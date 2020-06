Innenstadt

Straßenbahnstau in der Potsdamer Innenstadt. Nachdem am Platz der Einheit West eine Tram liegen geblieben ist, konnten die anderen Fahrzeuge zeitweise nicht mehr weiter fahren, es kam zum Stau. „Inzwischen ist das defekte Fahrzeug so platziert worden, dass die anderen Straßenbahnen daran vorbei fahren können“, sagt der Sprecher des Potsdamer Verkehrsbetriebs (ViP), Stefan Klotz, auf MAZ-Anfrage. „Der Stau löst sich jetzt so langsam auf.“ Das defekte Fahrzeug soll zeitnah von einem speziellen Abschleppfahrzeug abgeholt werden.

Anzeige

Von MAZonline/off