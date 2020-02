Potsdam

Wie kommen die Groß Glienicker künftig nach Potsdam und Berlin? Wenn erst der neue Stadtteil Krampnitz wächst, wird sich das Verkehrsaufkommen vervielfachen – die Sorge davor ist groß. Klären will die Stadtverwaltung dies in einem Mobilitätskonzept, das sie in einer Einwohnerversammlung in Groß Glienicke vorstellen wird. Diese findet am Montag, dem 2. März, um 18 Uhr in der Hanna-von-Pestalozza-Grundschule, Hechtsprung 14-17, statt.

Mehr Fahrzeuge , mehr Fußgänger

Die zunehmenden Verkehrsströme im Potsdamer Norden führen vor allem zu einer höheren Auslastung der B2 – es gibt sowohl mehr Fahrzeugen als auch mehr Fußgänger, die die Straße queren wollen. Betroffen ist gerade auch Groß Glienicke Daher hatten im September 2019 mehr als drei Prozent der Einwohner von Groß Glienicke eine Einwohnerversammlung gemäß Hauptsatzung der Landeshauptstadt beantragt.

Stadt stellt Mobilitätskonzept vor

In der Einwohnerversammlung wird die Stadtverwaltung das Mobilitätskonzept einschließlich Bus-Konzept, das mit der Entwicklung von Krampnitz verbunden ist, vorstellen sowie die prognostizierten Auswirkungen auf die Bundesstraße 2. Mit den Einwohnern wird diskutiert, wie in Zukunft mit der Bundesstraße im Ortsteil Groß Glienicke umgegangen werden soll und welche möglichen Maßnahmen ergriffen werden können.

Von MAZonline