Krampnitz

Die umstrittenen Pläne für den neuen Stadtteil Krampnitz werden jetzt einem „Stresstest“ unterzogen. Das Rathaus hat den Auftrag für eine umfangreiche Risikoanalyse des Großprojekts ausgeschrieben. Demnach soll bis Ende April 2022 ein Statusbericht erarbeitet werden. „Die Analysen sollen der Entwicklung von drei Szenarien einer möglichen Projektzukunft dienen. Diese Szenarien sollen möglichst die volle Bandbreite der Chancen und Risiken abbilden“, heißt es in der Ausschreibung.

Lösungsvorschläge bis Juli 2022

Bis Ende Juli 2022 sollen die „Lösungsvorschläge“ und die Szenarien vom Optimum bis zum „Worst Case“ im Rathaus vorliegen. Einen Schwerpunkt sollen die Auswirkungen auf die Haushalte der Stadt und der beteiligten kommunalen Unternehmen bilden.

Der Stresstest wurde im Sommer von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) angekündigt, nachdem sich Probleme und Fragen gehäuft hatten, etwa der Zeitverzug bei der Verlängerung der Straßenbahn nach Krampnitz und die fehlende Genehmigung des Landes zum Ausbau auf 10 000 Einwohner, aber auch die Haushaltsentwicklung durch die Corona-Pandemie.

Drei große Störfaktoren

Bert Nicke ist als Chef des Entwicklungsträgers Potsdam so eng wie kaum ein anderer mit dem Projekt verbunden. Er erhofft sich bei den Themen „Organisation und Risikomanagement“ relevante Erkenntnisse des Stresstests. „Das Projekt Krampnitz ist immer wieder gewachsen und mittlerweile sind hier mit der Stadt, dem Entwicklungsträger, den Verkehrsbetrieben und der Energie & Wasser Potsdam vier öffentliche, sowie mit dem Konzern Deutsche Wohnen ein fünfter privater Akteur gleichzeitig zugange, die sich abstimmen müssen“, so Nicke.

Bert Nicke ist Geschäftsführer des Entwicklungsträgers Potsdam. Hier steht er vor der künfitgen Energiezentrale von Krampnitz, dem einstigen Heizhaus der Kaserne. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zu einem möglichen „Worst Case“ der Entwicklung von Krampnitz können laut Nicke drei Dinge führen. Als „externe Störfaktoren, die man nur schwer beeinflussen kann“, sieht er die Zinsentwicklung und den Immobilienmarkt. „Wir werten Grundstücke durch Baurecht auf, schöpfen den Mehrwert ab und zahlen damit die Entwicklungsmaßnahme. Das sind Investitionen von mehr als 300 Millionen Euro. Wenn der Immobilienmarkt leidet und wir nicht gewinnbringend verkaufen können, hätten wir ein Problem“, sagt Nicke. Bislang ist das nicht absehbar.

Auch bei den Zinsen liegt der Entwicklungsträger derzeit im Vorteil: „Zur Zeit finanzieren wir die Entwicklung mit null Prozent Zinsen. Zeit kostet uns gerade kein Geld. Deshalb stört es uns derzeit nicht, dass es einen zweiten Entwicklungsschritt über 5000 Einwohner hinaus geben soll.“ Sollte der Zinsmarkt anziehen, ändern sich aber die Bedingungen. Nicke setzt deshalb auch auf die Ankündigung der kommenden Bundesregierung, wonach Genehmigungs- und Planungsverfahren entbürokratisiert und verkürzt werden sollen. „Das hören wir sehr gerne“, sagt Nicke.

Die Bewältigung der Straßenbahnanbindung wiederum ist der dritte Störfaktor. Nur wenn die Tram-Verlängerung gelingt, darf Krampnitz von 5 000 auf 10 000 Einwohner anwachsen. „Der leistungsfähige öffentliche Nahverkehr ist das A und O für den zweiten Entwicklungsschritt. Ohne ihn hätten wir hohe Kosten, aber weniger Grundstückseinnahmen. Das ist ein internes, also beeinflussbares Risiko“, erklärt der Chef des Entwicklungsträgers. Er betont: „Ich halte alle Themen auf dem Tisch für lösbar.“

In dieser Achse soll die Straßenbahn fahren. Der Turm im Hintegrund markiert den Eingang zum neuen Stadtteil. Quelle: Bernd Gartenschläger

Stadtplatz Ost wird vermarktet

Unabhängig vom Stresstest läuft die Entwicklung auf dem Areal weiter – etwa die archäologischen Untersuchungen und die Erschließung der ersten Baufelder. Auf der Münchener Immobilienmesse Expo Real hat der Entwicklungsträger in der vergangenen Woche zudem weitere Krampnitz-Immobilien auf den Markt gebracht. So sollen zwei Kasernenbauten nahe der neuen Grundschule verkauft werden. „Da gibt es eine große Nachfrage von Bauträgern. Krampnitz ist total spannend für die Immobilienszene. Die Prospekte waren schnell vergriffen und wir mussten uns welche nachschicken lassen“, so Nicke. Er geht davon aus, dass in den zwei Gebäuden Eigentumswohnungen entstehen. Laut Exposé rechnet der Entwicklungsträger mit Einnahmen von mindestens 5,2 Millionen Euro für die Immobilie.

Nahe des Krampnitz-Turms wird zudem eine „Spezialimmobilie“ vermarktet – das Grundstück für den sogenannten Stadtplatz Ost. Hier wird ein fixer Kaufpreis von 6,9 Millionen Euro im Exposé genannt. „Das wird mit einem Festpreis für das beste Gestaltungskonzept vergeben, weil der Stadtplatz so wichtig für das Quartier ist“, sagt Nicke. Dort entstehen unter anderem Ladenflächen, ein Supermarkt und die erste Quartiersgarage des Stadtteils. Für alle Objekte wird zudem das höchste Nachhaltigkeitszertifikat der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen vorgeschrieben.

Anfang 2022 sollen die nächsten Denkmäler vermarktet werden. Dazu gehört auch das sogenannte Bergviertel. Die Stadtverordneten sollen im ersten Quartal die Vergabekriterien beschließen. Hier ist ein genossenschaftlich gebautes Quartier geplant.

Krampnitz in Potsdam - das Torgebäude soll kreativzentrum werden - weil das Dach nach einem brand abgerissen wurde, ragt der Uhrenturm heraus - Juli 2020. Foto: Peter Degener Quelle: Peter Degener

Torgebäude für Pflege und Ärzte

Eine gute Nachricht gibt es für eines der prägenden Gebäude der einstigen Kaserne: Für das Torgebäude ist ein Käufer gefunden worden. „Wir sind in den Vertragsverhandlungen mit einem Hamburger Investor“, erklärt Nicke. Ursprünglich war eine gewerbliche Nutzung mit Schwerpunkt Handwerk, Kreativ- und IT-Branche vorgesehen – doch dafür fand sich angesichts der schwierigen Denkmalsubstanz und der Preisvorstellungen kein Interessent.

Eine zweite Ausschreibung mit weniger starren Nutzungsvorstellungen erbrachte nun einen Mix rund um Pflege, Senioren und Inklusion. Es entsteht eine Behindertenwerkstatt, temporäres Genesungswohnen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf, sowie ein Wohnbereich für demente Menschen. Auch Ärzte sollen im Torgebäude Praxisräume bekommen. Weil das Denkmal nach einem Brand kein Dach mehr hat, soll die Sicherung der Substanz 2022 noch vor Erteilung einer Baugenehmigung erfolgen.

Von Peter Degener