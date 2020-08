Babelsberg

Der Bund der Steuerzahler (BdS) unterstützt die umstrittenen Pläne zur Neugestaltung des Strandbads am Park Babelsberg. Nachdem die NDR-Satiresendung „Extra 3“ die Verlagerung des Strandbads zugunsten eines neuen Parkwegs kürzlich in der Rubrik „Realer Irrsinn“ als Verschwendung gebrandmarkt hatte, meldet sich nun der Bund der Steuerzahler – das selbst ernannte „Finanzgewissen der Bundesrepublik“ –, zu Wort.

Rechtssicherheit statt Duldung ermögliche Investitionen

„Das Areal um das Stadtbad Park Babelsberg, den Potsdamer Seesportclub e.V. sowie die Liegenschaften der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten (SPSG) im Park Babelsberg ist nach jahrelangem Hin und Her nun im Begriff einer für alle von Vorteilen geprägten Nutzung zugeführt zu werden“, schreibt der BdS-Landesverband.

Als Argument für die Neugestaltung nennt der BdS vor allem Rechtssicherheit und die Nachhaltigkeit der Investitionen: „Aufgrund der vor der Einigung bestehenden unsicheren Rechtslage und lediglich auf Duldung beruhenden Nutzungsvereinbarungen konnten weder die Stadt noch der Seesportverein oder die SPSG langfristige Investitionen planen geschweige denn tätigen.“

Im Ergebnis habe es ein „wenig angenommenes Stadtbad, ein heruntergekommenes Vereinshaus und ein Parkareal, das weder den Auflagen eines Unesco-Welterbes noch den hohen Ansprüchen der SPSG selbst entsprochen hat“ gegeben. Es werde die Verschwendung von Steuergeldern vermieden, wie sie sonst durch weiterführende Rechtsstreitigkeiten oder Moderationsprozesse entstehen könnten.

Steuerzahler-Bund sieht „Gewinn für alle drei Parteien“

Tatsächlich ist nach einer Einigung der Stadt Potsdam mit der SPSG und dem Seesportclub nun vorgesehen, dass ein gemeinsam genutzter Neubau für den Seesportclub und das Strandbad etwas weiter südlich errichtet wird ( MAZ berichtete). Dadurch kann der historische Weg, der bis zum Bau des Strandbads zu DDR-Zeiten in einem großen Bogen entlang des Ufers am Tiefen See entlang führte, wieder vollständig hergestellt werden. Die Kosten der Verlegung liegen laut Schlösserstiftung bei rund 450.000 Euro.

Dieses Konzept ist für den Bund der Steuerzahler „nicht nur ein Gewinn für alle drei Parteien, sondern vor allem aber für die Potsdamerinnen und Potsdamer selbst sowie Potsdams Gäste, die das Stadtbad, den Seesportverein und vor allem das Unesco-Welterbe Park Babelsberg nutzen.“

Projekt „außerhalb der Corona-Perspektive“ betrachten

Die damit einhergehenden Kosten für das Vereinshaus des Seesportvereins, die Maßnahmen im Strandbad, sowie die neue Wegeführung und Geländemodellierung wird im Ergebnis „als notwendiges Investitionsprojekt, dessen Umfang sich nicht nur kurzfristig rechnet, sondern auch nachhaltig angelegt ist“, bewertet. Man müsse das Projekt auch außerhalb einer „Corona-Perspektive“ mit den sich abzeichnenden Haushaltslücken betrachten.

Zu den Verhältnissen des Flächentauschs äußert sich der BdS nicht. Die verkleinerte Liegewiese im künftigen Strandbad hatte angesichts der wachsenden Bevölkerungszahlen Proteste in der Bevölkerung und auch politischen Druck zu weiteren Verhandlungen und Verbesserungen im Ergebnis für die Stadt geführt.

