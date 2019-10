Potsdam

Mit einem dreitägigen Protestcamp möchte die Grüne Hochschulgruppe auf die prekäre Wohnungssituation für Studierende in Potsdam aufmerksam machen. Am heutigen Montag startet die Aktion auf dem Gelände des Standortes Griebnitzsee, am Dienstag geht es weiter am Neuen Palais und am Mittwoch in Golm. Was die Studenten ganz konkret mit der Aktion erreichen wollen? Die MAZ hat bei Jana Uffenkamp nachgefragt.

Forderungen an das Land

„Wir fordern Maßnahmen seitens der Universität und der Stadt, um den Wohnungsmarkt an die wachsende Zahl der Studierenden anzupassen“, erklärt Uffenkamp. Es müsse mehr Wohnraum für Menschen mit unregelmäßigem und geringen Einkommen geschaffen werden. „Außerdem fordern wir die Landesregierung auf, im Haushalt mehr Geld für den Bau studentischen Wohnraums vorzusehen.“

Im Zuge der dreitägigen Aktion werden Vorträge von Vertretern des Studierendenwerks, der Stadtverordnetenversammlung und über Foodsharing zu hören sein. „Außerdem wollen wir abends locker ins Gespräch kommen und über Lösungen und alternative Wohnkonzepte diskutieren“, sagt Uffenkamp

Alle drei Abende an den unterschiedlichen Standorten werden unter einem eigenen Unterthema stehen, außerdem werden an jedem Abend andere Referenten zu hören sein.

Von MAZonline