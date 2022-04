Potsdam: Stadt kündigt 43 Corona-Testzentren 

Potsdam

Die Stadt Potsdam kündigt die Zusammenarbeit mit 43 Corona-Teststellen. Von den 91, die es bislang waren, bleiben ab dem 19. April voraussichtlich 48 weitere in Betrieb.

Die Stadt reagiert damit auf die Lockerungen, die seit dem 3. April in Brandenburg gelten. Nicht nur die Maskenpflicht wurde weitgehend aufgehoben. Auch Nachweise eines negativen Schnelltests sind seitdem kaum noch verpflichtend. Außerdem rechnet die Stadt mit sinkenden Inzidenzen in den Sommermonaten und einer steigenden Genesenenrate. Aus diesen Gründen sinke der Bedarf an Tests, erklärt Stadt-Pressesprecherin Juliane Güldner. Schon jetzt zähle die Landeshauptstadt mehr als 40.000 Genesene.

Für manche Einrichtungen und Veranstaltungen ist der Nachweis aber weiterhin notwendig. Wo gilt die Testpflicht laut Brandenburger Basisschutzverordnung noch? Wo in Potsdam bekommt man überhaupt noch einen Bürgertest? Eine Übersicht.

Testpflicht in Potsdam: Was gilt?

Eine Testpflicht gilt in Brandenburg seit dem 3. April nur noch für ungeimpfte Beschäftigte in Gesundheitseinrichtungen. Überall sonst ist die Testpflicht nach der aktuell geltenden Basisschutzverordnung weggefallen. Selbst ungeimpfte Besucherinnen und Besucher in Krankenhäusern oder Pflegeheimen müssen nach der Brandenburger Verordnung offiziell keinen Testnachweis mehr erbringen. Gleiches hat in den Bussen und Bahnen Bestand: Maskenpflicht bleibt, Testpflicht entfällt.

Ein offizieller Test sei aber für viele Reisen ins Ausland weiterhin verpflichtend, so Gabriel Hesse, Pressesprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums. Außerdem werde der Bürgertest – als sogenannter qualifizierter Schnelltest – gebraucht, um sich aus der Quarantäne heraus zu testen. In Schulen und Kitas hingegen sind Selbsttests ausreichend: ungeimpftes Personal sowie Kinder und Jugendliche sollten sich mehrmals pro Woche zu Hause testen.

Ausnahmen in Potsdam durch Hausrecht möglich

In der Praxis sieht das in Potsdam allerdings anders aus. Einrichtungen können von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und von ihren Besucherinnen und Besuchern auch in Zukunft das Ergebnis eines Bürgertests verlangen.

Das Klinikum Ernst von Bergmann fordert weiterhin Tests von ungeimpften Besucherinnen und Besuchern. Quelle: Julius Frick

So halten es zum Beispiel auch das Klinikum Ernst von Bergmann und das Sankt-Joseph-Krankenhaus. Sie verlangen vor Zutritt der 3G-Regelung entsprechend ein negatives Testergebnis, einen Impf- oder Genesenennachweis.

Bund finanziert Corona-Bürgertests bis Ende Juni

Weil Bürgerinnen und Bürger für manche Bereiche also weiterhin auf Tests angewiesen sind, verlängerte der Bund die finanzielle Unterstützung für Corona-Teststellen bis Ende Juni.

Die gesetzliche Grundlage dafür bildet die Testverordnung des Bundes, die am 29. März aktualisiert wurde. Zunächst war vom Bund vorgesehen, die Finanzierung nur bis Ende März zu übernehmen. In einigen Apotheken und Hausarztpraxen können sich Potsdamerinnen und Potsdamer testen lassen. Außerdem gibt es die kostenlosen Bürgertests weiterhin an zahlreichen Teststellen in Potsdam. Hier eine Auswahl.

Diese Teststellen in Potsdam sind weiterhin geöffnet

Die beiden Zentren im Stern-Center und am Neuen Markt werden auch im Sommer geöffnet bleiben, so Betreiber Florian Kosak. Bis Ende Juni erhebt er für die Bürgertests keine Kosten.

Testen lassen kann man sich auch nach wie vor in den Teststellen in der Schiffbauergasse, im Science Park Golm (Karl-Liebknecht-Straße) und im Haus 1 der Uni Potsdam in Griebnitzsee, August-Bebel-Straße.

Das Testzentrum am Brandenburger Tor bietet nach wie vor kostenlose Bürgertests an. Quelle: Julius Frick

Auch an der Universität Potsdam bleiben die Testmöglichkeiten bestehen.

Am Bassinplatz und am Brandenburger Tor gibt es den Bürgertest nach wie vor.

Von Judith von Plato