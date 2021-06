Potsdam

Dieser Entschluss hatte keine zwei Wochen Bestand: Die Landeshauptstadt Potsdam will entgegen ihrer Ankündigung vom 2. Juni das Impfzentrum in der Metropolishalle nun doch weiter betreiben. Das teilte das Rathaus am Montagabend mit. In der letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vor der Sommerpause hatte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) verkündet, die Stadt werde vom Land und von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) betriebenen Impfzentrum nicht übernehmen – es sollte daher am 31. Juli schließen.

Ministerpräsident forderte „alle verfügbaren Kapazitäten“

Obwohl Schuberts Parteigenosse, Ministerpräsident Dietmar Woidke, auf dem Brandenburger Impfgipfel „einen kraftvollen Schulterschluss aller Akteure“ für das Ziel von 200.000 Impfungen pro Woche gefordert und dazu erklärt hatte, dass man „alle verfügbaren Kapazitäten“ brauche, hatte die Landeshauptstadt das Angebot, das Impfzentrum weiter zu betreiben, verworfen. Die Impfkampagne sollten in Potsdam stattdessen die niedergelassenen Ärzte und das städtische Ernst-von-Bergmann-Klinikum fortführen.

Als Gründe für diese Entscheidung nannte das Rathaus Anfang Juni die hohen Kosten des riesigen Impfzentrums und die aufwendige Organisation. Zudem hieß es, dass die Metropolishalle ein Veranstaltungsort sei, der nun – nach gesunkener Inzidenz – wieder für Konzerte, Messen, Konferenzen und Shows gebraucht werde.

Künftig drei regionale Impfstellen in Potsdam

Nun die Kehrtwende: „Die Landeshauptstadt wird das Land und die KVBB gemeinsam mit Partnern bei den Impfungen unterstützen“, heißt es aus dem Rathaus. Dafür sollen künftig drei regionale Impfstellen sorgen: die Heinrich-Heine-Klinik in Neu Fahrland, das Klinikum in der City und – bis Ende September – die Metropolishalle in Babelsberg.

Drei Impfbahnen in Babelsberge in Reserve

In der Heinrich-Heine-Klinik wird demnach eine Impfstelle mit einer Kapazität von 450 Impfungen pro Woche für die Potsdamerinnen und Potsdamer geöffnet. Die zweite Impfstelle – die bereits bestehende des Klinikums – soll 1500 Impfungen pro Woche abdecken. Die schon abgeschriebene Metropolishalle soll in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz, das dort bereits involviert ist, drei Impfbahnen mit bis zu 2800 Impfungen pro Woche betreiben. Dort würden zudem weitere drei Impfbahnen als Reserve bereitgehalten.

Mit der neuen Struktur werde die Stadt pro Woche 4750 Impfungen zusätzlich zu den Ärzten ermöglichen. Noch nicht geklärt, ist, wie das Anmeldeprozedere gestaltet wird. „In dieser Woche gibt es Gespräche zwischen allen Beteiligten“, so das Rathaus.

Von Nadine Fabian