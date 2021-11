Potsdam

Am Freitagvormittag schlichtete die Polizei einen Streit in der Dortustraße. Ein Mann hatte sich bei der Potsdamer Polizei gemeldet und teilte mit, dass er soeben von einer anderen Person körperlich attackiert worden war. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass sich beide Personen in einer Warteschlange aufgehalten hatten. Der spätere Beschuldigte fühlte sich dadurch gestört, dass der vor ihm Wartende eine andere Person in der Warteschlange nach vorne ließ. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung trat der Beschuldigte unvermittelt gegen den Körper des Geschädigten, so dass dieser beinahe eine Treppe hinunterstürzte. Weiterhin bedrohte er diesen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte zwischen den Parteien vermittelt werden. Nichtsdestotrotz muss der Angreifer mit einem Strafverfahren wegen Körperverletzung rechnen.

Von MAZonline