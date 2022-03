Potsdam

Weltpolitik und internationale Klassik trafen am Samstagabend im Großen Saal des Potsdamer Nikolaisaals aufeinander. Die Kammerakademie Potsdam (KAP) hatte ihr Konzert mit dem Piano-Solisten Jan Lisiecki und der Gast-Dirigentin Corinna Niemeyer in den Dienst des Friedenswunsches für die Ukraine gestellt.

Was war das Ziel dieses Abends?

Das Erstaunliche: Das Thema Verfolgung und Unterdrückung stand lange fest. „Als wir das Programm vor zwei Jahren geplant haben, konnten wir nicht ahnen, wie brandaktuell es sein würde“, sagte Alexander Hollensteiner, Geschäftsführer der Kammerakademie, zur Einführung in den Abend. Da die KAP seit Jahren mit Unicef zusammenarbeite, fokussierte man den Abend auf die Arbeit des UN-Kinderhilfswerks.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Leben und das Wohlergehen von 7,5 Millionen ukrainischen Kindern ist in Gefahr“, hieß es in der Ankündigung. Kinder auf der Flucht brauchen Wasser, Nahrung und Medizin. Unicef hat für sie spezielle Anlaufstellen im Grenzgebiet eingerichtet, sogenannte Blue Dots. Dort erfahren die Kinder Schutz, werden versorgt und erhalten Betreuung zur Trauma-Bewältigung. Für diese Einrichtungen war der Erlös des Abends gedacht.

Wie traten die Musiker auf?

Durchweg engagiert. Vielleicht auch beflügelt vom Wunsch, zu helfen – ein Solidaritätszeichen mit Künstlern in der Ukraine. Das Ensemble spielte sowohl energiegeladen in den stürmischen Phasen bei Strawinskys „Pulcinella“ und Mendelssohn Bartoldys Klavierkonzert Nr. 1g – als auch detailgenau und fein gerade im zweiten Teil des Abends bei Weinbergs Sinfonie Nr. 2.

Putins Krieg in der Ukraine 12.03.2022 Benefizkonzert im Nikolaisaal Potsdam Quelle: Julius Frick

Auch die Gast-Künstler begeisterten. Der junge kanadische Pianist Jan Lisiecki gab ein Feuerwerk auf Tasten. Und das Klavierkonzert – aus der Feder des jungen Komponisten in einer Stimmungsmischung aus Verliebtheit und Italien-Begeisterung – verlangte ihm einiges vor allem an Geschwindigkeit ab. Die musikalische Brillanz ist unbestritten, doch auch das Auftreten machte Eindruck. Je schneller er wurde, um so näher beugte sich Lisiecki – körperlich fast ein Schlacks – immer tiefer den Tasten entgegen, als grabe er nach Gold im melodischen Grund. Und außerhalb seiner Einsätze blieb er im Rausch der Musik und war er dem Ensemble zugewandt.

Ebenso beeindruckend Corinna Niemeyer als Gast-Dirigentin. Sie hatte nichts von einer Herrscherin, sondern es schien mehr als tanzte sie mit ihrem Orchester. Dynamisch von der Fuß- bis zur Fingerspitze gab sie den Takt fast wippend vor, wiegte vor und zurück und zu den Seiten. So trieb und zügelte sie, wo es angebracht war.

Wie war die Stimmung im Publikum?

Der Saal lieferte stürmischen Beifall, teilweise stehende Ovationen und Jubelrufe. Der Gast-Pianist kam nicht um eine Zugabe herum. Das Publikum zollte Respekt – sowohl der Musik als auch dem Hintergrund. Zur Würdigung des Benefiz-Gedankens weilten auch Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle und Pete Heuer, Vorsitzender der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung, in vorderster Reihe.

Was waren besondere Momente?

Abgesehen von den fulminanten und feinfühligen Momenten war vor allem der Auftakt überraschend. Denn außerhalb des vorgesehenen Programms bot die KAP unter Corinna Niemeyer als Ausdruck des Friedenswunsches das Gebet „Dona nobis pacem“ („Verleih uns Frieden“) von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Fazit?

Der KAP ist der Spagat zwischen dem ernsten Hintergrund und einem unbeschwerten Konzertgenuss gelungen. Zwar standen im ersten Teil die heiteren Werke scheinbar im Kontrast zu einer vom Krieg geprägten Stimmung, doch genau das darf und muss Kultur leisten: Das Wecken der Gegen-Gefühle zu Angst, Wut und Trauer, die viel zu dominant werden.

Von Alexander Engels