Potsdam: Studenten-Ideen für neuen Stadtkanal

Das Wohn- und Geschäftsquartier zwischen der Straße Am Kanal und der Alten Fahrt soll mit einem modernen Stadtkanal aufgewertet werden. Zur Ideenfindung will Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) internationale Studenten nach Potsdam einladen. Außerdem solle die Debatte um die Zukunft des Staudenhof-Wohnblocks nicht länger aufgeschoben werden.

Diese zentralen Botschaften vermittelte Schubert beim Bürgerdialog zur südlichen Innenstadt, der am Donnerstagabend erstmals als Live-Sendung im Fernsehsender Hauptstadt.TV in der Wilhelmgalerie stattfand.

Zeitgemäßer Stadtkanal anstelle einer historischen Rekonstruktion

Schubert warb für einen zeitgemäßen Stadtkanal. „Es ist kein historisches Wiederaufbauprojekt“, es müsse sich an die bestehende Architektur aus DDR-Zeiten anpassen. „Der Kanal ist nicht das drängendste Problem, aber eine lohnenswerte Herkules-Aufgabe für die Potsdamer Mitte“, sagte Schubert. „Es macht die Stadt attraktiver für die, die in diesem Umfeld wohnen und nicht nur für die, die von außen kommen“, sagte Schubert.

Auf die Bürgerfrage, wie die zahlreichen Parkplätze ersetzt werden sollen, verwies er einerseits auf mögliche Tief- und Quartiersgaragen. „Wir werden für die Anwohner Parkmöglichkeiten brauchen, andererseits hoffe ich, dass man von außerhalb nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fährt, wenn man nicht unbedingt muss, sondern den ÖPNV nutzt“, so Schubert.

Meisterklassen der Stadtplanung sollen Ideen bringen – wie in Drewitz

Die ersten Ideen für den Kanal und die Einbindung der Ladenzeile entlang der Straße Am Kanal sollen Studenten liefern. „Wir wollten wieder ein Camp mit Meisterklassen von internationalen Studenten, die Ideen austauschen, wie das schon bei der Gartenstadt Drewitz war. Wir wären gerne schon im Herbst damit gestartet, aber mussten das wegen Corona absagen“, sagte Schubert. Das Camp unter Federführung des Stadtplaners und FH-Professors Karl-Heinz Winkens könne daher erst im Frühjahr 2021 stattfinden.

Winkens war als Experte zu Gast. „Das Potenzial des Straßenraums erkennt man dort gerade nicht. Die Geschäfte gehen unter“, sagte er. Durch Corona habe man jedoch gelernt, wie wichtig die Qualität des Umfelds ist. „Dabei geht es nicht darum, auf dem Kanal Boot zu fahren, sondern in der Dichte der Stadt auch Weite zu spüren“, so Winkens. Nach dem studentischen Auftakt will die Stadt ein Beteiligungsverfahren mit Anwohnern und Gewerbetreibenden durchführen,

Ingenieur schließt Gestank im neuen Stadtkanal aus

Der Ingenieur Ludwig Obermeyer war ebenfalls im Studio. Denn sein Potsdamer Büro war für die moderne Rekonstruktion des Kleinen Kiel-Kanals in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt verantwortlich. Obermeyer berichtete von seinen Kieler Erfahrungen: „Kein Mensch hat sich dort zuvor unnötig dort aufgehalten. Jetzt ist dort ein Wasserplatz mit Aufenthaltsqualität, dort sprudelt es, dort können sich Kinder aufhalten.“ Drängende Bürgerfrage: „Wird es wieder stinken?“

Er widersprach und erklärte: „Die Einleitung von Schmutzwasser findet nicht mehr statt. Mit Pumpen würden wir dafür sorgen, dass das Gewässer auch bei Niedrigwasser nie steht. Die Qualität des Wassers würde immer dem der Havel entsprechen. Der Teil am Kellertor ist genau nach diesem Prinzip bereits gebaut“, so Obermeyer.

Für den Staudenhof gilt ein Abrissmoratorium bis Ende 2022

Die zweite Debatte drehte sich um den Staudenhof-Wohnblock. Eigentlich ist die Frage nach dessen Erhalt gerade noch nicht akut. Ein Abrissmoratorium läuft noch bis Ende 2022. Der Oberbürgermeister wolle aber lieber „jetzt mit der Diskussion beginnen und zügig zu einer Entscheidung kommen – auch um den Bewohnern Sicherheit zu geben, wohin die Reise geht.“

Der Staudenhof-Wohnblock hinter der Nikolaikirche. Quelle: Bernd Gartenschläger

Eine wichtige Prämisse nannte Bert Nicke, Geschäftsführer der ProPotsdam. „Für den Abriss und Neubau können wir Fördermittel in Anspruch nehmen, bei der Sanierung gilt das weniger. Deshalb werden die Mieten bei einer Sanierung höher als bei einem Neubau sein.“

Bei einem Neubau könne man viel freier und effizienter planen „Dort sind wir in der Lage, mit modernen Wohnungsgrundrissen Antworten auf die Probleme bei der Wohnraumversorgung zu geben“, so Nicke. Oberbürgermeister Schubert sprach sich für die von Nicke ausgegebene Zielrichtung aus: „Die Entscheidung sollte sich daran ausrichten, wie bezahlbares Wohnen in der Innenstadt möglich bleibt.“ Man dürfe nicht aus sentimentalen Gründen an dem Gebäude festhalten und müsse die Sanierungskosten und die ineffiziente Struktur des Hauses bedenken.

Gemischtes Wohnen, Flüchtlinge sollen weiter dort leben können

Er warb zudem dafür, dass dort weiterhin ein gemischtes Wohnen „verschiedener Generationen und Kulturen“ seinen Platz finde. Die bislang dort untergebrachten Flüchtlinge sollten durch eine Neubebauung keinesfalls verdrängt werden. Wie die Debatte um den Block geführt wird, ist noch offen. Die ProPotsdam soll demnächst einen Vorschlag für den Prozess machen.

Von Peter Degener