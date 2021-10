Potsdam

Die Tage sind gezählt für den seit zwei Jahren zerstrittenen und zudem dauerhaft unterbesetzten Beirat für Menschen mit Behinderung. Das offizielle Inklusionsgremium der Landeshauptstadt steht unmittelbar davor, vom Stadtparlament aufgelöst zu werden.

„In jedem Fall braucht es eine Neustrukturierung“, sagt Potsdams Beauftragte für Menschen mit Behinderung, Tina Denninger. „Der richtige Schritt an dieser Stelle ist zweifelsohne, an die Stadtverordneten heranzutreten – sie sind die einzigen, die etwas verändern können und dürfen.“

Der Beirat muss Nachrücker generieren – oder sich auflösen

Anfangs sei man in der Verwaltung davon ausgegangen, dass es einen rechtlichen Prozess gebe und der Beirat automatisch aufgelöst wird, wenn die Zahl der Mitglieder unter 15 rutscht. „So etwas gibt es aber nicht“, sagte Tina Denninger, „theoretisch kann dieser Beirat weiter operieren, bis er auf Null steht. Das ist natürlich nicht sinnvoll. Deshalb stand immer im Raum: Der Beirat muss Nachrücker generieren – oder er muss sich auflösen und neu gewählt werden.“

Nachrücker zu gewinnen, ist trotz aller Bemühungen nicht gelungen: „Und das wird in Zukunft, glaube ich, auch nicht klappen“, sagt Tina Denninger. „Es wäre auch ein sehr komplizierter Prozess, darauf aufbauend eine Neustrukturierung zu machen. Von daher obliegt es der Stadtverordnetenversammlung zu entscheiden, wie es mit diesem Beirat weitergeht.“

Letztes Gespräch über die Zukunft des Beirats

Wann die Stadtverordneten das Thema auf den Tisch bekommen, sagt Tina Denninger nicht. Aber: „Wir sind in einer sehr heißen Phase.“ Noch für Freitagnachmittag war ein Gespräch über die Zukunft des Beirats zwischen der Behindertenbeauftragten, der Sozialbeigeordneten Brigitte Meier (SPD) und der Gleichstellungsbeauftragten Martina Trauth (Linke) angesetzt.

Tina Denninger ist seit einem Jahr die Beauftragte für Menschen mit Behinderung in der Landeshauptstadt Potsdam. Quelle: Martin Müller

„Man muss auch verwaltungsseitig überlegen, wie lange man noch mit einem Beirat lebt, der nicht seine Funktion erfüllt“, Tina Denninger. Es gebe im Beirat „sehr, sehr konstruktiv arbeitende Mitglieder, gerade was den Bereich Barrierefreiheit angeht“, betonte die Behindertenbeauftragte, „aber es ist kein geschlossenes Gremium, wie es die Satzung erfordert und wie es für meine Arbeit, für die Arbeit der Stadtverwaltung, für die Repräsentanz der Menschen mit Behinderungen hier in Potsdam wichtig wäre.“

Vereine und Behindertenverbände sollen mitwirken

Die Behindertenbeauftragte hält es für sinnvoll künftig von Vereinen und Behindertenverbänden entsandte Vertreter in den Beirat einzubinden – das zeige die Arbeit der Beiräte anderer, mit Potsdam vergleichbarer Kommunen. Dennoch: „Der Beirat soll ein Selbstvertretergremium bleiben und nicht von Trägern gesteuert werden.“

Fortbildungen und Schulungen für den Beirat

Nicht nur die Struktur des Beirats ist laut Tina Denninger zu ändern, die Mitglieder müssten auch besser auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. „Einem Beirat muss klar sein: Was ist die Rolle?“, so Denninger, „den Einzelpersonen muss klar sein: Warum bin ich überhaupt in diesem Beirat, welche Rechte und Pflichten habe ich eigentlich?“ Es müsse daher von Anfang an Fortbildungen und Schulungen für den Beirat geben. Sie sei bereits mit der Werkstatt für Beteiligung in Kontakt. Diese biete Schulungen an zu Fragen wie „Wie verhalte ich mich auf dem politischen Parkett?“ und „Wie bereite ich eine Sitzung vor, dass ich gut im Interesse meines Beirats sprechen kann?“.

Im Februar 2018 optimistisch für Potsdam an den Start gegangen

Nachdem sich der Vorgänger-Beirat aufgelöst und ein mehrere Monate dauerndes Werkstattverfahren stattgefunden hatte, war der aktuelle Beirat für Menschen mit Behinderung im Februar 2018 an den Start gegangen. Das erste Jahr verlief optimistisch und produktiv. Doch dann zogen sich im April 2019 die ersten Mitwirkenden zurück – der Beginn eines bis heute währenden Hickhacks, das sich nicht nur in Aktivität und Wirksamkeit des Gremiums niederschlägt, sondern auch in einer schwindenden Attraktivität, sich dort zu engagieren.

Mediation blieb erfolglos

Der Beirat besteht laut Geschäftsordnung aus mindestens 15 und höchstens 20 Mitgliedern, der Vorstand aus fünf. Inzwischen zählt der Beirat nur noch 14 Mitglieder, im Vorstand ist ein Posten besetzt. Nicht nur alle Versuche, Beirat und Vorstand wieder auf das geforderte Maß aufzufüllen, scheiterten – auch ein von den Stadtverordneten im Juni 2020 beschlossenes Mediationsverfahren blieb erfolglos.

Von Nadine Fabian