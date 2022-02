Potsdam

Der Sturm hat geheult in der Nacht, seine Kraft in Potsdam aber in erster Linie an Bäumen ausgelassen. Am Donnerstagvormittag zog die Potsdamer Berufsfeuerwehr eine erste Bilanz: Demnach waren die Einsatzkräfte in den ersten Stunden zu insgesamt 28 Einsätzen aufgebrochen. Dabei ging es in erster Linie um lose Dachteile oder umgestürzte Bäume. Einen Leichtverletzten mussten die Rettungskräfte bisher versorgen.

Um weitere Sturmopfer zu vermeiden bittet die Feuerwehr Potsdam die Bevölkerung eindringlich unnötigen Aufenthalt im Freien zu vermeiden. Zudem mahnt die Feuerwehr, den Notruf 112 wirklich nur bei akuter Gefahr zu wählen und so eine Überlastung der Rettungsstelle zu verhindern. Die Einsätze, von denen gegen 11 Uhr noch 17 offen waren, würden priorisiert und dann abgearbeitet.

Die Feuerwehr zerlegt nach dem Sturm am frühen Morgen einen umgebrochenen Baum. Quelle: Feuerwehr

Trotz der anhaltenden Unwetterwarnung sind die Schulen geöffnet; viele Kinder gingen auch zur Schule. Das Land hatte die Präsenzpflicht jedoch aufgehoben und erklärt, Kinder, die zu Hause bleiben, gälten als entschuldigt.

Aufgrund der Witterungsverhältnisse wurde der Fährverkehr der Linie F1 zwischen Auf dem Kiewitt und Hermannswerder eingestellt. Fahrgäste nutzen bitte den Bus 694 von und bis Hauptbahnhof sowie bis und vom Hauptbahnhof die Tram 91 sowie die Buslinien 605, 606 und 631. Bereits am frühen Morgen war ein Baum auf eine Oberleitung gefallen. Die Straßenbahn-Linien 92 und 96 mussten unterbrochen werden. Erst gegen 8.45 Uhr lief der Verkehr für die beiden Tram-Linien wieder durchgehend.

Am Vormittag musste dannder durchgehende S-Bahn-Verkehr zwischen Potsdam und Berlin unterbrochen werden.

Sperrungen im Buga-Volkspark

Wegen des angekündigten Sturms mit Orkanböen bis Windstärke elf waren im Volkspark Potsdam zur Vermeidung von Personenschäden Bereiche mit Altbaumbeständen vorsorglich gesperrt worden. Diese Maßnahme betrifft den Waldpark im Osten des Volksparks sowie den altbaumbestandenen Teil des Remisenparks im nördlichsten Bereich der Grünanlage. Das Betreten der übrigen Parkflächen und damit auch eine Durchquerung der Anlage sind weiterhin möglich. Da für die Folgetage bis zum Wochenende stürmisches Wetter und Sturmböen angekündigt sind, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden, wie lange die Sperrung der betreffenden Bereiche andauern wird. Zudem müssen die Altbaumbestände nach Beruhigung der Wetterlage vor ihrer Freigabe auf etwaige Schäden kontrolliert werden.

Umgestürzter Baum an der Nuthe in Potsdam Quelle: Peter Degener

Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin auf der Heinrich-Mann-Allee. Ein Baum stürzte von einem anliegenden Grundstück mitten auf die Fahrbahn, dabei wurde auch das Fahrzeug der Frau getroffen, wie ein Mitarbeiter der Baum- und Landschaftspflege der MAZ berichtete. Die Frau hatte jedoch Glück: bis auf einige Lackschäden ist weiter nichts passiert.

Dieser Baum traf das Auto der Pkw-Fahrerin und wurde später von Mitarbeitern der Stadt entsorgt.. Quelle: Julius Frick

Schlossparks geschlossen

Auch die Parkanlagen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) in Potsdam, Berlin und Brandenburg blieben geschlossen und bleiben es bis auf Weiteres.

Wegen des Sturms sind die Schlossparks in Potsdam geschlossen, hier das Kuhtor nahe den Römischen Bädern. Quelle: Rainer Schüler

Dies gilt auch für die Pfaueninsel sowie für alle in den Parks befindlichen Schlösser. Ausnahme ist das Alte Schloss Charlottenburg in Berlin – hier ist der Zugang über den Ehrenhof möglich.

In der Carl-von-Ossietzky-Straße der Brandenburger Vorstadt hat es diesen Baum entwurzelt. Quelle: Rainer Schüler

In der Brandenburger Vorstadt entwurzelte es einen Baum an der Carl-von-Ossietzky-Straße. Zum Glück wurden die unter ihm parkenden Autos nicht getroffen.

Weiter Vorsicht walten lassen

Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstagmorgen seine Unwetterwarnung aktualisiert. Demnach werden in Potsdam noch bis zum frühen Abend schwere Orkanböen erwartet. Danach ist die Gefahr jedoch nicht vorbei. In den folgenden Stunden werden immerhin noch Sturmböen erwartet – und dann droht ein neues Sturmtief mit Orkanböen.

Von Rainer Schüler