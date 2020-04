Potsdam-Tagebuch 1945: „Ohne Nachricht von meinen Lieben“

Potsdam

Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Am 14. April 1945 wurde das Potsdamer Zentrum in einem Bombenangriff zerstört und die Stadt in den Wochen darauf durch die Rote Armee besetzt. Die damals 63-jährige Margarete Ehmig lebte in der Brandenburger Vorstadt in der heutigen Sellostraße 15.

Sie begann am 22. April 1945 – an diesem Mittwoch vor 75 Jahren – ein Tagebuch über das Kriegsende, das mit einer Schilderung der Stadt nach dem Bombardement beginnt. Bis zum 16. Mai 1945 beschrieb sie die Ereignisse in Potsdam.

In der ersten Folge, die hier ungekürzt zu lesen ist, berichtet sie vom Bombenangriff wenige Tage zuvor und überlegt, wie es ihren Geschwistern in anderen Teilen des Deutschen Reiches geht.

22. April 1945

„Niederschrift der Zustände in Potsdam bis zum 16. Mai 1945 von Margarete Ehmig, geb. Andrae.

Der Russe steht vor den Toren Berlins, ist vielleicht zur Stunde schon vorgedrungen, oder ist es der Amerikaner, der zuerst kommt? Die wildesten Gerüchte schwirren umher, aber sie sind meist noch hinter der Wirklichkeit zurück. Das ganze Reich ist überschwemmt vom Feinde, und man weiß nicht, wo noch gekämpft wird und was unsere Soldaten noch ausrichten können.

Auch die letzten Überbleibsel von all dem Gewinn der ersten Kriegsjahre können sich nicht mehr halten, die Stützpunkte am Atlantik werden nicht mehr mit Munition versorgt und müssen aufgeben, nachdem sie sich bis zum Letzten aufgeopfert haben. Ja, wir gehen mit Ehren unter und die Geschichte wird einmal staunend vor der Tatsache stehen, dass ein Volk sich so lange vor einer Übermacht halten konnte, während schon alles in Zerrüttung und Verderb liegt.

Die Schreibmaschinen-Abschrift des Berichts, die eine Tochter Ehmigs nach dem Krieg angefertigt hat. Quelle: privat

Bis jetzt lebte immer noch das Vertrauen im Volke, dass ein Abwenden möglich wäre, bei manchen vielleicht noch ein Überrest von Gottvertrauen, das leider nicht mehr religiöse Grundlage im Seelenleben des Volkes war. Ich selbst lebe nur noch in diesem Vertrauen und bin ruhig dabei, so viel auch auf uns einstürmt und das Leben unsäglich beschwerlich macht. Immer noch ist es so, dass nicht die nackte Not da ist. Aber sie schaut schon zum Fenster herein und macht die Menschen elend und unwirsch.

Sie lebt in der heutigen Sellostraße 15

Ich will versuchen, mein persönliches Erleben aufzuschreiben. Noch bin ich von den schlimmen Nöten nicht erfasst und kann mir noch die Muse dazu abzwingen. Das Haus in der Waldemarstraße [heute Sellostraße] in Potsdam steht noch leidlich unversehrt.

Ich brauche noch nicht zu fliehen und noch habe ich etwas zu essen. Nur furchtbar einsam bin ich und kaum mehr Herr meiner eigenen Wohnung. Aber das ist ein Kapitel für sich, und ich bemühe mich, es mit Gleichmut und Humor zu fassen, was leider nicht immer ganz gelingt.

Das schöne, geliebte Potsdam liegt in Schutt und Asche

Wie ich hier in einer leidlich unversehrten Wohnung, allerdings bei mangelnden Fenstern, nicht gerade warm sitze, könnte man sich einbilden, es wäre alles gar nicht so schlimm, aber leider braucht man nur einige Schritte zu gehen und das Herz erzittert unter den grauenhaften Verwüstungen, die die Bomben der Amerikaner angerichtet haben.

Es ist wahr: Das schöne, geliebte Potsdam liegt in Schutt und Asche, und vielleicht ist nichts von seiner Schönheit übrig geblieben. Noch ist Sanssouci und das neue Palais unverletzt das letztere litt schon früher einmal, konnte aber wieder hergestellt werden, aber die innere Stadt ist in einem Zustand, dass Haus bei Haus, soweit nicht völlig vernichtet, von Grund aus neu aufgebaut werden müsste. Beim Bahnhof angefangen, wo ein Munitionszug in die Luft ging und der gründlich belegt wurde, sodass fast nichts übrigblieb, gehen die Verwüstungen an und jeder Blick ist eine neue Herzenswunde.

