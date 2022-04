Innenstadt

Nachdem mehrere Sandsteinteile von der Barockfassade des Potsdamer Stadtschlosses abgebrochen sind, muss nun das Dach des Landtagsgebäudes stellenweise geöffnet werden, um die Ursachen und die Möglichkeiten der Mängelbeseitigung besser einschätzen zu können. Sofern die Witterung es zulässt, soll dies bereits Mitte April „an ausgewählten Standorten“ geschehen.

Darüber hat Detlef Voigt, der Direktor der Landtagsverwaltung, in einem Schreiben die Abgeordneten des brandenburgischen Parlaments am Donnerstag informiert. In dem Brief, der der MAZ vorliegt, kündigt Voigt zudem eine unabhängige Untersuchung an.

Externer Gutachter prüft Dachschaden am Stadtschloss Potsdam

Es lägen zwar bereits erste Einschätzungen des Tragwerksplaners für den Rohbau, sowie vom Errichter der Sandsteinfassade und eines Prüfstatikers vor, aber „noch keine unabhängige Einschätzung“, da die genannten alle am Bau beteiligt waren.

Die Barockfassade steht vor dem modernen Stahlbetonbau. Das Gesims des Daches hängt über der historischen Fassade – und senkt sich. Quelle: Bernd Gartenschläger

Schon im Juni 2021 hatten sich mehrere Sandsteinbrocken von der Fassade gelöst und sind aus 14 Meter Höhe herabgestürzt – einer der Brocken war anderthalb Kilogramm schwer. Im November informierte die Landtagsverwaltung erstmals darüber, dass das Gesims des Daches sich größtenteils auf die stehende Barockfassade herabgesenkt hat und von oben auf den Naturstein drückt. Dadurch werden Sandstein brocken herausgesprengt.

Landtag Brandenburg wird von Privatfirma betrieben

„Nach längeren Verhandlungen“ mit dem Betreiber des Landtags“, der ZECH FM GmbH, wurde nun ein öffentlich bestellter Gutachter zur Ursachenforschung und Lösungssuche beauftragt, schreibt Voigt. Nach Öffnung des Daches würden womöglich im Mai „verwertbare Ergebnisse“ vorliegen. Erst danach könne beurteilt werden, „welche Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden erforderlich sind, wann die Arbeiten beginnen können und welche Kosten voraussichtlich entstehen“. Der Landtag wurde vom Baukonzern BAM in öffentlich-privater Partnerschaft mit dem Land Brandenburg errichtet und wird seit 2014 von einer BAM-Tochter betrieben, die auch für Erhalt und Instandsetzung des Gebäudes verantwortlich ist.

Die Absperrungen rund um die Fassaden im Hof und an der Außenseite des Stadtschlosses bleiben wegen möglicher weiterer Abplatzungen vorerst bestehen.

Von Peter Degener