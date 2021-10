Innenstadt

Eine von der Stadt beauftragte Studie zur Zukunft der Innenstadt und des dortigen Einzelhandels empfiehlt die umstrittene Ansiedlung eines Künstlerbedarfshandels im neuen Kreativquartier an der Plantage. Der Bebauungsplan und das Einzelhandelskonzept für die Innenstadt widersprechen den Plänen des Investors Glockenweiß, eine kleine Filiale eines „Boesner“-Künstlerbedarfs dort anzusiedeln.

Bei der internen Präsentation der Ergebnisse des Büros Urbanizers vor der Verwaltung ist dagegen eine erweiterte Definition der Innenstadt vorgestellt und eine Empfehlung für das Kreativquartier ausgesprochen worden. Glockenweiß-Geschäftsführer Christopher Weiß hofft auf eine Änderung des Bebauungsplans oder eine Befreiung von der Regel, um einen Laden mit rund 400 Quadratmeter Verkaufsfläche unterzubringen. Erlaubt wären derzeit nur 100 Quadratmeter. Üblicherweise sind die Boesner-Filialen bis zu 3000 Quadratmeter groß. Er geht von einer Belebung des Kreativquartiers aus.

Die Stadtverordnete Saskia Hüneke (Grüne) kann dem etwas abgewinnen. Die Ansiedlung widerspreche dem Einzelhandelskonzept wegen der engen Definition von Innenstadt, die vor allem die zweite barocke Stadterweiterung umfasse, „Aber der Innenstadtbegriff erweitert sich gerade. Ich finde die Anregung wichtig und meine, man sollte sich überlegen, ob die Ablehnung der Stadtverwaltung richtig ist.“ Auch Sarah Zalfen (SPD) warnt vor zu strengen Vorgaben. „Das Kreativquartier soll ein Ort werden, der teils gewerblich und teils künstlerisch ist. Es darf aber nicht sein, dass vieles herausfällt, was von der Idee und vom Angebot her an diesen Standort passt, weil die Regularien zu streng interpretiert werden.“

Schlösserstiftung unterstützt Öffnung des Portals des Langen Stalls

Bewegung gibt es in der Frage, was aus dem Barockportal des Langen Stalls werden soll, wenn ringsum neue Gebäude entstehen. Die Eigentümerin, die Stiftung Preußische Schlösser & Gärten, erklärt auf MAZ-Anfrage, dass sie den Vorschlag „ausdrücklich“ unterstützt, „das denkmalgeschützte Portal des Langen Stalls in das künftige Kreativquartier zu integrieren, da auf diese Weise das in diesem Bereich einzig erhaltene Vorkriegsgebäude einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden könnte.“ Derzeit wird ein Verkehrswertgutachten für das Denkmal erstellt.

Die Brandwand des neuen Langen Stalls wird von Glockenweiß nun mit einer Öffnung konzipiert, sodass der historische Zugang nach 70 Jahren wieder benutzt werden kann. Derzeit laufen auf der Rückseite des Portals Untersuchungen, um zu klären, wie der Neubau gegründet werden kann, ohne dem Denkmal zu schaden.

Rathaus prüft Kosten für Ausstellungsräume des Potsdam-Museums

Wohin der Eingang durch das Portal führen wird, ist noch offen. Glockenweiß will dort Ausstellungsräume für das Potsdam-Museum und damit auch einen solventen Ankermieter sichern. Das lehnt der Oberbürgermeister mit Verweis auf die Haushaltslage und eine noch nicht abgeschlossene Diskussion zur Zukunft des Museums allerdings ab. Der Finanzausschuss hat am Mittwoch einer Umwandlung des umstrittenen Antrags der Linken zugestimmt, nach dem eine Vorentscheidung für die neue Adresse fallen sollte. Der Antrag wurde durch den Linken-Stadtverordneten Sascha Krämer nun in einen Prüfauftrag umgewandelt.

Die Stadt soll nun untersuchen, „ob und wie die Ansiedlung im Kreativquartier“ möglich ist, um belastbare Zahlen für die Aufstellung des Doppelhaushalts 2022/23 zu bekommen. Ein Anbau an den Museumsbau am Alten Markt wird aber weiterhin geprüft. Der neu formulierte Antrag eröffne die Möglichkeit, dass die Gespräche laufen, ohne dass ein Ergebnis vorweggenommen wird, sagte der Vorsitzende des Finanzausschusses, Hagen Wegewitz (SPD). Ob ein unverbindlicher Prüfauftrag dem Investor genügt, ist fraglich. „Ich habe Interessenten aus der Kreativbranche, die in diese Fläche passen würden. Bislang hab ich das denen noch nicht angeboten“, sagte Christopher Weiß auf Anfrage der MAZ.

