Soll es die Mühle mit Apfelblüten werden, oder doch eher der Pflug mit dem Fisch? Die über 5000 Einwohner Fahrlands haben bald die Wahl. Sie dürfen ihrem Ortsteil im Potsdamer Norden ein Wappen geben. Die Abstimmung beginnt zwar erst im März, doch auf die Entwürfe können sie schon einen Blick werfen.

Drei Entwürfe stehen zur Wahl

Der Heraldiker Uwe Reupert hat insgesamt sogar drei Wappen geliefert – die Fisch-Variante gibt es nicht nur mit blauem Wasser, sondern auch mit roten Wellen. Denn die von Rot und Gold dominierten Entwürfe lehnen sich absichtlich an die Hauptfarben des Potsdamer Stadtwappens an, das einen roten Adler auf goldenem Grund zeigt.

Die dritte Variante nimmt auf die Bockwindmühle von Fahrland Bezug. Quelle: Uwe Reipert

Damit wird die Zugehörigkeit Fahrlands zu Potsdam ausgedrückt. Die Motive symbolisieren früher bedeutsame Erwerbszweige Fahrlands wie Fischerei und Landwirtschaft, die durch den Pflug oder eine Bockwindmühle dargestellt wird. Der Fahrländer See und der Krampnitzsee werden durch die Wellenteilung des Wappenschilds angedeutet.

Fahrlands Ortsvorsteher Stefan Matz (BI Fahrland) findet die Entwürfe gelungen. „Es ist toll, dass Bezug auf die Geschichte des Ortes genommen wurde. Das ist identitätsstiftend. Der Fahrländer See zum Beispiel war mal ein Fischaufzuchtgewässer“, sagt er. Er hofft auf eine rege Beteiligung der Fahrländer Bürger. Zahlreiche Flyer mit den abgedruckten Wappen-Entwürfen und einem Stimmzettel sollen in Geschäften, Arztpraxen und Kitas in Fahrland ausgelegt werden. Abstimmen dürfen alle, die in Fahrland wohnen. „Man muss nicht 18 Jahre alt sein. Es dürfen auch Kinder abstimmen“, sagt Stefan Matz.

Obwohl Fahrland nächstes Jahr bereits sein 825-jähriges bestehen feiert, hat der Ort bislang kein eigenes Wappen. Zum großen Geburtstag soll es erstmals genutzt werden und dann das Ortseingangsschild, Flyer, Pläne oder die geplante Bücherzelle schmücken. Ein offizielles Hoheitszeichen wird es aber nicht, sondern nur ein Logo des Ortes. Die Idee stammt von Tina Lange, die Stadtverordnete und Ortsbeiratsmitglied für die Linke ist. Sie kümmert sich auch um die Abstimmung. „Wahlurnen sind besorgt, Flyer und Poster gehen die Tage in den Druck“, sagt sie. Bis 31. März läuft die Wahl.

