Potsdam

Die Stadt- und Landesbibliothek und die Zweigbibliotheken öffnen voraussichtlich ab 8. Juni 2021 zu den jeweiligen Abholtagen wieder für das Publikum. „Voraussetzung sind stabil niedrige Inzidenzwerte“, erklärt das Rathaus auf MAZ-Anfrage. Genauere Informationen würden noch bekannt gegeben. Das bedeutet, dass die Hauptbibliothek am Platz der Einheit ab übernächster Woche wieder dienstags und freitags zugänglich wäre. Bis dahin wird der Bestell- und Abholservice vorerst fortgeführt. Bereits am 1. Juni gilt allerdings für alle Nutzer, dass sie fortan wieder auf ihre Leihfristen zu achten haben und fällige oder vorbestellte Medien zurückgeben müssen.

Das Naturkundemuseum wird voraussichtlich Mitte Juni entsprechend der Vorgaben der Eindämmungsverordnung wieder öffnen können. Bis mindestens 15. Juni finden noch Sanierungsarbeiten im Inneren des Hauses statt. Auch hier ist eine Voraussetzung der Öffnung, dass die Corona-Inzidenz niedrig bleibt. Außerdem sind die Mitarbeiter des Museums derzeit pandemiebedingt an anderen Dienststellen in der Stadt im Einsatz und es muss sichergestellt sein, dass sie wieder an ihrem regulären Arbeitsplatz eingesetzt werden können.

