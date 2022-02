Potsdam

Sturmtief „Antonia“ hat nach einer ersten Einschätzung der Feuerwehr die Landeshauptstadt Potsdam weitestgehend verschont. „Das Einsatzgeschehen in der Nacht auf Montag war vergleichsweise übersichtlich“, teilte die Leitstelle auf MAZ-Nachfrage mit. Die Einsatzkräfte haben es demnach vor allem mit abgebrochenen Ästen zu tun gehabt. Gleise von Tram und Bahn seien in Potsdam nicht blockiert gewesen.

Mit üblicher Einsatzstärke „Antonia“ in Potsdam erwartet

Das Sturmtief „Antonia“ hatte am späten Sonntagabend auch die Potsdamer Region erreicht. Nach den Orkanen „Ylenia“ und „Zeynep“, die seit Donnerstag über Deutschland hinweggefegt waren und dabei auch in den hiesigen Breiten teils schwere Schäden verursacht hatten, brachte „Antonia“ zwar ebenfalls empfindliche Böen mit sich. „Das Ausmaß ist aber nicht mit dem der anderen beiden Stürme zu vergleichen“, so die Einsatzstelle. Die Potsdamer Feuerwehr habe das Personal bei „Ylenia“ und „Zeynep“ aufstocken müssen – man war weit mehr als 220 Mal ausgerückt. „Antonia“ habe man hingegen mit der üblichen Einsatzstärke begegnen können.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte „Antonia“ als schwächer, wenn auch nicht als ungefährlich eingeschätzt und Windgeschwindigkeiten von „nur“ 70 bis 85 Stundenkilometern erwartet. Dennoch erhält der DWD seine Warnung vor schweren Sturmböen auch am Montag noch aufrecht – die Warnung gilt bis 17 Uhr.

In Schauernähe sowie in exponierten Lagen ist demnach mit schweren Sturmböen um die 95 Stundenkilometern zu rechnen. Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden: „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände!“.

Von Nadine Fabian