Das Stadtschloss ein Trümmerhaufen, es stehen nur noch die Außenwände. Palast Barberini, nichts verblieben (mit der gesamten Kartenstelle), Hotel Königstadt weg, das Rathaus ausgebrannt, hier steht noch die geschwärzte Kuppel. Auch die noch grüne Kuppel der Nikolaikirche steht, ist aber von Osten her schwer getroffen, die Vorhalle eingestürzt. Der Marstall steht noch mit großen Schäden, aber die Häuser bis zur Kommandantur gänzlich hin.

„Ich weiß noch nicht, was aus meinem kleinen Safe geworden ist“

Der Wilhelmsplatz [Platz der Einheit], das schöne einheitliche Stadtgebilde, ganz zerrüttet, die schönen Häuser am Kanal, die Banken, die Stadtsparkasse, kaum eins mehr zu brauchen. Ich weiß noch nicht, was aus meinem kleinen Safe geworden ist, ebenso wie ich zu Geld kommen könnte. Aber das ist ja alles wohl sowieso hin und die Zukunft ein schwärzestes Dunkel.

Das zerstörte Alte Rathaus auf dem Alten Markt in Potsdam. Quelle: Manfred Häusler

Tränenden Auges stand ich vor der Garnisonkirche, von der nur noch ein Turmstumpf und die Außenmauern stehen, der Sarg Friedrichs des Großen soll schon früher herausgebracht worden sein. Sein Denkmal aus früher Zeit steht noch unversehrt davor, nur der Sockel ganz durcheinander. Es schaut nach dem langen Stall, dessen langes rotes Dach mir immer so freundlich durch das Gebüsch schien.

Es lagerten da die Kartoffeln für die Potsdamer Bevölkerung. Es konnte sich da jeder klauben, so viel er wollte oder konnte. Ich gehörte nicht zu den Glücklichen, dazu fehlt mir der Schneid, außerdem waren sie auch durch Feuer und Regen etwas anrüchig. Immerhin sind noch viele aus einigen Nöten gerissen, die sich wahrscheinlich an anderer Stelle wieder auftun werden.

Schäden durch eine Bombe in der Lennéstraße

Was soll ich noch viel schildern, leider gibt es wohl wenige Deutsche, die nicht mehr oder weniger selbst solche Verwüstungen erlebt hätten, allerdings wohl seltener in dem gedrängten Ausmaß wie am 13. Februar in Dresden und am 14. April in Potsdam, wo ca. 20 Minuten genügten, die ganze Stadt zu zerstören.

Hier in der Nähe ist es besonders eine Bombe in der Lennéstraße gewesen, die die Schäden in unserem Hause veranlasste, dort ist ein großer Trichter mitten auf der Straße, wo die Wasserleitung getroffen war, sodass längere Zeit das Wasser fehlte. Zum Glück ist bei uns ein Brunnen auf dem Hof, sodass das Schleppen für uns wegfiel, aber die ganze Nachbarschaft stand Schlange an.

Ganz furchtbar ist der Anfang der Luisenstraße [Heute Zeppelinstraße] betroffen, dort ist eine ganze Reihe von Todesopfern zu verzeichnen, wie ja auch im Heeresbericht von vielen Opfern zu lesen war. Man sagt von 12.000, authentisch 13.000 außer den Opfer der Beschießung. Aber ich konnte noch keinen annähernden Bericht erreichen und hoffe, dass dies übertrieben ist. Es wäre jeder 7. Einwohner der Kernstadt. Man sagt allerdings von Dresden, dass dort jeder 5. Dresdener getroffen sei, außerdem 70.000 Flüchtlinge.

Die wahren Summen wird man vielleicht nie erfahren, denn schon macht sich durch die Vernichtung der Stadtbetriebe bemerkbar, dass die gewohnte Ordnung in allen diesen Dingen mangelt. Es ist eben tatsächlich eine Ausrottung jeder Kultur und Zivilisation bezweckt und erreicht. Wir sind ja noch nicht am Ende und wahrscheinlich besteht uns das Schlimmste bei der Besetzung noch bevor.

„Gestern hieß es der Russe stünde vor Michendorf “

Es soll Berlin wohl noch gehalten werden, alles ist dafür vorbereitet. Gestern hieß es, der Russe (oder Amerikaner?) stünde vor Michendorf, das sind keine 10 km von meiner Wohnung aus, soll aber abgeschlagen sein. Daraufhin setzte wieder ein Großes Rennen ein, und alle waren aufgescheucht und berieten, ob und wohin man fliehen könnte.

Namentlich die Flüchtlinge, die ja weniger mit Besitz belastet sind, erwogen ernstlich den Fall, schnell zur Flucht bereit. Besonders die Meinen rasten wie von der Tarantel gestochen durcheinander, hatten schon ihre schon ziemlich vergrößerten Bündel gepackt, aber sie besannen sich dann (leider) doch und blieben wie die meisten.

