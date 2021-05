Potsdam

Die Architektin Emilie Winkelmann (1875-1951) soll in Potsdam mit einer Straße geehrt werden. Die Stadtverordnete Anja Günther (Linke) beantragt für die Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch die Aufnahme des Namens in den Straßennamenpool der Stadt Potsdam.

In der Villenkolonie Neubabelsberg stehen zwei Häuser Winkelmanns

Emilie Winkelmann war 1907 die erste freiberufliche Architektin Deutschlands. Sie entwarf Villen,Gutshäuser, Industriegebäude, Wohn- und Bildungsstätten. „In Potsdam hat sie sich um Bautenverdient gemacht, die sich an den Bedürfnissen von Frauen orientierten“, begründet Günther den Vorschlag. Das couragierte Wirken Winkelmanns als Architektin in einer Zeit, in der Frauen in Deutschland nur begrenzte Berufsmöglichkeiten hatten und es ihnen in Preußen verboten war, zu studieren sowie ihr überliefertes architektonisches Werk in Potsdam seien ausreichende Gründe, eine Straße in Potsdam nach ihr zu benennen. Eine Aufnahme in den Namenspool bedeutet keinen Automatismus einer Straßenbenennung, aber eine Einigung, dass diese Person geeignet wäre.

Anja Günther und die Historikerin Jeanette Toussaint haben zur Biografie der Frau recherchiert. Winkelmann wurde in Aken (Sachsen-Anhalt) geboren, lernte im Baugeschäft ihres Großvaters die Grundlagen und durfte mit einer Ausnahmegenehmigung Architektur studieren. 1907 eröffnet sie in Berlin als erste Frau erste selbstständige Architektin Deutschlands ihr eigenesBüro. 1914 beschäftigt sie bereits 14 Angestellte, denn viele Auftraggeber empfehlen sieweiter, auch weil sie überzeugende Lösungen für schwierige Grundstücke und Umbauten bietet.

Sie baut im Sinne der Bedürfnisse von Frauen

Emilie Winkelmann steht in engem Kontakt zur deutschen Frauenbewegung und projektiert auch inderen Auftrag Bauten. So plant und entwirft sie etwa für die Berliner „Genossenschaft fürFrauenheimstätten“ 1913 in der heutigen Hermann-Maaß-Straße 18-20 in Neubabelsberg das „Haus in der Sonne“. Es ist ein Wohnhaus für alleinstehende Frauen und Beamtinnen, die im Ruhestand ihre bisherigen Dienstwohnungen aufgeben mussten. Günther nennt das Gebäude ein herausragendes Beispiel für sozioökonomisches Bauen.

Das Landhaus Zankapfel in der Babelsberger Rosa-Luxemburg-Straße 13. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ebenfalls in Neubabelsberg baut sie 1908 das „Landhaus Zankapfel“ in der heutigen Rosa-Luxemburg-Straße 13. Auftraggeberin ist die Offizierswitwe Jenny Grupe, die hier mit ihren Töchtern, den Künstlerinnen Adele und Margot Grupe, einzieht. Das Haus steht unter Denkmalschutz.

Nach 1933 erhält Emilie Winkelmann keine öffentlichen Aufträge mehr, da sie nicht parteipolitisch aktiv ist. Dem Aufruf von Reichsminister Albert Speer an alle Architekten und Bauingenieure, sich für die Dauer des Krieges in den Dienst der Rüstungsindustrie zu stellen, folgt sie laut Toussaint und Günther nicht. In der Nachkriegszeit unterstützt sie im Kreis Lippe (Nordrhei-Westfalen) den Wiederaufbau und die Ansiedlung von Flüchtlingen. Dort und in ihrem Geburtsort Aken sind auch Straßen nach ihr benannt.

Von Peter Degener