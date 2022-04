In der Ukraine ist Pathologie-Professor Sergej Gychka einer der renommiertesten Ärzte. Wegen des Krieges in seinem Heimatland ist er nach Deutschland geflüchtet. Arbeiten darf er hier nicht. Ein Unding, findet der Potsdamer Chefarzt Thomas Erler. Das Bergmann-Klinikum will wenigstens eine Chance anbieten.