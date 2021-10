Potsdam

Welche Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie auf Potsdam? Der am Freitag veröffentliche statistische Jahresbericht 2020 zeigt erstmals stadtspezifische Daten aus allen Lebensbereichen und gibt unterschiedliche Antworten. Es gab beispielsweise weniger Verkehrsunfälle, dafür starben mehr Potsdamer, als in „normalen“ Jahren.

Der Bericht umfasst 289 Tabellen und 141 Grafiken

Die MAZ hat in die Zahlen des Berichts geschaut, der 30 Jahre nach seiner ersten Ausgabe so umfangreich wie nie zuvor ist. In 289 Tabellen, 141 Grafiken und 30 Karten werden die Daten des Fachbereichs Statistik und Wahlen aufbereitet. Er dient nicht nur der Öffentlichkeit, sondern ist auch eine Planungsgrundlage für die langfristigen Strategien in der Verwaltung. Der gesamte Bericht steht online unter www.potsdam.de zum Download bereit.

Heike Gumz, die Bereichsleiterin Statistik und Wahlen, und Projektleiter Stefan Tolksdorf mit dem neuen statistischen Jahresbericht der Potsdamer Verwaltung. Quelle: Varvara Smirnova

Die Verwaltung hat Daten des Gesundheitsamts aufbereitet und stellt dar, in welchen Stadtteilen die meisten Corona-Infizierten und Kontaktpersonen wohnten. Demnach war Bornstedt zu Beginn der Pandemie mit 430 der insgesamt 3918 Infektionen des Jahres 2020 der am stärksten betroffene Stadtteil, gefolgt von der historischen Innenstadt (375) und dem Wohngebiet Stern (284). Auf die Einwohnerzahl bezogen ist überraschend die Templiner Vorstadt der Spitzenreiter. Der Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim auf Hermannswerder im April 2020 hat die Quote dort dramatisch erhöht – jeder 20. Einwohner des Stadtteil hatte nachweislich Corona.

Corona-Statistik wird nach Ende der Pandemie in Gänze veröffentlicht

Weil der Bericht nur das vergangene Jahr umfasst, sind die Daten allerdings auf die erste und den Beginn der zweiten Corona-Welle begrenzt. Heike Gumz, die Leiterin des Potsdamer Statistikamtes, kündigte an, dass nach Ende der Pandemie eine Gesamtstatistik über die verschiedenen Infektionswellen angefertigt wird.

Eine traurige Statistik zeigt die Aufschlüsselung der sogenannten Übersterblichkeit nach Monaten. Während in den Vor-Corona-Jahren stets nur etwa 150 Potsdamer pro Monat gestorben sind, steigt die Zahl während der ersten beiden Wellen deutlich an - Dezember 2020 auf etwa 240 verstorbene Potsdamer. Über die psychische Belastung vieler Potsdamer angesichts der Ungewissheit in Beruf und Gesundheit gibt eine Zahl Auskunft: Noch nie sind so viele Erwachsene auf den sozialpsychiatrischen Dienst zugegangen, um Hilfe zu suchen. Die Zahl der sogenannten Erstkontakte dort stieg rasant an.

Weniger Unfälle, weniger Knöllchen, weniger Einnahmen

Der Lockdown, viele Stunden im Home Office und die Sorge der Menschen vor Infektionen zeigt sich in den Verkehrszahlen. Die Anzahl der Straßenbahnfahrten sank von 28,5 Millionen im Jahr 2019 auf nur noch 18,2 Millionen. Bei den Bussen sank die Zahl der Fahrten von 15,1 auf 8,5 Millionen. Viele ließen durch das Home Office auch ihr Auto stehen.

Das hatte mehrere Effekte: Die Zahl der Verkehrsunfälle sank um mehr als 16,6 Prozent. Die Zahl der im Verletzten sank immerhin um 13,7 Prozent. Der geringere Verkehr macht sich auch in der Statistik von Polizei und Ordnungsamt bemerkbar: Die Zahl der Parkverstöße halbierte sich in einem Jahr auf etwa 76.000 – und auch die Einnahmen durch Knöllchen sanken dadurch von 1,8 Millionen auf nur noch 941.000 Euro. Bei Temposündern ergibt sich ein ähnliches Bild: Die Zahl der Verstöße sank um etwa ein Drittel auf 46.600, die Einnahmen von 1,7 auf 1,2 Millionen Euro.

In der Wirtschaft war neben der Gastronomie vor allem die Tourismusbranche in Potsdam von den Corona-Beschränkungen betroffen. Die Potsdamer Hotels registrierten nur 0,88 Millionen Übernachtungen – 2019 waren es noch 1,34 Millionen gewesen.

Zahl der Straftaten so gering wie nie zuvor

Aus dem Bereich Bildung sticht die Zahl jener Schüler heraus, die im Schuljahr 2019/20 ohne jeglichen Abschluss die Schule verließen. Sie sank um 26 Prozent. Ein möglicher Grund ist, dass diese jungen Menschen die Klasse wiederholten, um ihre Chance zu wahren, den Abschluss unter besseren Bedingungen doch noch nachzuholen.

Eine gute Nachricht, die nicht direkt mit der Corona-Pandemie in Verbindung gebracht werden kann: Die Kriminalitätsrate ist in Potsdam so niedrig wie nie zuvor. Nur noch 74 Straftaten kommen auf 1000 Einwohner. Der Wert ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken – vor 20 Jahren lag er noch doppelt so hoch.

Von Peter Degener