine Potsdamer Zahnärztin, die namentlich nicht genannt werden möchte aus Angst vor beruflichen Konsequenzen. Der Wassernebel fülle den aufgesperrten Rachen und wabere dann zurück in den Behandlungsraum. Das Gesicht des Arztes ist das Erste, worauf er trifft. „Nicht der Patient ist in Gefahr“, sagt die Ärztin. „Wir sind es.“

In Behandlungszimmern gibt es keine Luftfiltergeräte: Man könne nur nach jeder Behandlung lüften und alle Flächen desinfizieren; bei den Geräten wird das ohnehin getan. Desinfektionsmittelspender stehen schon vor dem Warteraum: Die Patienten werden aufgefordert, sich gründlich die Hände zu waschen, bevor sie näher in die Praxis treten. Mehr als drei Personen dürfen nicht in den Warteraum, wo stets ein Stuhl frei bleiben muss. Die Ärzte und Schwestern machen Essenspausen in Etappen. Das Risiko aber bleibt, bei allen Stomatologen, denn auf den Wassereinsatz beim Bohren kann man nicht verzichten.

Viele Patienten sagen zudem ab, weil sie selber ihre Kontakte einschränken wollen: Mehr als ein Drittel der Termine wurden seit dem Corona-Ausbruch schon gecancelt, unvermittelt, oft erst am Behandlungstag. Die Praxis selbst macht nur das Nötigste: Schmerzbehandlungen, rausgefallene Füllungen. „Mir ist da was rausgebrochen“, sagt ein Mann am Tresen, er hat die Plombe im Röhrchen mitgebracht und ist gekommen, weil es ohne die Füllung bald wieder schmerzhaft werden könnte. Das Problem will er nicht erst in fünf Wochen lösen: „Wer weiß denn, wie lange das noch dauert?!“ Dann lieber jetzt, auch wenn ihm nicht ganz wohl ist bei der Sache.

Angenehm ist anders: Die beiden Masken über Mund und Nase hindern am Atmen und beim Sprechen. Die Zahnarzthelferin muss schon genau hinhören, was die Ärztin sagt, der Patient auch. Und feucht werden die Masken mit der Zeit. Weil der Vorrat der Praxis aber irgendwann zur Neige geht und Nachschub derzeit nicht beschaffbar ist, muss jede Maske so lange wie möglich genutzt werden. „Wir machen weiter“, sagt die Ärztin, „solange wir können.“

Die Friseurin

Friseurin in Drewitz schneidet Haare ohne Mundschutz. Sie hat Angst vor Corona. Quelle: Jan Russezki

In der Wut überschlagen sich die Sätze einer Friseurin in einem Salon in Drewitz. Irgendwas mit „Corona“ und „Schließungen“, sagt sie am Waschbecken. Die Seife in den Haaren des Jungen vor ihr schäumt auf. Erst als der letzte Schaumrest aus den Haaren gewaschen ist, beruhigt sie sich ein wenig.

Die Friseurin möchte nicht genannt werden, aber sie ist stinksauer. Auf die Bundeskanzlerin, die Verordnungen zur Eindämmung des öffentlichen Lebens, aber vor allem über die Widersprüche darin.

Die Bundesregierung und hat mit den Bundesländern beschlossen die sozialen Kontakte im öffentlichen Leben einzuschränken. Nur wer „systemrelevant“, also die Infrastruktur vor dem Zusammenbruch schützt, darf weiter öffnen und dabei auf eine Kinderbetreuung hoffen. Denn auch Schulen und Kitas sind geschlossen.

„Wir Friseure sollen angeblich notwendig sein. Wo besteht diese Notwendigkeit?“, fragt die Friseurin in den Salon. Anders als Bars, Theater und Gottesdienste dürfen Friseure unter bestimmten Auflagen weiterarbeiten.

Hygieneauflagen nicht einzuhalten

Sie alle sollen dabei die Hygiene-Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts einhalten. Darin wird empfohlen zwischen Personen mindestens ein bis zwei Meter Abstand zu halten, um Ansteckungen mit Corona zu verhindern.

„Die Auflagen sind ein Widerspruch“, bemängelt sie, während sie dem Jungen mittlerweile die nassen Haarsträhnen kürzt. Ihre Gesichter trennen nur 30 Zentimeter. Einen Mundschutz trägt sie dabei nicht. Den hat sie nicht, weil er nicht zur Grundausrüstung einer Friseurin gehört und ohnehin gerade nicht zu bekommen sei.

„Wir können den Abstand nicht einhalten. Das Risiko ist für uns höher, weil wir den Kunden die Infektion nicht ansehen können“, sagt sie. Auch die Kunden seien ungeschützt, ergänzt ihr Kollege: „Wir wissen ja nicht, ob wir vielleicht selbst etwas haben.“

Zwischen Verbot und Notbetreuung

Während geschlossenen Unternehmen finanzielle Unterstützung und systemrelevanten Berufen eine Notbetreuung versprochen wird, fallen Friseure in die Kategorie dazwischen. Friseure könnten zwar aufhören zu arbeiten, müsste dann aber unbezahlten Urlaub nehmen.

