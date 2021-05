Potsdam

Plötzlich war er weg. Abwesend. Auch auf Ansprache nicht zu erreichen, der Blick starr. „Egal, ob beim Abendessen oder Spielen: Er war wie ausgeknipst“, sagt Irina Ittrich. Am Anfang habe sie noch gedacht, ihr Sohn träume. Als sich vergangenen Oktober die Ausfälle häufen, konsultiert sie die Kinderärztin, die den nicht mal Anderthalbjährigen an einen Neurologen überweist. Irina Ittrich aber kann nicht mehr warten: „In dieser Nacht hat es klick gemacht und ich wusste, dass ich mit Davi in die Kindernotaufnahme fahre.“ Um 8 Uhr ist Davi an der Reihe, durchläuft Untersuchung um Untersuchung. Um 16 Uhr wird er stationär aufgenommen. Diagnose: Davi hat Epilepsie.

Seit fünf Monaten ohne epileptischen Anfall

23 Monate ist Davi heute alt. Er hat zwei Krankenhausaufenthalte mit MRT, Blutentnahme, Wach- und Schlaf-EEG und mit der Einstellung auf verschiedene Medikamente hinter sich. Seit dem 1. Dezember ist Davi anfallsfrei. Irina Ittrich (37) klopft auf Holz. Die Familie, zu der noch Davis ältere Schwester (4) und der Papa gehören, habe sich gut auf die Epilepsie eingestellt. „Wir sind wieder im normalen Flow“, sagt Irina Ittrich, „natürlich hat man immer im Hinterkopf, dass die Anfälle wiederkommen könnten. Damit muss man leben. Ich stehe jetzt aber zum Glück nur noch unter Strom, wenn wir Medikamente rausdosieren.“

Mit drei Antiepileptika haben die Ärzte Davi aus der Klinik entlassen. Eines konnte er bereits absetzen. Gerade wird das zweite ausgeblendet. „Er wird in den nächsten zwei, drei Jahren aber weiterhin Medikamente nehmen müssen“, sagt Mona Dreesmann. Die Kinderneurologin leitet am Ernst-von-Bergmann-Klinikum das Department für Neuro- und Sozialpädiatrie, das seit Sommer 2019 ein Epilepsiezentrum für Kinder und Jugendliche hat.

Viele Epilepsien zeigen sich im frühen Kindesalter

Davi gehört zu einer für eine Epilepsie geradezu prädestinierten Altersgruppe. „Im Kindesalter treten die meisten Epilepsien in den ersten zwei Lebensjahren auf“, sagt Mona Dreesmann. „Danach nimmt das Risiko deutlich ab. Eine Spitze finden wir wieder bei Jugendlichen. Bei Erwachsenen sind Epilepsien sehr selten. Aber das Risiko steigt jenseits der 70 wieder an.“ Weil auch ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Hirnhautentzündung, ein Schlaganfall oder ähnliche Ereignisse, bei denen die Hirnstruktur verändert wird, eine Epilepsie nach sich ziehen können, sei niemand davor gefeit. „Es kann jeden treffen“ sagt Mona Dreesmann. „Jeden Tag.“

Vielfältiges und spezialisiertes Team in Potsdam

Im Epilepsiezentrum sind die jüngsten Patienten Säuglinge, die ältesten sind 18. Das Team, das sich um sie kümmert, ist groß, vielfältig und spezialisiert: Dazu gehören Ärzte, Psychologen und Neuropsychologen, medizinisch-technische Assistenten, Pflegekräfte, Sozialpädagogen. Wie oft jemand einen Termin im Epilepsiezentrum hat, entscheidet die Krankheit. Einige Kinder kommen nur alle paar Monate, mit anderen Familien telefoniert Mona Dreesmann beinahe täglich. Epilepsien, sagt sie, sind vielfältig. Das gilt auch für ihre Ursachen und für die Behandlung.

Epilepsie ist relativ häufig. Etwa ein Prozent der Menschen erkrankt daran; ungefähr acht bis zehn Prozent aller Menschen erleiden einmal im Leben einen epileptischen Anfall. Was dabei im Gehirn passiert, wird oft mit einem Gewitter verglichen: 80 Milliarden Nervenzellen befinden sich im Gehirn. Sie entladen sich immer mal abwechselnd. Beim epileptischen Anfall kommt es zu einer exzessiven Entladung vieler Nervenzellen gleichzeitig. Bei einem leichteren Anfall zuckt womöglich nur ein Arm oder Übelkeit kommt auf. Bei schweren Anfällen ist es möglich, dass der Betroffene das Bewusstsein verliert. Ob subtil oder dramatisch: „Die niedergelassenen Kinderärzte sind gut ausgebildet, um eine Epilepsie zu erkennen und dann uns zu überstellen“, sagt Mona Dreesmann.

Die Gefahr, das an Epilepsie erkrankte Kind zu sehr zu behüten

„Wir fühlen uns hier sehr aufgehoben“, sagt Irina Ittrich. „Die Betreuung nimmt einem viele Ängste.“ Die kommen zwangsläufig mit der Diagnose auf. Eine Epilepsie birgt Gefahren. Allein im See oder in der Wanne baden, Radfahren, aufs Klettergerüst kraxeln: In vielen Situationen kann ein Anfall Leib und Leben gefährden. Dass Eltern ihre an Epilepsie erkrankten Kinder überbehüten, ist ein verbreitetes Phänomen. „Aber Kinder brauchen auch Freiheit“, sagt Mona Dreesmann. Im Epilepsiezentrum werden deshalb nicht nur Kinder und Jugendliche – mitunter über Jahre – therapiert, dort werden auch ihre Familien bestärkt.

Denn ist die Diagnose gestellt, haben Eltern, Kinder und Jugendliche viele Fragen: Im Epilepsiezentrum werden sie auf alle Eventualitäten vorbereitet und für den Alltag fit gemacht. „An Epilepsie erkrankte Kinder sollen ganz normal leben“, sagt Mona Dreesmann. Sie rät, mit der Diagnose offen umzugehen. „Heimlichkeit bringt wenig.“