Wo soll man auch noch hin? Meine Kinder hatten mir schon lange zugeredet, nach Ludwigslust zu Sabine [Sanne, geb. Ehmig, Tochter] zu gehen, wo ich gleichzeitig auch nutzbringende Arbeit im Haushalt hätte leisten können. Aber ich hätte mich nicht gut entschließen können, und als der Anruf dringend wurde, war es auch zu spät und das Reisen nicht nur verboten, sondern auch wohl schon unmöglich.

„Was aus meinen Kindern werden wird?“

Es ist mir auch, als sollte ich hierbleiben. Gehe ich, ist alles aufgegeben, an Freund oder Feind, alles gleich, denn alle Ordnung löst sich in solchen Zeiten doch auf. So kann ich noch hoffen, dass eventuell noch etwas bleibt, was später den Kindern zugute kommt.

Was aus meinen Kindern wird? Alle meine Sorge werfe ich auf Ihn. Gott wird sie behüten. Sie werden sich um mich sorgen wie ich mich um sie. Wahrscheinlich werden sie nicht erfahren haben, ob ich noch lebe, ich schrieb an alle Lieben.

Vermutlich sind Klaus und Gunther Rodatz, meine Schwiegersöhne schon mit dem Volkssturm eingesetzt. Die Verbindung mit Berlin, wohin ich eigentlich heute zu Klaus wollte, ist, wie gesagt wird, nicht mehr gestattet zu benutzen. Die andauernden Alarme und Luftgefahr lassen mich auch lieber in der Nähe bleiben.

„Wir sitzen alle Nächte im Keller“

Wir sitzen alle Nächte im Keller, meist bis 1 oder 2 Uhr. Am Tag fängt es meist schon um 11 Uhr oder früher an, heute war Ruhe. Wir werden durch Rundfunk und die sehr spärlichen Zeitungen zum Durchhalten und Hoffen aufgefordert.

Worauf wir noch hoffen sollen, ist allerdings schleierhaft, und die angezogenen geschichtlichen Ereignisse lassen kaum eine Parallele ziehen, ist doch das Ausmaß der Geschehnisse so undagewesen, dass selbst der 30jährige Krieg mit all seinen Verwüstungen und Greueln geringfügig erscheint, da er immer mehr strichartig auftrat und den Menschen immer wieder ein Aufatmen gönnte.

Von meinen geliebten Töchtern ist wohl Liselotte jetzt am meisten in Gefahr, wie sie auch sonst am meisten durchmachen musste, da sie nunmehr 1 1/2 Jahre in Trümmern ausharren, leben und arbeiten muss, schlecht versorgt und ohne Pflege.

„Sind es die finsteren Nächte der Rache? Rache wofür?“

Leipzig ist des Öfteren Ziel von Terrorangriffen gewesen und liegt in Schutt und Trümmern wie die meisten deutschen Städte. Von den größeren gibt es wohl keine mehr, die es nicht durchgreifend getroffen hätte und nun sind die kleineren dran, meist Juwelen deutscher Kultur und Inbegriff von Bürgerfleiß, -sinn und -kunde. Perlen aus der Kunstgeschichte aller Welt sind mitleidlos zerstört, ja man kann sagen, die Zeugen einer Jahrhunderte alten Kultur systematisch ausgerottet.

Ist es der Neid der Nachgeborenen und Nichtkönner? Der seelenlosen Degenerierten, die nichts können als zählen und raffen? Sind es die finsteren Nächte der Rache? Rache wofür? Vielleicht ist es die Rache Amerikas an die Europäer für die grausame Art ihrer Inbesitznahme? Aber was haben wir damit zu tun, selbst vor dem Weltgewissen?

Mögen wir objektiv genug sein, um unsere Fehler zu erkennen und einzugestehen, so wird doch ein gerechter Richter uns nicht die Schuld an allem Unrecht, das durch diesen Krieg in die Welt gekommen ist, zusprechen können. Was das deutsche Volk leisten kann an Treue, Ausharren, sich Einrichten, Arbeiten und sich Verteidigen, hat es doch gerade jetzt bewiesen, und das war es, was das Schicksal von ihm verlangte, aber auch das, was ihm am meisten von den anderen verargt wird. Es war zu tüchtig, und die Anderen gönnen ihm nicht den Platz an der Sonne.

Margarete Ehmig (M.) inmitten ihrer Geschwister im Januar 1940. V.l.:. Elisabeth, Kurt, Margarete Ehmig, geb Andrae, Walter und Trude Quelle: privat

Wo sind die Kinder und Enkel?