Die Friseurin in Drewitz müsste das. Sie ist Mutter eines Dreijährigen. Ihr Mann arbeite zwar in einem systemrelevanten Beruf, sie als Friseurin aber nicht. „Wir bekommen keine Notbetreuung, weil ich nicht in diese Kategorie falle“, sagt sie. Für eine Notbetreuung müssen beide Elternteile in systemrelevanten Berufen arbeiten.

Aktuell wechselt sie sich mit ihrem Mann für die Betreuung ab. „Für diese Woche klappt das. Wie es nächste Woche weitergeht, weiß ich nicht“, erklärt sie. Sie muss 30-Stunden die Woche arbeiten. Eine Lösung für die Probleme, die alle angestellten Friseure haben, hat sie noch nicht gefunden.

Die Risikopatientin

Christiane Dossin. Quelle: privat

„Ich bin für die Ausgangssperre, sofort!“ sagt Christiane Dossin. Die alleinerziehende Mutter kann nicht verstehen, warum sich immer noch und immer wieder Gruppen junger Leute zusammenfinden und sogar feiern mit Bier und Zigaretten, die sie weitergeben unter sich. „Die gefährden sich und andere. Das muss aufhören; wir brauchen einen Cut wie in Österreich und Belgien“, sagt sie: „Wir haben keine Zeit mehr, über rechtliche Grundlagen zu diskutieren. Je schneller wir uns alle danach richten, desto schneller ist uns allen geholfen.“

Man sieht es Christiane Dossin nicht an, doch sie ist trotz ihres jungen Alters Risikopatientin, muss wegen einer Lungenkrankheit Medikamente nehmen und wurde vom Arzt gewarnt, jetzt noch einkaufen zu gehen. „Letzte Woche hab ich das zuletzt getan, habe Getränke geholt, weil der Laden gerade leer war“, berichtet sie. „Wenn da andere Leute stehen, traue ich mich an keine Kasse mehr.“ Jetzt müssten ihr Nachbarn und Freunde helfen. Corona sei nur für gesunde Menschen eine Art Erkältung oder Grippe, für Menschen wie sie aber lebensgefährlich.

„ Deutschland hat viel zu spät reagiert“, sagt Dossin: „Da sind die Leute noch nach Tirol in den Winterurlaub gefahren, als Corona schon da war! Und es musste auch noch Karneval gefeiert werden! Dieser Zeitverzug kostet nun Menschenleben.“ Deutschland solle sich positive Beispiele aus anderen Ländern aneignen, fordert sie. So reserviere Island für Risikopatienten frühe Einkaufszeiten vor allen anderen Kunden.

Sie appelliert an die Mitmenschen, Hamsterkäufe bleiben zu lassen und sich zu bescheiden. „Wir essen doch nicht mehr als sonst. Warum wird dann soviel mehr gekauft? Haben die alle drei Kühlschränke zu Hause?“ Auf die Frische könne man auch mal verzichten, findet sie: Viel zu viel werde wenig später weggeworfen, weil es verdorben ist. „Ich weiß nicht, wie die Versorgung bei solchem Kaufverhalten aufrechtzuerhalten ist.“

Der Café-Betreiber

Buena Vida Coffee Club. Quelle: Bernd Gartenschläger

Für den Buena Vida Coffee Club in Potsdam wird die Corona-Krise zur eigenen Existenzkrise. Zwölf Mitarbeiter hat Patrick Berger in seinem Café und in der dazugehörigen Kaffeerösterei. Aktuell nimmt er allerdings nur zehn Prozent seiner normalen Umsätze ein. Die Kunden bleiben aus und die Rücklagen reichen wegen der neu aufgebauten Rösterei nur noch für ein bis zwei Monate. Schon „aus reinen Gründen der Vernunft und Fürsorge meinem Team und meinen Mitmenschen gegenüber, würde ich das Café trotz aller Maßnahmen, die wir ergriffen haben, gern schließen“, schreibt er in einem Beitrag auf Facebook. Dieser Beitrag richtet sich aus „ Unsicherheit und auch ein wenig aus Verzweiflung“ direkt an den Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD).

Denn Patrick Berger kann sein Café nicht einfach schließen: „Wir wissen nicht, wie wir bei einer Schließung überleben sollen“, schreibt er. Während Bars und Theater den von der Bundesregierung angeordneten Schließungen folgen müssen, dürfen Cafés weiter geöffnet bleiben. Berger will seine Mitarbeiter, Kunden und sich selbst vor Corona-Infektionen schützen. Er hat aber Angst, bei einer freiwilligen Schließung jeden Anspruch auf finanzielle Hilfe zu verlieren und „in den totalen Ruin“ zu gehen.

Deswegen hat er eine Forderung an Mike Schubert formuliert: „Ich bitte Sie, eine Schließung zu verfügen oder mir und allen anderen Café-Betreibern und Dienstleistern zuzusichern, dass wir auch bei freiwilliger Schließung, aus Rücksicht auf unsere Mitmenschen, Unterstützung vom Land oder Bund erhalten.“

Von Rainer Schüler und Jan Russezki