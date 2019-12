So hat sich die Waldstadt II in 40 Jahren verändert

Waldstadt II

Das Foto ist schwarz-weiß. Links und rechts sind Garagenreihen, bestimmt 20 auf jeder Seite. In der Mitte Pfützen auf dem Asphalt. Ein nicht mehr ganz taufrischer Trabi vor einer der Garagen. Und dahinter die „Platte”. Dieses Bild könnte in den 1970er Jahren in vielen Städten der DDR entstanden sein. Aber dann fallen die Bäume auf, die über allem wachen. Wie ein Dach, das dem Ganzen eine nahezu heimelige Atmosphäre gibt.

Dittmar Zengerling von der Bürgerinitiative Waldstadt hat die Ausstellung initiiert. Quelle: Varvara Smirnova

Dieses Bild ist eines der Zeitdokumente, die von der Bürgerinitiative Waldstadt (Biwa) zusammengetragen wurden. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Waldstadt II sind im Bürgertreff im Waldstadt-Center die Fotos von damals und heute zu sehen.

Dittmar Zengerling, der stellvertretende Biwa-Vorsitzende, hat die Ausstellung organisiert. Zengerling wohnt nicht nur in der Waldstadt, er lebt die Waldstadt. Dem energiegeladenen End-Sechziger ist es zu verdanken, dass die Waldstadt sich ihrer Geschichte so bewusst ist, und das nicht nur zum Jubiläum.

Insbesondere geht es den Waldstädtern um ihre Straßennamen. Denn ursprünglich hatten die Architekten den naturnahen Charakter des Stadtteils auch in seinen Straßennamen ausdrücken wollen. Doch die Bauherren waren anderer Meinung – und die Straßen erhielten Namen der Politoberen. Erst nach 1992 wurde langsam mit der Umbenennung begonnen. Aus der Otto-Grotewohl-Straße oder der Toni-Stemmler-Straße wurden Saarmunder Straße, Ginsterweg, Sonnentaustraße, Am Moosfenn oder Zum Kahleberg.

Auch alte Pläne sind ausgestellt. Quelle: Varvara Smirnova

Die Ausstellung zeigt nicht nur die Geschichte der Waldstadt II, sondern vor allem auch, warum die Straßen so heißen, wie sie heißen. Da ist der Weg voller Ginster, die Straße, die mit Sonnentau gesäumt ist, und natürlich auch der Kahle Berg.

Bis Ende Februar werden die Fotos im Bürgertreff neben der Waldstadt-Zweigbibliothek zu sehen sein. Außerdem werden die Fotos nebst einer etwas längeren Beschreibung in einer Broschüre zusammengefasst werden, die in den nächsten Tagen fertig werden soll.

Von Ute Swart