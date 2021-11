Grube

Wilde Karde, Zwiebeln, Kartoffeln, Kürbis, Lauch, Kopfsalat, rote Beete, Koriander und Petersilie – all das fanden die Potsdamer Solawi-Mitglieder in ihrer jüngsten Lieferung der Bauerei Grube. Solawi – das steht für das Agrarkonzept Solidarische Landwirtschaft, mit dem der Bauernhof vor den Toren der Stadt seinen Acker bewirtschaftet. Insgesamt 80 Gemüsesorten werden dort angebaut. Zum nächsten Jahr werden letztmalig Mitglieder aufgenommen.

Was ist das Ziel der Solawis?

Ziel der Solidarischen Landwirtschaft ist es, Lebensmittel lokal und ohne Nutzung des Marktmechanismus zu verteilen. Stattdessen bilden Erzeuger und Abnehmer eine sogenannte Verantwortungsgemeinschaft, um auf diese Weise eine vielfältige und nachhaltige Landwirtschaft zu garantieren. „Die Grenze zwischen Produzenten und Konsumenten wird aufgehoben“, erklärt Lena Waschke von der Solawi-Bauerei in Grube.

Wie funktioniert das Konzept?

Zum Jahresanfang schätzen die Solawi-Mitglieder, die sogenannten „Solawisten“, die Jahreskosten zur Versorgung aller mit Lebensmitteln vom Hof – nach Ökostandards. Aus dem errechneten Budget ergibt sich ein monatlicher Richtwert, an dem sich die Solawisten orientieren können – in diesem Jahr 88,70 Euro pro Monat. Letztendlich zahlt jeder so viel, wie er beitragen kann.

Sie sind schon dabei in der Bauerei von Grube: Christine, Anna, Julie und Tillmann (v.l.). Quelle: Julius Frick

„Wir haben keine elitäre Zielgruppe“, stellt Solawi-Bäuerin Lena Waschke klar, „es werden auch Leute mitgetragen, die sich dann anderweitig einbringen, zum Beispiel auf dem Acker.“ Wer weniger hat, hilft also auf bei der Hofarbeit aus. Bisher habe sich dieses Solidarprinzip immer gerechnet. „Das Jahresbudget wurde immer gedeckt“, sagt Waschke.

Dass die monatlichen Beiträge bereits im Voraus für ein Jahr festgesetzt würden, ermögliche es den Bauern, verlässlich und nachhaltig zu wirtschaften, erklärt Waschke: „Sowohl gute Ernten als auch Missernten werden geteilt.“ Abgeholt werden Lebensmittel schließlich direkt vom Hof oder aus einem der Depots, etwa in Bornstedt, Potsdam West. Babelsberg und Drewitz. Für weitere Fragen hat die Bauerei Grube eine FAQ-Website eingerichtet.

Warum ist die Zahl der Mitglieder beschränkt?

Gestartet mit 30 Solawisten, ist die Solawi Bauerei in Grube in diesem Jahr auf 120 Mitglieder angewachsen. Nun werden letztmalig neue Solawisten aufgenommen, die Gemeinschaft soll so auf 150 Mitglieder anwachsen. Soziologische Studien zeigten, dass eine Gemeinschaft bis zu dieser Größe mit persönlichem Kontakt funktionieren könne, erklärt Lena Waschke: „Darüber hinaus wird es anonym.“

Die „familiäre Anstrich“ der Solawi sei jedoch wesentlich für das Konzept, so die Bäuerin weiter. Es gehe darum, Landwirtschaft hautnah zu erleben und so auch die lokale Beziehung zum Produzenten zu stärken. Dazu gehöre auch die Möglichkeit, als Solawist auf dem sechs Hektar großen Acker der Bauerei mitzuarbeiten. Täglich seien hier insgesamt fünf Personen beschäftigt, sagt Lena Waschke.

Welche Angebote gibt es für Kinder?

Neben einer Kita pflegt die Bauerei in Grube Kooperationen mit drei Potsdamer Schulen. Der pädagogische Aspekt sei ein wichtiger Teil ihrer Arbeit, sagt Lena Waschke: „Es geht darum, landbauliche und handwerkliche Erfahrungsräume zu schaffen. Die Erfahrungen auf dem Hof prägen die Kinder.“ Besonders bei der Apfelernte freue man sich über die Hilfe der Kleinsten.

Wer sich für die Solawi-Bauerei interessiert, sei überdies herzlich eingeladen, mit der Familie zu den offenen Hoftagen jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr nach Grube zu kommen, wirbt Waschke. Auch ein Weihnachtsmarkt sei geplant: am Samstag, 4. Dezember, auf dem Hof der Solawi-Bauerei in Grube.

