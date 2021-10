Potsdam: So lief die Demonstration an der Feuerbachstraße 36

Potsdam

Etwa 50 Aktivisten, Unterstützter und Nachbarn demonstrierten am Sonntagnachmittag vor dem leerstehendem Haus in der Feuerbachstraße 36. Seit Jahrzehnten verfällt das Gründerzeithaus immer mehr. Anlass der Demonstration war die Hausbesetzung einiger Aktivisten vor zwei Jahren. Auch die Polizei war mit einem Aufgebot von fünf Einsatzwagen vor Ort.

Aktivisten wünschen sich Ort des kulturellen Freiraums

„Seit 20 Jahren passiert hier gar nichts, das Haus steht ewig leer“, sagte Tino F., ein Teilnehmer der Demonstration, der nicht mit vollem Namen genannt werden möchte. Mit der Demonstration solle auf den Leerstand an Wohnungen hingewiesen werden, den es in der gesamten Stadt gebe – trotz des angespannten Mietmarktes. Auch kritisiert er, dass es zu wenig kulturelle Orte in der Stadt gebe. Für das Haus in der Feuerbachstraße 36 würde er sich einen Ort des kulturellen Freiraums wünschen.

„Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, aber der Wille muss da sein“, sagte er. So könne er sich vorstellen, dass aus dem Haus ein Nachbarschaftstreff entstehe. Etwa mit Proberäumen für Musiker, Ateliers oder auch einem Spielplatz im Hof für Kinder.

Am 19. Oktober 2019 hatten in einer der beliebtesten Wohngegenden Potsdams und unter Beifall etlicher Unterstützer 16 Männer und Frauen mit der Besetzung des Hauses ein Zeichen gegen Immobilienspekulation und den „Ausverkauf der Stadt“ setzen wollen. Mit der Demonstration solle daran erinnert werden. Gut finden das beispielsweise Richard A. und Greta H., die in Potsdam leben, aktuell aber auf der Suche nach einer gemeinsamen Wohnung sind, „was wirklich schwer ist“, wie der 37-jährige Richard A. sagt.

Politiker fordert Mietendeckel für kommunale Wohnungen

„Solche Demonstrationen und Hausbesetzungen sollten viel öfter stattfinden“, sagt er. Er hofft, dass das Haus bald von Menschen bewohnt werden kann, die in die Nachbarschaft passen. Laut ihm seien damit Menschen gemeint, die im Monat nicht so viel Geld zur Verfügung hätten.

Während der Demonstration wurde viel Musik gespielt, zudem gab es einige Redebeiträge. Unter anderem von Lutz Boede, Fraktionsgeschäftsführer für Die Andere. „Es ist wichtig, immer wieder ein Zeichen gegen den Ausverkauf der Stadt zu setzen, ob nun durch die symbolische Besetzung von vor zwei Jahren oder durch die Kundgebung heute“, sagte er.

Lutz Boede hielt während der Demonstration eine Rede und machte auf den Leerstand an Wohnungen in der Stadt aufmerksam. Quelle: Varvara Smirnova

So forderte er in seiner Rede einen Mietendeckel im kommunalen Wohnungsbestand. Derzeit erhöhe der kommunale Anbieter ProPotsdam die Mieten alle vier Jahre um 15 Prozent, wie er sagt. „Wir fordern eine Begrenzung der Mietsteigerung auf maximal einen Prozent in fünf Jahren“, sagte Lutz Boede. Das Bürgerbegehren mit der Forderung lag auf der Demonstration aus und konnte unterschrieben werden.

Wie es weitergeht, bleibt unklar

Auch Holger Zschoge vom Netzwerk „Stadt für alle“ war bei der Demonstration dabei. Er kritisiert, dass die Stadt keine Instrumente habe, um gegen steigende Mieten vorzugehen. „Die Stadt braucht bezahlbare und gemeinschaftliche Wohnungen, keine Gewinnmaximierung einzelner Unternehmen“, sagt er. Er fordere etwa, dass sich die Stadt ein Vorkaufsrecht für Häuser sichere. Auch kritisiert er, dass die Stadt keine Milieuschutzsatzung hat, was ein Instrument ist, um gegen Verdrängung, bauliche Aufwertung oder Abriss von Wohngebäuden vorzugehen.

Etliche Plakate wurden angebracht, welche die Wohnungsnot in der Stadt thematisierten. Quelle: Varvara Smirnova

Eigentümerin des Hauses ist eine Erbengemeinschaft. Deren Sprecher Thomas Dürbeck wehrte sich nach der Besetzung 2019 gegen den Vorwurf der Aktivisten, das Haus würde spekulativ leer gehalten. Geplant sei, das Haus zu sanieren und im Garten einen Neubau zu errichten, um so auch kleinere Mietwohnungen zu schaffen. Die Stadt hatte den Bauantrag aber kassiert und auch die überarbeitete Variante abgelehnt. Dagegen haben die Eigentümer Widerspruch eingelegt, inzwischen liegt die Sache beim Verwaltungsgericht. „Wir sind keine Spekulanten“, betonte Dürbeck vor wenigen Tagen nochmals auf Anfrage. „Wir wollen das Haus nicht verkaufen. Sobald eine Baugenehmigung erteilt werde, wolle man ausschreiben. Binnen eines Jahres könne das Projekt fertiggestellt sein

Von Steve Reutter