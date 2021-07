Potsdam

Jesus hinaus ins Licht wuchten. Jesus zurück in die schützende Laube bugsieren. Das waren die zwei Ausnahmen, die die barmherzigen Schwestern gewährten. „Der Nonnengarten war ihnen vorbehalten und für alles Weltliche tabu“, sagt Ute Niepmann. Weil die Statue für die meist älteren Damen zu groß und viel zu schwer war, durfte Ute Niepmann immer mal wieder hinter die dichte Hecke schlüpfen und mit anpacken. Sie ist heute eine der wenigen, die noch weiß, wie der zwischen Grünem Gitter und Affengang gelegene Nonnengarten in voller Blüte aussah.

„Ich wollte mich wohlfühlen bei der Arbeit“

Ute Niepmann (56) ist Gärtnerin im katholischen St. Josefs-Krankenhaus. Mit Carola Foth (55) sorgt sie dafür, dass auf den Stationen, in den Büros und am Empfang immer frische Blumen stehen. Als sie im November 1984 direkt nach der Lehre im Vorbeigehen ein Schild an der Pforte entdeckte, das für eine Halbtagsstelle im Krankenhausgarten warb, zögerte sie nicht. Familie, Freunde, Bekannte: „Jeder meinte: Hier hast du keine Zukunft“, sagt Ute Niepmann. „Aber ich wollte mich wohlfühlen bei der Arbeit und nicht nur Geld verdienen.“ Sie heuerte an, blieb und ist heute noch immer glücklich.

Als Ute Niepmann ihren Dienst antritt, bietet sich ihr folgendes Panorama: Hinter dem Josefs-Haus erstreckt sich ein riesiger Gemüsegarten. Es gibt Frühbeete und zwei große, heizbare Gewächshäuser. Ganz hinten, direkt an der Mauer, liegt das entrückte Stückchen Land – der schmale, vielleicht 40 Meter lange Nonnengarten. Eine dralle Hecke schirmt ihn vom Rest des Gartens ab. Darauf legen die Schwestern wert. Hier vertiefen sie sich ins Gebet. Hier dösen sie ab und an in der Sonne, nehmen auch mal die Haube ab. Und sie gärtnern. „Rosen, Rosen, Rosen. Die Schwerstern haben Rosen geliebt. Und sie haben hier alles allein gemacht.“

Auch Bienen helfen bei der Arbeit im Nonnengarten. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Krankenhausgarten, der heute von den meisten, die ihn kennen, gleichfalls Nonnengarten genannt wird, wächst damals, was auf dem DDR-Markt rar und in der Krankenhausküche begehrt ist: Blumenkohl, Bohnen, Tomaten, Zucchini. „Einfach alles“, sagt Ute Niepmann. Im Garten sind sie anfangs zu dritt: sie, der alte Meister und ein Helfer. Als der in den Ruhestand geht, wird Ute Niepmanns Stelle auf Vollzeit aufgestockt. Als 1999 auch der Meister geht, rückt Carola Foth an ihre Seite. Sie gehört seit 1988 zum St. Josefs, hat lange in der Küche gearbeitet. Noch länger aber ist sie nun schon im Garten zugange. So ist ein Traum wahr geworden: „Ich hätte so gern in der Gärtnerei gelernt“, sagt sie, die Eltern waren dagegen.

Vom frühsten Frühjahr bis in den tiefsten Herbst

Mit der Küche verschwindet einige Jahre nach der Wende auch das Gemüse, die Gewächshäuser werden abgerissen, ein Parkplatz gebaut. „Wir haben auf Blumen umgestellt“, sagt Carola Foth. Vom frühsten Frühjahr bis in den tiefsten Herbst blüht der Garten: Stiefmütterchen für die Rabatten, Schwertlilien für die Vase, Lupinen, Sonnenblumen, Skabiosen, Phlox, Akelei, Meerlavendel, Dahlien und viele, viele Schönheiten mehr. Rosen aber sind allenfalls dort zu finden, wo einst das Niemandsland begann.

Der eigentliche Nonnengarten liegt brach – hier entscheidet die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten über die künftige Gestaltung. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Jahr 2004 verließen die letzten Schwestern das St. Josefs. Ihr geheimer Garten fiel dem Vergessen anheim. „Wir hatten so verinnerlicht, dass man dort keinen Fuß reinsetzen darf, dass wir überhaupt nicht an den Garten gedacht haben“, sagt Ute Niepmann. Der Garten liegt nun brach. Wie er künftig gestaltet wird, ist eine Frage, mit der sich die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) auseinandersetzt, denn das Gartenland war einst Königs Land und ist historisch nicht ganz bedeutungslos. Es handelt sich um das seinerzeit weltberühmte Ananasrevier – Mitte des 19. Jahrhunderts war Potsdam ein Zentrum des Ananas-Anbaus in Preußen. Dass das Josefs das goldene Land seit Ende des 19. Jahrhunderts beackert, ist nicht allein guter Nachbarschaft geschuldet, sondern wohl auch der Pflege, die die Schwestern dem sterbenden Friedrich III. angedeihen ließen.

Die historische Obstbaumallee wurde nachgepflanzt

Die Ananas ist noch nicht zurückgekehrt, aber die kleine Obstbaumallee, die den Garten quert, wurde nachgepflanzt. Die Wahl fiel auf Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Aprikosensorten von Rang, etwa auf den Geflammten Kardinal und natürlich auf Kaiser Wilhelm, auf die Gute Luise, Königin Victoria, die Ungarische Beste... Aber genug der feinen Gesellschaft! Zurück zum Bodenständigen. „Jeder Gärtner hat einen Haufen“, sagt Ute Niepmann. Wie es sich gehört, thront auf diesem hier ein Kürbis. Canna und Rizinus zwängen sich zwischen die üppigen Blätter. „Wir lassen das alles wachsen“, sagt Carola Foth. „Es stört ja keinen. Wer gewinnt, machen die Pflanzen unter sich aus.“

In Reihe und Glied stehen die Schnittblumen – aber es gibt auch naturbelassene Ecken. Quelle: Bernd Gartenschläger

Was auch keinen juckt, sind die Brennnesseln, die in einer Ecke hüfthoch stehen – Partnerbörse und Kinderstube für Schmetterlinge. Aber auch Vögel fliegen auf sie – und was wäre ein Garten ohne Vögel? Und ohne Maulwurf. „Der ist hier zu Hause. Das weiß auch unser Fuchs und versucht, den Maulwurf zu fangen. Die Spuren finden wir jeden Morgen – er hat keine Chance.“ – So lebt und schafft es sich Seite an Seite auf dem St. Josefs-Acker. Sie lieben ihre Arbeit, sagen Ute Niepmann und Carola Foth. Und nach Feierabend? „Da geht’s im Garten zu Hause weiter!“

Von Nadine Fabian