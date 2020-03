Krampnitz

Wer wissen will, was wann wo in Krampnitz einmal gebaut wird, kann sich erstmals wieder am 21. und am 29. März im Besucherzentrum des Entwicklungsträgers Potsdam darüber informieren. Nach der Winterpause öffnet der Infocontainer im Eingangsbereich des ehemaligen Kasernengeländes unweit der B 2 zu bestimmten Terminen jeweils von 10 bis 15 Uhr. Er war im vergangenen September eröffnet worden..

Entwicklungsträger will mit Potsdamern ins Gespräch kommen

„Das große Interesse an den Sitzungen des Forum Krampnitz sowie an den regelmäßig von uns angebotenen öffentlichen Führungen verdeutlicht, dass die Menschen in und um Potsdam die Entwicklungen in Krampnitz aufmerksam verfolgen. Mit der Öffnung unseres Besucherzentrums vor Ort möchten wir der interessierten Öffentlichkeit eine weitere Möglichkeit bieten, sich über den Planungsstand für Krampnitz zu informieren und mit uns ins Gespräch zu kommen“, erklärt Bert Nicke, Geschäftsführer des Entwicklungsträgers Potsdam.

Eröffnung im vorigen September

Das Besucherzentrum des Entwicklungsträgers war im September zum Wochenende des offenen Denkmals eröffnet worden und bietet neben zahlreichen Informationen zur Masterplanung auch einen Blick auf das Modell des neuen Stadtquartiers in Krampnitz.

Eine Besichtigung des ehemaligen Kasernenareals ist hingegen ausschließlich im Rahmen der öffentlichen Führungen möglich, die der Entwicklungsträger witterungsbedingt erst ab April anbietet. Weitere Informationen zu den anstehenden Führungen gibt es auf www. Krampnitz.de.

Anreise mit dem Bus empfohlen

Für den Besuch des Infocontainers wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bis zur Haltestelle Krampnitzsee empfohlen, da es vor Ort keine Abstellmöglichkeiten für PKW gibt.

Von MAZonline