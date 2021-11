Potsdam

Hoffnung für die Senioren, die in der Josephinen-Wohnanlage leben: Die Landeshauptstadt erwägt den Rückkauf des Hauses Burgstraße 6a – das bestätigte Potsdams Sozialbeigeordnete der MAZ gegenüber auf Anfrage. „Die Stadt prüft alle Optionen“, sagte Brigitte Meier (SPD) am Sonntagabend. „Der Rückkauf ist eine Option von mehreren. Höchste Priorität hat der Verbleib der jetzigen Mieterinnen und Mieter in der Anlage.“ Ein Rückkauf hänge laut der Beigeordneten vom Preis und von der Wirtschaftlichkeit ab. Gespräche mit der Eigentümerin hätten noch nicht stattgefunden.

Verkehrswert lag bei 800.000 Euro

Die Stadt Potsdam hat das Gebäude 1998 nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung veräußert. „Gründe dafür waren vor allem die hohen Sanierungskosten, eine Bestandshaltung wäre für die Gesellschaft – die Gemeinnützige Wohn- und Baugesellschaft Potsdam mbH – unwirtschaftlich gewesen“, teilt eine Stadtsprecherin mit. Das Hochhaus wurde demnach im Bieterverfahren auf den Markt gebracht – die in Hamburg ansässige Marseille Kliniken AG erhielt den Zuschlag. „Der Verkehrswert lag bei rund 800.000 Euro“, so die Sprecherin. „Im Rahmen des Bieterverfahrens ist das Gebäude für 1,2 Millionen Euro an die Marseille Kliniken AG verkauft worden.“ Die Sprecherin weist ausdrücklich darauf hin, dass der damalige Kaufpreis nicht in Relation zu heutigen Preisen gesetzt werden könne.

Wie berichtet, hatte der Betreiber des Betreuten Wohnens sämtlichen Mieterinnen und Mietern Ende Oktober völlig überraschend gekündigt. Die Josephinen-Wohnanlage war rund zwei Wochen zuvor in die Schlagzeilen geraten, nachdem der Seniorenbeirat der Landeshauptstadt den Sozialausschuss der Stadtverordnetenversammlung darüber unterrichtet hatte, dass der Speisesaal der Anlage – beliebter Treffpunkt und Veranstaltungsort – seit Monaten nicht nutzbar ist. Einige Bewohner hatten daraufhin zugestimmt, ihren Kummer in der MAZ öffentlich zu machen.

Potsdamer Bergmann-Klinikum hilft

Mit dem Rückkauf könnte es der Stadt gelingen, die Wohnanlage mit ihren rund 130 Apartments, mit Gemeinschaftsräumen und einem Garten an der Alten Fahrt langfristig für die Senioren zu sichern. Nach MAZ-Informationen soll das kommunale Ernst-von-Bergmann-Klinikum das Haus betreiben. Das Klinikum bietet den zumeist hochbetagten Senioren, die ihr Domizil laut einer Klausel im Mietvertrag binnen drei Monaten verlassen sollen, schon jetzt Unterstützung an. Es hat eine Hotline für die Betroffenen freigeschaltet, um ihnen Angebote zum Beispiel für Pflege zu machen. Neue Unterkünfte könne man den Mietern derzeit zwar nicht bieten, aber verschiedene Dienstleistungen – vom Essen über die Pflege bis zum Hausmeister-Service. Klinik-Chef Hans-Ulrich Schmidt sagte der MAZ in diesem Zusammenhang, er habe für die Kündigung der Bewohner keinerlei Verständnis. „So ein Verhalten gegenüber Menschen, die auf Betreuung angewiesen sind, kann ich nicht verstehen.“

Von Nadine Fabian