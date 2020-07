Neu Fahrland/Krampnitz

Die Kritik am Verkehrskonzept für den geplanten Stadtteil Krampnitz schlägt gerade besonders hohe Wellen. Ab sofort wollen Stadtverwaltung und der Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) Stellungnahmen der Bürger und offene Fragen kanalisieren. Am Donnerstag ist der sogenannte Bürgerdialog zur Erweiterung der Straßenbahn vom Campus Jungfernsee bis nach Fahrland gestartet.

Der Bürgerdialog im Internet

Die Internetseite tram96.de wurde dazu umfangreich erweitert. Dort stellen Stadt und ViP die Verlängerung der Potsdamer Haupt-Straßenbahnlinie als Rückgrat des Verkehrskonzeptes für Krampnitz vor. Bis 20. September kann jeder in einem Online-Bürgerdialog Fragen stellen und Hinweise geben, die öffentlich zu sehen sind. „Für die Teilnahme ist eine persönliche Anmeldung nötig, denn wir wollen eine ernsthafte Diskussion führen und nicht die reduzierte oder polemische Debatte“, erklärte Claudia Wiest, neue kaufmännische Geschäftsführerin des ViP, bei der Präsentation am Donnerstag.

Visualisierung der Straßenbahn nach Krampnitz, hier: Südbrücke Insel Neu Fahrland. Quelle: Vip/LHP

Jeder kann Problemstellen markieren und Hinweise geben. Wer angemeldet ist, kann auch Kommentare zu den Hinweisen geben. Ab Herbst 2020 soll die Auswertung öffentlich erfolgen. „Sollte es die Situation zulassen, werden wir den Dialog im Spätherbst auch mit Veranstaltungen vor Ort fortsetzen“, kündigte Wiest an. Die Anwohner der Trasse erhalten in diesen Tagen zudem einen umfangreichen Flyer, der die wichtigsten Fragen rund um das Projekt beantworten soll.

Der Verlauf der Trasse

Die jetzt erstmals offiziell vorgestellte Vorzugsvariante der Trasse verläuft ohne Überraschung. Wie berichtet, werden die Gleise vom Campus Jungfernsee über die Insel Neu Fahrland geführt. Dazu sollen zwei neue Brücken neben den bestehenden Autobrücken errichtet werden. Im Norden der Insel führt die Strecke östlich der Bundesstraße bis hinter die Gellertstraße, den Abzweig nach Fahrland, und quert anschließend ebenerdig die Bundesstraße. Frühere Tunnel- und Brückenvarianten sind nicht mehr vorgesehen. Wo ist noch Spielraum für die Bürgerbeteiligung? „Womöglich wird die Querung der B 2 an anderer Stelle durchgeführt aufgrund von Grundstücksfragen beispielsweise“, sagte der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) auf Nachfrage. Es gehe vor allem um Details.

Blick auf die Südbrücke der Nedlitzer Insel heute. Quelle: Friedrich Bungert

Mehrere Gebäude sind direkt im Norden der Insel Neu Fahrland von der Trasse betroffen. Das kleine, denkmalgeschützte Chausseehaus steht im Weg. Rubelt betonte, dass für ihn die Verkehrsbelange überwiegen und eine Verschiebung des Denkmals „nicht die Vorzugsvariante“ sei. Ein Abriss wäre die Konsequenz. Mit den Denkmalbehörden und Eigentümern müsse nun die Abwägung erfolgen.

Die Kritik von Anwohnern

Rubelt nahm auch zur jüngsten Kritik von Eigentümern eines großen Wohnriegels Stellung, an dem mitten auf der Insel die Tram künftig vorbeifahren soll. Dort wurde vor Gebäudeschäden durch Schwingungen, sowie vor Lärm gewarnt. „Wir müssen ingenieurtechnisch prüfen, ob die Belange berechtigt sind. Aber wir führen die Tram schon heute erfolgreich durch große Teile der historischen Altstadt, wo Schwingungen entstehen“, sagte Rubelt. Der neue technische Geschäftsführer des ViP, Uwe Loeschmann, beruhigte: Die Fahrwerkstechnik habe sich weiterentwickelt, die Bahnen seien deutlich schwingungsärmer als früher und auch leiser. Was die Lärmbedenken angehe,müsse man sagen, dass dafür vor allem der Autoverkehr auf der Insel verantwortlich sei, so Loeschmann.

Blick auf die Nord-Brück heute. Quelle: Friedrich Bungert

Die 4,6 Kilometer lange Trasse mit acht Haltestellen bis Krampnitz-West soll im Dezember 2029 fertiggestellt werden. Der Online-Bürgerdialog greift aber auch schon die den zweiten Bauabschnitt bis zur Regenbogenschule in Fahrland. Aktuell befindet sich der ViP in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung, die 2022 abgeschlossen werden soll. Bis 2024 erhoffe man sich den Planfeststellungsbeschluss und den Förderbescheid des Bundes, damit die Bauleistungen ausgeschrieben werden können. Spätestens Anfang 2025 soll Baustart sein.

