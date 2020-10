Potsdam

Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) in Potsdam, Reinhard Hüttl, ist von seinen Aufgaben entbunden worden. Wie das GFZ am Freitagmorgen mitteilte, werden dem Klimaforscher „von einem anonymen Hinweisgeber Compliance-Verstöße wegen des Umgangs mit Finanzmitteln vorgeworfen“. Das Kuratorium der Forschungseinrichtung habe daher auf seinen Wunsch hin am Donnerstag beschlossen, ihn von seinem Amt als Wissenschaftlicher Vorstand des GFZ bis auf weiteres zu entbinden.

Zugleich werde das GFZ die Staatsanwaltschaft über die Vorgänge informieren. Ob es um Korruptionsvorwürfe, Untreue oder beides geht, war bislang nicht zu erfahren. Bei der Staatsanwaltschaft Potsdam war der Fall am Freitag noch nicht bekannt. Die Pressestelle des GFZ war für Nachfragen nicht erreichbar.

Anzeige

Laut der Mitteilung sei Hüttl „persönlich an der schnellen und rückhaltlosen Aufklärung interessiert und von den Vorwürfen sehr betroffen.“ Das Kuratorium habe diese Erklärung „mit Respekt zur Kenntnis genommen“ und selbst „höchstes Interesse an Aufklärung und Transparenz“ geäußert.

Hüttls Kollege an der Spitze des GFZ, der Administrative Vorstand Stefan Schwartze, teilte mit: „Ich begrüße die Entscheidung Professor Hüttls und unterstütze, dass die Staatsanwaltschaft alle Vorwürfe prüfen wird. Ich habe volles Vertrauen in die Ermittlungsbehörden. Mir als Administrativem Vorstand ebenso wie dem ganzen GFZ ist an der restlosen Aufklärung aller Vorwürfe gelegen. Unsere Integrität darf nicht in Frage stehen. Wir warten jetzt das Ergebnis der Ermittlungen ab. Solange die Vorwürfe gegen Professor Hüttl nicht geklärt sind, werden wir uns nicht weiter dazu äußern.“

Eine kommissarische Nachfolge Hüttls will das Kuratorium am 13. November 2020 berufen.

Reinhard Hüttel (63) ist seit 2007 Leiter des GFZ in Potsdam und auch Vizepräsident der Helmholtz-Gemeinschaft zu der das GFZ gehört.

Von Peter Degener