Im Supermarkt ist das böse Erwachen beim Blick auf den Kassenbon inzwischen schon fast Alltag geworden, nun kündigen sich die nächsten Preiserhöhungen an. Denn auch in den Potsdamer Spätis sind Bier, Wein und Snacks bereits teurer geworden – und ein Ende der Preissteigerung ist nicht in Sicht.

Potsdams Spätis haben die Bierpreise bereits erhöht

Spätkaufs, auch Spätis genannt, sind Läden, die in ihrem Sortiment stark einem Kiosk ähneln und in der Regel bis spät in den Abend geöffnet sind. Zum Hauptgeschäft zählen alkoholische Getränke, Snacks und Tabakwaren. Beim Bier stehen nun die nächsten Preissteigerungen an, denn die jetzige Marge reicht vielen Späti-Betreibern in Potsdam nicht mehr aus. Einige haben die Preise auch schon erhöht – so wie die Chefin des Spätis an der Friedrich-Ebert-Straße. „Was ich teurer einkaufe, muss ich auch wieder teurer verkaufen“, erklärt sie auf MAZ-Anfrage. Teilweise seien die Preise um einen Euro gestiegen, berichtet sie. Auch beim Bier musste nachgebessert werden. „Die Biere sind natürlich alle unterschiedlich teurer geworden, aber durchschnittlich sind es etwa 10 bis 20 Cent Unterschied, manchmal etwas mehr“, berichtet sie.

Der Spätkauf 63 an der Georg-Hermann-Allee in Bornstedt ist ebenfalls von den Preissteigerungen betroffen. Vor allem Öl, Butter, Snacks sowie Obst und Gemüse seien teurer geworden, heißt es dort. Die Preise beim Bier hätten sie ebenfalls um 10 bis 20 Cent erhöhen müssen. „Und bei den Preissteigerungen ist noch kein Ende in Sicht“, erklärt ein Mitbetreiber des Ladens.

Potsdamer Späti-Betreiber: „Ich kann das Öl nicht für acht Euro anbieten“

Auch der Besitzer des Spätis an der Ecke Zeppelinstraße/Geschwister-Scholl-Straße sieht seine Marge langsam schrumpfen. „Ich frage mich, wohin das führen soll. Die Kunden sind natürlich auch nicht mehr bereit, den Mehrpreis zu bezahlen“, erklärt er und führt aus: „Ich verstehe das gut. Aktuell bezahlt man für einen Liter Öl im Einzelhandel fünf Euro. Der Großhandel ist schon länger keine wirkliche Option mehr. Und ich kann das Öl auch nicht für acht Euro anbieten. Das kauft kein Kunde.“

Darüber beschwert hätten sich die Kunden allerdings noch nicht. „Es ist ja nicht so, dass wir die Einzigen sind, die die Preise anheben. Ich mache das ja auch nicht, weil ich Lust darauf habe. Ich mache das, weil ich es muss“, erklärt er. Auch die steigenden Strompreise machen ihm zu schaffen. „Mit einem so starken Preis-Anstieg haben wir nicht gerechnet“, gesteht er. „Ich kann nicht einschätzen, wie viele Unkosten auf mich und mein Team noch zukommen.“

