Potsdam

Die Landeshauptstadt beteiligte sich am 5. November auf der Mittelpromenade der Hegelallee in Höhe Jägerstraße, gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) an der Aktion „Fahrrad-Licht“. Zwischen 16 und 17 Uhr werden dabei Fahrradfahrer entlang der Hegelallee angesprochen und gezielt für das Thema einer ausreichenden und funktionierenden Beleuchtung sensibilisiert.

Die Ansprüche an die Verkehrssicherheit steigen

Für Torsten von Einem, den Radverkehrsbeauftragten der Landeshauptstadt Potsdam, ist die gute Sichtbarkeit der Radfahrer im Straßenverkehr ein besonderes Anliegen: „Das Fahrradfahren ist in Potsdam beliebt und die Zahl der Fahrradfahrer, die täglich und bei jedem Wetter unterwegs sind, ist auf einem hohen Niveau. Mit der hohen Zahl an Radfahrern im Straßenverkehr steigen aber auch die Ansprüche an die Verkehrssicherheit. Um diesen gerecht zu werden, setzen wir uns fortlaufend für eine sichere Infrastruktur ein. Aber auch die Radfahrer selbst müssen sich der Gefahr, nicht gesehen zu werden, bewusst sein. Dazu soll unsere Aktion beitragen.“

Selbsthilfewerkstatt des ADFC ist geöffnet

Bei einer fehlenden oder unzureichenden Beleuchtung informierten die Experten vor Ort über die verschiedenen Möglichkeiten einer Beleuchtung und gaben Tipps. Neben dem vorderen Scheinwerfer und einem roten Rücklicht kommt es dabei auch auf die verschiedenen Reflektoren an, welche das Fahrrad im Scheinwerferlicht zu allen Seiten sichtbar machen. Wer mit einer defekten Beleuchtung unterwegs war, konnte diese auch in der ADFC-Selbsthilfewerkstatt in der Gutenbergstraße 76 beheben. Die Selbsthilfewerkstatt ist von November bis Februar sonst auch jeden ersten Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Alexander Engels