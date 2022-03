Potsdam

Das Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) hat eine neue Chefin. Ab dem 15. Mai wird die niederländische Geophysikerin Prof. Dr. Susanne Buiter die Leitung übernehmen – die 51-Jährige löst Niels Hovius ab, der seit November 2020 kommissarischer wissenschaftlicher Vorstand war. Er war auf Reinhard Hüttl gefolgt, der wegen Betrugsvorwürfen Ende Januar 2021 fristlos entlassen und im Dezember 2021 wegen mehrfachen Betrugs rechtskräftig verurteilt wurde.

Große Freude auf neue Aufgabe im GFZ Potsdam

Ende März hat das Kuratorium des GFZ Susanne Buiter zum neuen wissenschaftlichen Vorstand und zur Sprecherin des Vorstands berufen. Darüber informiert das GFZ in einer Pressemitteilung. Susanne Buiter hat eine Professur für Tektonik und Geodynamik an der RWTH Aachen inne. Davor leitete sie das Team „Solid Earth Geology“ am staatlichen geologischen Dienst Norwegens NGU.

Zur Person Susanne Buiter ist 51 Jahre alt und stammt aus Drenthe, einer Provinz in den Niederlanden. Sie studierte in Utrecht Geophysik und wurde mit einer Arbeit zur Oberflächenverformung aufgrund von tektonischen Prozessen promoviert („Surface deformation resulting from subduction and slab detachment“). Stationen ihrer Karriere führten sie in die Schweiz nach Bern, nach Kanada und Trondheim in Norwegen, wo sie am staatlichen geologischen Dienst NGU verschiedene Teams leitete und an der Universität Oslo lehrte. Seit 2020 ist sie Professorin für Tektonik und Geodynamik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.

Zur neuen Aufgabe sagt Susanne Buiter: „Ich empfinde es als große Ehre, alle am GFZ auf ihrem Weg, unser Verständnis des Planeten Erde zu vertiefen, unterstützen zu dürfen, sei es in der ausgezeichneten Grundlagenforschung, in anwendungsnahen Bereichen oder in der technisch-administrativen Unterstützung der Wissenschaft.“ Ihr Ziel sei es, „die Grundlagenforschung weiter voranzutreiben, damit wir in der Wissenschaft ebenso wie als Gesellschaft in der Lage bleiben, uns den geologischen Herausforderungen einer Erde im Wandel zu stellen, zu denen Naturgefahren ebenso gehören wie die Energiewende“.

Die Kuratoriumsvorsitzende des GFZ, Ministerialdirigentin Oda Keppler aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, sagt zu der Berufung: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau Buiter eine ausgezeichnete Forscherin und erfahrene Wissenschaftsmanagerin für diese Aufgabe gewinnen konnten.“

Reinhard Hüttl: Verurteilt wegen Betrugs in 21 Fällen

Zuletzt hatte der Skandal um den ehemaligen GFZ-Chef Hüttl für Schlagzeilen gesorgt. Neuruppins Oberstaatsanwalt Frank Winter, der die Ermittlungen geleitet und den Strafbefehl erteilt hatte, sprach kurz nach der Urteilsverkündung gegenüber der MAZ von Betrug in 21 Fällen.

„Der Kern des Verfahrens waren dienstliche Abrechnungen, die tatsächlich rein privaten Zwecken dienten“, so Winter. Zum Beispiel hatte Hüttl Abrechnungen in Höhe von rund 100 oder 200 Euro für Essen vom GFZ als Dienstausgaben begleichen lassen. Tatsächlich hatten an ihnen Verwandte oder Freunde teilgenommen. „Es war nicht so, dass es sich um Gruppen von zehn oder 20 Personen handelte, es waren kleine Treffen im Familienkreis“, betonte Winter.

Hüttl wurde zu einer Geldstrafe im fünfstelligen Bereich verurteilt. Genauere Summen nannte das Amtsgericht nicht. Der Vollzug des Strafbefehls entspricht einem gerichtsfesten Urteil. Der frühere Berater von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel und das ordentliche Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften gilt damit als vorbestraft.

Von MAZonline/off