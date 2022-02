Potsdam

Der Prüfbericht des Bundesrechnungshofs zum Bau der Potsdamer Garnisonkirche war der Stiftung Garnisonkirche schon seit über zwei Monaten bekannt – das haben MAZ-Recherchen ergeben. „Der Stiftung Garnisonkirche Potsdam wurde die abschließende Prüfungsmitteilung des Bundesrechnungshofs am 29. November 2021 durch die BKM übermittelt“, bestätigt ein Sprecher der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM) auf Anfrage.

Rechnungshof prüfte auch direkt bei Stiftung Garnisonkirche

In dem Bericht hat der Bundesrechnungshof festgestellt, dass die Förderung der BKM über 24,75 Millionen Euro unzulässig war, weil die Gesamtfinanzierung des Projekts und der wirtschaftliche Betrieb des Turms von der Stiftung nie nachgewiesen worden war. Die BKM bestreitet das.

„Der Bundesrechnungshof hat im Rahmen seiner Prüfung auch Erhebungen bei der Stiftung selbst durchgeführt“, so der Sprecher weiter. Bislang war nur bekannt, dass die BKM als behördliche Stelle direkt geprüft worden war.

Stiftung wusste vom Prüfbericht während der Debatte um Forum an der Plantage

Nun steht der Vorwurf im Raum, dass der Vorstand die Information über das Prüfergebnis und die darin festgestellten Widersprüche in der finanziellen Situation der Stiftung wochenlang für sich behalten hat.

Das ist vor allem brisant, weil in demselben Zeitraum gerade der gemeinsame Vorschlag von Stadt, Stiftung und Kreativhaus Rechenzentrum für das „Forum an der Plantage“ mit Garnisonkirchturm, Rechenzentrum und einem „Haus der Demokratie“ debattiert wurde und Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) im Eiltempo am 26. Januar einen Grundsatzbeschluss von den Stadtverordneten verlangt hatte. Wenige Tage nach der Entscheidung der Stadtverordneten wurde der Prüfbericht dann öffentlich.

Schubert, der ebenfalls Mitglied im Kuratorium ist, erklärte seitdem mehrfach, dass er erst am 3. Februar von dem Bericht erfahren hatte. Das erklärten auch mehrere Mitglieder des Kuratoriums übereinstimmend der MAZ.

Kuratorium war bei entscheidender Sitzung nicht informiert

Zum Vorstand der Stiftung Garnisonkirche gehören Peter Leinemann für die laufende Verwaltung und Wieland Eschenburg als Kommunikationsvorstand, sowie Martin Vogel als theologischer Vorstand. Peter Leinemann hat sich auf mehrfache Nachfrage bislang nicht zum Bericht selbst und der Frage geäußert, wann er davon Kenntnis erhalten hat.

Peter Leinemann ist Verwaltungsvorstand der Stiftung Garnisonkirche Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Durch die Aussage des BKM ist klar, dass Leinemann oder seine Vorstandskollegen es unterlassen haben, das Stiftungskuratorium in Gänze zu informieren. Das Kuratorium tagte zuletzt am 17. Januar im Vorfeld der entscheidenden Sitzung der Stadtverordneten, um den gemeinsamen Vorschlag für das Forum an der Plantage abzusegnen. Er wurde einstimmig befürwortet.

Im November machte die Stiftung den Kompromiss mit dem Rechenzentrum möglich

Seit Jahresbeginn saß die Stiftung mit der Stadt und Vertretern des Kreativhauses an einem Tisch, um den Konflikt über den Abriss des Rechenzentrums und die Perspektive für die Fläche des ehemaligen Kirchenschiffs zu lösen. Nach MAZ-Informationen kam im Laufe des Novembers plötzlich Bewegung in die Haltung der Stiftung – parallel zur nahenden Fertigstellung und Veröffentlichung des Prüfberichts.

Wolfgang Huber, der Vorsitzende des Kuratoriums, nannte als ausschlaggebende Wende in den Verhandlungen um einen gemeinsamen Vorschlag die neue Idee eines Plenarsaals als Ort der repräsentativen Demokratie hinter dem Kirchturm. Er warb seitdem dafür, das entscheidende Grundstück für diese Lösung zur Verfügung zu stellen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Überraschend ist, dass die Stiftung Garnisonkirche die mehr als zwei Monate nicht genutzt hat, um sich auf die kritischen Feststellungen und die öffentliche Reaktion vorzubereiten. Stattdessen hieß es am Tag der Veröffentlichung nur dürftig, man nehme den Bericht zur Kenntnis und sei davon überzeugt, „dass die BKM die zuwendungsrechtlichen Vorschriften beachtet, sie das ihr eingeräumte Ermessen pflichtgemäß ausgeübt und dadurch den wiederholt bestätigten parlamentarischen Willen des Haushaltsgesetzgebers umgesetzt“ habe. Seitdem gab es keine weiteren Aussagen. Am Freitag soll der Vorstand sich in einer Sondersitzung des Kuratoriums zu dem Bericht äußern.

Von Peter Degener