Ist Leipzig nun schon in der Hand des Feindes oder wird dort noch in der Stadt gekämpft, so wird dasselbe Schicksal wohl in den nächsten Tagen an Hamburg kommen. Auch diese schöne und interessante Stadt, wo es sich so gut leben ließ, hat ein unsagbar schweres Schicksal erlitten, mein Schwiegersohn Gunther verlor seinen Betrieb vor 2 Jahren, wie in diesem Jahr auch Klaus restlos.

Beide bauten wieder auf mit geringen Mitteln und unsäglicher Mühe, aber ungebrochen und mit möglichstem Erfolg. Für wie lange? Rückschläge hat es wieder und wieder gegeben. Nun werden sie beide wahrscheinlich kämpfen müssen, und ihre Frauen sind in größter Sorge.

Margretel [Tochter] ist mit ihren 3 Jungen von 13, 10 und 9 Jahren jetzt bei ihrer Schwiegermutter in Aumühle im Sachsenwald gelandet, nach langwieriger Flucht von Ostseebad Ahlbeck, wohin sie aus Berlin evakuiert waren, Sabine, Gunthers Frau, ist nach der Flucht aus dem brennenden Hamburg vor 2 Jahren nach vielem hin und her dann nach Ludwigslust in die Wohnung von Gerda von Amsberg, geb. Ulex, gekommen., wo sie recht gut unterkam mit ihren 3 Jungen von 8, 3 und 1 Jahr, der Jüngste dort geboren.

„Man muss wohl fragen, wer kein Flüchtling ist“

Flüchtlinge sind auch noch mit hineingesteckt und überall stopft es voll davon. Man muss wohl fragen, wer ist kein Flüchtling, alles ist in Bewegung oder hat zum mindesten seine Erfahrungen.

Meine Geschwister können auch ein Lied davon singen, und Walter [Andrae, Bruder], der Älteste, Professor und Direktor vom Vorderasiatischen Museum in Berlin und seine Familie sind bis jetzt diejenigen, die am wenigstens betroffen sind, wenigstens persönlich.

Else [Schwester] ist in Dresden aufs Schwerste in ihrer Wohnung mitgenommen, will sich aber doch nicht trennen, um nicht das Ihre, vor allem ihr Arbeitswerkzeug, zu verlieren. Sie ist bald 70 Jahre, aber doch noch mit Leib und Seele von ihrer Kunst besessen. So ist wohl auch das Wichtige für sie, aber es ist wohl auch nur eine Frage von Tagen, dass der Russe oder Amerikaner dort ankommt, ist der eine doch schon in Bautzen, der andere im Vogtland.

Wahrscheinlich ist auch Grimma schon in der Front, wo unsere Verwandten Weidauer leben. Alleine Schwester Gertrud hatte es mit ihrem Manne, Kapitän zur See Epping am ersten gepackt. Sie waren schon bei dem ersten Angriff auf Rostock vor 3 Jahren auf das empfindlichste betroffen, sodass sie nicht lange im Haus wohnen konnten, voriges Jahr aber gänzlich ausgebombt. Schwager Epping steht nun im 80. Lebensjahr, ein schweres Schicksal, in diesem Alter heimatlos zu werden. Obgleich sie bei seiner Schwester in Wittstock unterkamen und es sicher noch ein bevorzugter Ausweg für sie ist, bleibt es doch schwer für alle Teile, da eben alte Leute nicht mehr gut fähig sind, mit frischen Kräften anzufangen. Man muss ihnen aber das Zeugnis ausstellen, dass sie sich mit bestem Willen in ihr Schicksal finden.

„Am schwersten hat es sicher Kurt“

Am schwersten hat es sicher Kurt [Bruder] mit seiner Frau Hanna in Köln, wo er als Reichsbahn-Abt.-Präsident arbeitete, gehabt. In seinem Beruf vor die unvorstellbarsten Anforderungen gestellt, ständig von den Alarmen gestört und schon längst durch Bombardierung fast um ihre ganze Habe gebracht, endlich zu ihrer Zufriedenheit in einem kleinen Holzhäuschen untergekommen, mussten sie zuletzt mit Lebensgefahr aus dem vom Feind besetzten Köln fliehen, nicht wissend wohin, denn Hagen, Hannas Heimat, lag auch in Schutt, Dresden, wo noch ein Rest ihrer Sachen war, restlos zerstört.

Sie gingen letzten, vielleicht schon längst überholter Nachrichten nach, nach Oberhof in Thüringen, in ein Eisenbahnerheim, da er wie alle über 65 Jahre, inzwischen in den Ruhestand versetzt wurde. Aber schon wenige Tage darauf waren die Amerikaner auch schon dort.

Nun bin ich schon seit langem gänzlich ohne Nachricht von allen meinen Lieben, und wir wissen alle nichts voneinander.“

In Folge 2 werden zahlreiche Flüchtlinge in Margarete Ehmigs Wohnung in der Brandenburger Vorstadt einquartiert.

Von Margarete Ehmig