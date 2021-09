Teltower Vorstadt

Es war ein Fest mit Freude und Sorge. 341 Wohnungen entstehen am einstigen Tramdepot in der Heinrich-Mann-Allee, drei Viertel davon werden gefördert und besonders günstig vermietet werden. Doch das ist nur mit Fördermitteln des Landes möglich – und ob die auch in den kommenden Jahren ausreichend fließen, fragen sich zumindest Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und Pro-Potsdam-Chef Bert Nicke.

Sozialer Wohnungsbau ist Problem im gesamten Speckgürtel

„Eine sozialverträgliche Durchmischung nicht nur hier, sondern der Landeshauptstadt Potsdam wäre ohne Wohnungsbauförderung nicht möglich. Das ist aber kein reines Potsdamer Phänomen, sondern gilt für den gesamten Speckgürtel. In Falkensee, in Teltow, in Werder gibt es die gleichen Probleme. Auch dort muss die Wohnungsbauförderung für eine Stabilisierung des Wohnungsmarkt in den nächsten Jahren sicher zur Verfügung gestellt werden“, erklärte Schubert in seiner Rede an der Richtkrone.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) mit dem „Maßband“ der Pro Potsdam für die von der Bauholding errichteten Wohnungen. Bis 2027 werden es 2500, heute ist man bei 1776 angelangt. Quelle: Peter Degener

Bert Nicke stieß ins gleiche Horn: „Ohne die Wohnungsbauförderung wäre die Umsetzung dieses Bauprogramms für uns nicht tragbar gewesen. Ohne Fördermittel geht es nicht, wenn wir weiterhin nachhaltigen und sozial verträglichen Wohnraum schaffen sollen“, sagt er und dankte dem Minister für Infrastruktur und Landesplanung Guido Beermann (CDU) für insgesamt 19,6 Millionen Euro Förderdarlehen und drei Millionen Euro Zuschuss – ein großer Beitrag der insgesamt 79,4 Millionen Euro Baukosten.

Neues Potsdamer Rathaus soll auch an die Heinrich-Mann-Allee

Minister Beermann glättete die Wogen: „Die Wohnungspolitik ist für mein Ministerium ein zentrales Thema. Damit wollen wir für die Brandenburger bezahlbaren Wohnraum ermöglichen und ein gutes Investitionsklima im Wohnungsbau schaffen. Vor allem für einkommensschwächere Menschen muss es bezahlbaren Wohnraum geben“, sagte er. Er sei „zuversichtlich, dass wir trotz eines schwierigen finanziellen Umfelds durch Corona engagierte soziale Wohnraumpolitik machen werden.“

Ende 2022 werden die ersten Wohnblöcke am Tramdepot bezugsfertig. Die Entwicklung des gesamten Areals dauert bis mindestens 2029. Auf dem zweiten Baufeld könnte auch ein neuer Standort für die Stadtverwaltung an der Heinrich-Mann-Allee entstehen. „Mit der Verwaltung hätten wir natürlich einen zuverlässigen und solventen, aber auch anspruchsvollen Mieter“, sagte Nicke.

Von Peter Degener