Innenstadt

Die Stiftung Garnisonkirche hält den von der Linken beantragten Denkmalschutz für das Potsdamer Rechenzentrum (RZ) für unsinnig.

„Ob die temporäre Nutzung des baufälligen Gebäudes seit August 2015 tatsächlich exemplarisch für eine 30-jährige Debatte in der Stadt Potsdam steht, kann bezweifelt werden“, erklärte Stiftungsvorstand Wieland Eschenburg am Freitag. „Wir sind davon überzeugt, dass die Denkmalpflege eine wissenschaftliche und nüchterne Prüfung des aus unserer Sicht durch den Wahlkampf beeinflussten Antrags vornehmen wird“, so Eschenburg weiter.

Die Stiftung weist zudem darauf hin, „dass sich an der Tatsache, dass die Nutzung des Gebäudes aus bauordnungsrechtlichen Gründen nach wie vor nur bis Ende 2023 befristet geduldet wird, nichts geändert hat“ und sich ein Teil des Rechenzentrums auf ihrem Grundstück befinde und sie diese „Überbauung maximal bis zum Ende des Jahres 2023“ dulde.

Von MAZonline/pede