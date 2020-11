Potsdam

Die nordwestlichen Stadteile Potsdams sind geprägt von Beschaulichkeit und Wissenschaft, von Wohnbebauung und Behörden. Für die MAZ-Serie „ Potsdam ganz nah“ erzählen Anwohner aus Bornstedt, Bornim, Eiche, Golm und Sacrow, wie es ihnen in ihrem Viertel gefällt.

Daniela Bakos (61) aus Bornstedt

Daniela Bakos. Quelle: Jennifer Bongards

„ Bornstedt ist für mich ein aufstrebender Stadtteil, einer der wächst, einer der Vorteile hat für alte Menschen, genauso wie für junge. Viele Kinder gibt’s hier. Das ist erfreulich. Mit der Infrastruktur hapert es noch ein bisschen. Es wäre schön, wenn der ÖPNV ein bisschen besser ausgebaut wäre. Ansonsten begrüße ich es, dass es auch Initiativen gibt, die den Stadtteil mehr Gemeinschaft verschaffen möchten, die also die Anwohner zusammenbringen möchten. Es gibt hier glaube ich ein Projekt, das gefördert wird über das Bundesprogramm ,Soziale Stadt’. Dann gibt es ,Stadtrandelfen’. Es gibt regelmäßig Stadtteilfeste an denen sich alle Engagierten beteiligen. Das ist sehr schön für so einen jungen Stadtteil. Mir wäre es persönlich natürlich lieber, wenn die weiteren Bauvorhaben nicht ganz so kartonartig wären. Wenn man sich vielleicht ein wenig an neueren Architekturmodellen orientieren würde und nicht so sehr an der Architektur der 70er-Jahre und der Nachkriegszeit. Es kommt jetzt nicht mehr darauf an, schnell Wohnraum zu schaffen, sondern jetzt könnte man auch mal in die Richtung gehen schönen Wohnraum zu schaffen.

Ich wohne gerne in Bornstedt. Es ist City-nah und es hat auch eine schöne Infrastruktur, ohne dass es allzu sehr verraucht ist, verqualmt oder sonst in irgendeiner Art verkehrsbelastet ist.“

Heidrun Ott (66) aus Bornim

Heidrun Ott. Quelle: Jennifer Bongards

„Ich wohne in Bornim seit 49 Jahren. Mir gefällt es sehr gut. Da, wo wir wohnen, ist es sehr ruhig. Ringsum ist viel Natur. Bornim ist für mich Heimat. Nicht so gut gefällt mir, dass ich zum Einkaufen rausfahren muss, aber so lange ich Fahrrad fahren kann, ist es gut. Der Bus fährt auch immer. Wir sind nicht abgeschnitten, wie zum Beispiel Grube. Wir wohnen am Kanal, kurz vor Marquardt. Es gefällt uns sehr gut.“

Holger Staufenbiel (61) aus Eiche

Holger Staufenbiel. Quelle: Jennifer Bongards

„Die Zuwachsrate ist ja in den letzten 30 Jahren enorm gestiegen. Vorher war Eiche ein kleines Dorf, ein verschlafenes Dorf und jetzt ist es ein schöner Stadtteil von Potsdam. Ich wohne seit 1961 hier. Mir gefällt es, dass hier jetzt mehr los ist. Die Studenten sind hier und es wirkt irgendwie jünger.“

Marlies Kiesel (76) aus Golm

Marlies Kiesel. Quelle: Jennifer Bongards

„In Golm hat es sich sehr gut entwickelt. Mir gefällt es eigentlich sehr gut. Es fehlt aber noch einiges an Infrastruktur, zum Beispiel eine Bank. Sicherlich muss man noch eine Schule bauen, wenn der Stadtteil erweitert wird. Es gibt es noch einiges zu tun hier. Ich wohne schon über 30 Jahre hier und das ist schon ein Unterschied.“

Verena Vetter (23) aus Nedlitz / Bornstedt

Verena Vetter. Quelle: Jennifer Bongards

„Ich bin vor drei Monaten erst hergezogen, aufgrund des Studiums. Ich habe hier in der Gegend eine tolle Wohnung gefunden, für die ich mich dann auch entschieden habe, weil mich die Gegend sehr angesprochen hat. Es gibt sehr viele Grünflächen und der See ist direkt in der Nähe. Generell habe ich auch das Gefühl, dass man sich hier sehr sicher fühlen kann und dass es eine sehr ruhige Gegend ist. Ich finde es auch super, dass es direkt viele Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe gibt. Toll sind natürlich auch die Anbindung in die Stadt und der Volkspark, der nicht weit weg ist.“

Julia Pahl (30) aus Sacrow

Julia Pahl. Quelle: Jennifer Bongards

„ Sacrow ist ein sehr ruhiges und idyllisches Dorf inmitten schönster Natur, wenn es nicht gerade Sommer ist und vor Touristen wimmelt. Ich bin hier aufgewachsen und könnte mir kein besseres Zuhause vorstellen. Als Kinder haben wir so viel erlebt: Man musste nie vor etwas Angst haben, wir kletterten auf Bäume und gingen im See baden. Heute engagiere ich mich wie meine gesamte Familie ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes, um der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Mir kommt es aber so vor, als ob die schönsten Zeiten vorbei sind und die einst lebhafte Gemeinschaft langsam zerbröckelt. Zwar gibt es noch einen Kern von Sacrowern, die seit mehreren Generationen hier wohnen und die Gemeinschaft aufrechterhalten. Aber fehlende Wohnungsmöglichkeiten ließen so gut wie alle in meinem Alter herausziehen. Auch ich werde demnächst wegziehen. Zudem fühlt es sich so an, als ob viele ehemalige Mehrfamilienhäuser nun nur noch von einzelnen Familien und zum Teil nur als Wochenendresidenzen genutzt werden, sodass der Ort einfach einsamer wird. Auch wird es jeden Sommer schlimmer mit den Besuchern. Niemand hält sich an die Regeln im Naturschutzgebiet, jeder badet wo er will und zerstört damit die Natur, Autos werden im Wald abgeparkt, weil man ja ,sonst so weit laufen müsste’ und der Ort ist verstopft. Als Anwohner und Mitglied der Feuerwehr ist das für mich einfach unverständlich. Wie soll man einen Waldbrand löschen oder jemanden vor dem Ertrinken retten, wenn man mit dem Löschfahrzeug einfach nicht durch den Ort des Geschehens kommt? Wenn aber all der Trubel vorbei ist, glänzt Sacrows alte Schönheit wieder auf. Fuchs, Wildschein und Reh lassen sich wieder blicken und die umliegende Natur atmet wieder auf.“

Das Datenjournalismus-Projekt „ Potsdam ganz nah“ ist gefördert durch das Kartographen Mercator Stipendien-Programm für JournalistInnen – eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Fleiß und Mut e.V.

Von Jennifer Bongards